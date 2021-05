Alarm! Sosialistene kommer!

KOMMENTAR: De 100 rikeste arvingene i Norge sitter på formuer verdt 700 milliarder kroner. Er det rart at de er redde for at arveavgiften skal gjøre comeback?

Fort! Gjem pengene! Sosialistene kommer! Slik høres det rundt de rikes lunchbord for tiden. Eller gjør det nå egentlig det? spør kommentator Harald Birkevold. Foto: Gorm Kallestad

Harald Birkevold Kommentator

Noe av det første Erna Solberg gjorde etter å ha vunnet valget i 2013 var å fjerne arveavgiften. Den forhatte (blant de formuende) avgiften forsvant ved første anledning. Nå som mye tyder på at det går mot slutten for den borgerlige regjeringen, frykter mange formuende at den vil bli innført på ny.

I den siste perioden med Jens Stoltenberg (Ap) som statsminister fra 2009 til 2013 var satsene for barn og foreldre 6 prosent på arv mellom 500.000 og 800.000 kroner og 10 prosent på beløp over 800.000.

En arving til en milliard kroner ville altså skylde staten 100 millioner kroner i avgift. Hvordan satsene blir denne gang, vil avhenge av forhandlinger mellom de partiene som skal snekre statsbudsjett.

Du og de rike

Mens SV har lagt seg på en nokså konfronterende retorikk mot «rikingene», og med en partileder som sier rett ut at dersom SV får bestemme, skal de rikeste og høyest lønte belage seg på å betale mye mer skatt enn i dag, forsøker Arbeiderpartiet å moderere budskapet en smule.

I den kommende valgkampen vil vi neppe få høre mange Ap-folk snakke med sint stemme om «rikinger». Ap vil også ønske å legge lista for hva som skal regnes for å være en «høy inntekt», høyere enn både SV og Rødt. I en slik debatt må jo også Ap ruste seg mot det sedvanlige gnålet om at partileder Jonas Gahr Støre selv er arving til en millionformue, som om dette skulle diskvalifisere ham fra å ha meninger om fordeling som er andre enn for eksempel Kapital-redaktør Trygve Hegnars.

438.000 år på ReNaa

Grunnen til at jeg nevner forretningsmannen og Kapital-redaktøren Hegnar her, er at det nettopp er Kapital som i siste nummer kan fortelle at de 100 rikeste arvingene i Norge ligger an til å få fatt i en formue verdt 800 milliarder kroner.

Bare ved å ta seg bryet med å bli født, har en gruppe mennesker man lett kan få plass til i et par–tre skikkelige russebusser, fått tilgang til åttehundre tusen millioner kroner.

Det er ikke enkelt å fatte hvor mye penger 800 milliarder kroner er. Men det er nok til å gå på ReNaa omtrent 160.000.000 ganger, altså hver kveld i 438.000 år, og tipse svært rikelig hver gang.

Kroken på døra?

En halvgod spøk om sosialister går sånn: Hvis en sosialist har 2 kroner i lommeboka, og naboen har 20, – ja, da har sosialisten 22 kroner!

I en harmdirrende leder i Kapital slår Hegnar fast at dersom det blir innført en arveavgift slik SV foreslår, vil det være kroken på døra for privat kapital i Norge.

Forslaget innebærer null avgift på arv av inntil fem millioner kroner, 30 prosent avgift på arv mellom 5 og 100 millioner og hele 70 prosent på beløp over 100 millioner. Dette vil, fortsatt ifølge Hegnar, bety at staten i praksis tar alt. I Finansavisen, som han også er redaktør for, skrev de på lederplass at «idiotene vil overta».

«Idiotene» i denne sammenheng er vel da staten?

Tangen mot strømmen

Rike folk er selvsagt like forskjellige som andre folk. Noen formuende personer ønsker ikke at barna deres skal arve store beløp. Slik har for eksempel sjefen for Oljefondet, hedgefond-milliardæren og kunstsamleren Nicolai Tangen, uttalt seg. Ikke at barna hans noen gang vil trenge å bekymre seg for at vaskemaskinen skal ryke, men han ønsker å gi bort mesteparten av formuen sin.

Andre ønsker å overlate firmaet eller formuen til neste generasjon, litt som om de var bønder som overlater bruket til odelsjenta.

Det er selvsagt en vesensforskjell på å arve en masse penger og aksjer og å arve en industribedrift.

I Stavanger og omegn har slike generasjonsskifter allerede pågått en tid i noen av de mest kjente, formuende familiene. Lærdal, Stangeland, Smedvig, Øgreid, Kverneland og andre kjente etternavn har føyd nye fornavn til. Og siden 2014 har de altså kunnet gjøre dette uten å måtte sette av penger til arveavgiften.

Ulikhetens Norge

Ap’s strategi for valgkampen 2021 handler om å sette (skatte)trykket inn mot arv og formue, i stedet for mot inntektsskatt. Partiet regner med større forståelse blant velgerne for en omfordeling av de rikestes penger. For hvem synes egentlig synd på de rike (bortsett fra Hegnar, selvsagt)?

Norge sies å være et land med små forskjeller, og det er på sett og vis riktig. En mindre del av pengene er på de aller rikestes hender i Norge enn i de fleste land vi pleier å sammenlikne oss med. Men det er allerede 15 år siden vi kunne slå fast at de 40 rikeste personene fra Rogaland har like mye formue som alle oss andre til sammen.

Mange av de rike har allerede begynt å planlegge for den kommende sosialistiske maktovertakelsen. For eksempel ved å gjennomføre generasjonsskifter og gi forskudd på arv nå. En fordel de rike alltid har hatt og alltid kommer til å ha, er at de har råd til gode rådgivere.

Jens Den Røde

Det er sagt at at det umulig å overtale en person dersom vedkommendes inntekt er avhengig av at han eller hun ikke skifter mening. Slik er det åpenbart i spørsmålet om omfordeling via skatteseddelen. På høyresida hersker det en dogmatisk og nesten religiøs tro på at lave skatter fører til vidunderlige goder i form av investeringsvilje og arbeidsplasser.

Dersom det blir regjeringsskifte i høst, og akkurat nå tyder jo det aller meste på det, vil det bli innført arveavgift. Formueskatten kan også øke. Det betyr neppe slutten for privatkapitalismen i Norge. Noen av oss husker jo den siste perioden med bloddryppende kommunisme i Norge, altså årene 2005–2013, med nåværende Nato-sjef Jens Stoltenberg som Leder.

Det ble visst åpna noen flasker champagne da også.

