Boris’ gambling med et lands framtid

KOMMENTAR: Sannsynligvis rasler statsminister Boris Johnson bare med sablene. Men hvis han gambler feil, er Storbritannia ille ute.

Storbritannias statsminister Boris Johnson går høyt ut mot EU. Her i statsministerens spørretime i Parlamentet onsdag denne uken.

«Brexit er som å skrelle en løk. Man griner mer og mer for hvert lag», sa Josh Hardie, assisterende direktør for den britiske interesse­­organisasjonen for næringslivet CBI i et intervju med BBC.

Denne uken har partene i skilsmissen mellom Storbritannia og EU møtt hverandre i London for nok en gang å prøve å komme fram til en avtale.

I forkant av møtet avslørte avisen The Guardian, gjennom diplomatiske utvekslinger avisen hadde fått tilgang til, at EU den siste tiden har blitt mer og mer mistenksomme overfor britiske myndigheters motivasjoner og strategier.

Frykt og anklager

Diplomater i de ulike europeiske hovedstedene hadde fått flere beskjeder fra Brussel, ifølge avisen:

EU mener at statsminister Boris Johnson med vilje ikke vil inngå et kompromiss på saker som fiskeri, statsstøtte og resolusjoner det er uenighet om. Og at han venter til siste liten.

EU-kommisjonen frykter at innenriksminister Priti Patel vil prøve å gå utenom EU og åpne forhandlinger om intern sikkerhet, etter at hun inviterte ministre fra de fem største medlemslandene til et møte i London 22. september.

Storbritannia er anklaget for nylig å ha introdusert et nytt konsept i forhandlingene om tilgang til britiske farvann for europeiske fiskeflåter, der 80 prosent av de vanligste bestandene er utpekt som prioriterte som bare britiske fiskere har krav på.

Kommisjonen frykter også at den britiske regjeringen står bak en rekke anti-EU-artikler i pressen.

Uvanlig advarsel

Dette fikk EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til å komme med en uvanlig advarsel til Storbritannia. Den kom etter at den britiske regjeringen sa den vil gå tilbake på internasjonale avtaler som i fjor ble inngått for å unngå en «hard» grense mellom Nord-Irland og Irland.

Mens avtalen EU og Storbritannia har signert sørger for at grensen mellom de to landene på øyen forblir åpne gjennom å inndrive toll gjennom engelske havner og bevare Nord-Irland som en del av det indre marked, har britene nå hintet om at de ønsker kontroll med hvilke varer dette skal gjelde og måten dette skal gjennomføres på.

«Jeg stoler på at den britiske regjeringen innfører avtalen for å trekke seg ut, siden dette er en forpliktelse under internasjonal lov og en forutsetning for et fremtidig samarbeid», skrev von der Leyen på Twitter, og la til at avtalen på den irske øyen er kritisk for å bevare fred og stabilitet, samt integriteten til det indre marked.

Også i Det britiske parlamentet førte de planlagte endringene til sterke reaksjoner. Tidligere statsminister Theresa May sa at dette kunne ødelegge tilliten til landet i fremtidige handelsavtaler med andre land. Sir Jonathan Jones, som var regjeringens mest erfarne jurist, sa opp sin stilling denne uken fordi han mente planene gikk for langt i å bryte regjeringens forpliktelser i henhold til internsjonal lov.

I tillegg har Boris Johnson klart å hisse opp skottene, som nå snakker om å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet. Slik at de kan bli værende i EU.

Ledighet

Siden i fjor har det skjedd mye som har tatt folks oppmerksomhet bort fra brexit. Storbritannia er det landet i Europa med flest koronarelaterte dødsfall. Det har også vært en oppsving i nye smittetilfeller den siste tiden, noe som gjør at myndighetene på mandag innfører nye smittevernstiltak. Blant annet vil det være ulovlig med flere enn seks personer samlet, både inne og ute.

Storbritannia er hardest rammet av resesjon av de store økonomiene i verden. Bruttonasjonalprodukt (BNP) falt med hele 22,1 prosent i første halvdel av året.

Nesten hver dag kommer det nyheter om tusenvis av arbeidsplasser som forsvinner. Men til nå har myndighetene holdt arbeidsledighetstallene nede gjennom å kompensere for 80 prosent av inntekten til dem som står uten jobb.

1. september falt støtten til 70 prosent, neste måned vil den falle til 60 prosent. Og så vil den forsvinne helt fra 1. november.

Tenketanken Resolution Foundation har beregnet at rundt 4 millioner arbeidere da plutselig vil stå uten noen ting. Og at arbeidsledigheten vil eksplodere til høyder ikke sett siden 1980-tallet.

«Keep calm»

Mange tenker at når man først er så ille ute, kan det ikke bli så mye verre om det blir en såkalt «hard» brexit, der landet går tilbake til handelsreglene fra WTO.

Det kan minne litt om «keep calm and carry on»-posteren som ble trykket av britiske myndigheter i 1939 for å styrke motstandskraften til det britiske folket før andre verdenskrig.

Men å forlate EU uten en avtale vil føre til høye kvoter og tollsatser på varer og tjenester. Arbeidsgiverorganisasjoner har advart og sier det kan føre til at firmaer går konkurs eller flytter ut av landet. For vanlige folk vil det bety dyrere mat og klær, og ellers høyere priser på alt som importeres fra utlandet.

Rasle med sablene

«Jeg kommer ikke til å gi meg», sa Johnson, og truet med at dersom det ikke blir noen avtale innen EU-toppmøtet 15. oktober, så blir det ingen avtale.

Brexit er personlig for Johnson. Han var en av frontfigurene i kampanjen for å få folk til å stemme for brexit. I fjor vant han en valgseier som sikret ham et stort flertall i Parlamentet, og som gir ham fritt spillerom.

Johnson har tatt mange sjanser, og har vunnet på det tidligere. Men det spørs om han, som alltid har vært veldig opptatt av sin egen popularitet, tør ta landet ut av EU uten en avtale. Det han mest sannsynlig gjør nå, er både å rasle med sablene og bruse med fjærene.

Spørsmålet er om Johnson er like heldig denne gangen, eller om gamblingen slår feil. I så fall vil det se ille ut for Storbritannia.