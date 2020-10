Trump og høyreekstremistene

KOMMENTAR: Det føderale politiet forbereder seg på å bekjempe politisk vold valgdagen, melder The Washington Post. Nei, avisen rapporterer ikke fra et ustabilt land i den tredje verden – dette handler om USA.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

19. september deltok blant andre Proud Boys-medlemmet Levi Lepage på et folkemøte i Oregon til støtte for Donald Trump. Foto: Shannon Stapleton, Reuters/NTB

Justisdepartementet har bedt FBI forberede seg på voldelige sammenstøt under presidentvalget 3. november. – Det er bekymring for at det kan oppstå uro fra begge sider, av flere årsaker, uttaler en tjenestemann til den amerikanske hovedstadsavisen.

Det er ikke sikkert at det finnes så mange årsaker. Donald Trumps bekymring for valgfusk ligger åpenbart bak, og at han har oppfordret sin brokete forsamling av tilhengere å følge nøye med i valglokalene 3. november. FBI og Justisdepartementet opplever med andre ord at presidenten henstiller til politisk vold. Han lot appellen falle i den kaotiske debatten med Joe Biden sist uke.

– Følg godt med, jeg oppfordrer til å følge med i valglokalene, sa Donald Trump.

Statsadvokat Aaron Ford i Nevada svarte presidenten slik i en twittermelding:

«Her er det ikke snakk om å følge med på valgresultatene. Dette handler om å true velgere. I Nevada er det forbudt. Alle som prøver seg på det vil bli rettsforfulgt.»

Det var i samme debatt presidenten oppfordret den nyfascistiske hatgruppen Proud Boys til å «holde seg klar», en uttalelse han senere har trukket tilbake.

Les også På innsiden av USAs ytre høyre

Ku Klux Klan og Proud Boys

Donald Trump har tidvis virket som en magnet for grupper på høyrefløyen – det såkalte alt-right. Framstående medlemmer av Ku Klux Klan har støttet ham. Proud Boys var langt inne i varmen, og fungerte blant annet som livvakter for tidligere Trump-rådgiver Roger Stone.

FBI ser samlet på trusselen fra ytre høyre som den største terrortrusselen i landet.

Mange høyreekstremister i USA omfavner idealet om at de hvite skal ha herredømme over andre etnisiteter. De er nasjonalister, konservative kristne, mannssjåvinister og uttrykker fiendtlighet mot svarte, jøder, muslimer og katolikker, men også mot staten og demokratiet. I et land der skytevåpen praktisk talt selges som en dagligvare, kan slike utskudd være langt mer truende, enn en eller annen gjøk som brenner en hellig bok på et torg i Skandinavia.

Les også Apachene kommer

Nasjonalister og rasister

Proud Boys har utviklet seg fra voldelige snørrvalper på et gatehjørne, til en internasjonal organisasjon. De skal blant annet finnes i Norge, ifølge Anti-Defamation League som overvåker ekstremister i USA. Organisasjonen beskriver Proud Boys som voldelige, nasjonalistiske, islamofobe og kvinnefiendtlige, men skriver at medlemmene etter hvert representerer en rekke etniske bakgrunner, og at lederne deres nekter for å være rasister.

Medlemmer av denne gruppen, og lignende miljøer, er alltid å se på Donald Trumps folkemøter. De er tidlig på plass og tar ståplassene like foran scenen. Det er som mosh-piten på en hardrock-konsert. Støyende, kaotisk og voldsomt, og som Trump entusiastisk utbrøt på det store folkemøtet han holdt i Manchester, New Hampshire, tidlig i vår:

– Se på dem foran her: de er noen skikkelige krigere.

Trump oppmuntrer høyreekstremistene. Men når han blir konfrontert med at han gjør det, sier han at han ikke mente det sånn. Da er det likevel for sent, for festen i kjellerlokalene er i gang, og snauskallene hopper allerede rundt på golvet og spruter øl på hverandre. Proud Boys ble så proud over å bli nevnt i presidentdebatten, at nettets mørke avkroker øyeblikkelig rant over av testosteron natt til forrige onsdag.

Les også Trumps USA: Nærvær av stål

Ja takk, begge deler

Er Trumps forbindelser med høyreekstremister et selvsagt resultat av politikken hans, eller kom Trump-kampanjen i sin tid til å snuble over disse gruppene ved et uhell?

Jeg tror Donald Trump spilte et kynisk spill med ytre høyre. Se på rådgiverne hans: I en fjernere fortid Roger Stone, i en nærmere fortid Steve Bannon. To opportunister som er villige til å skitne seg ordentlig til for å vinne. Trumps rasistiske utspill mot innvandrere bidro til å renvaske høyreekstreme holdninger og trekke ekstremister inn fra kulden. Samtidig gikk skepsisen mot globalisering og internasjonalisering rett hjem hos nasjonalistene. Om ikke Donald Trump visste hva han gjorde, sto det i hvert fall tindrende klart for Steve Bannon hva som var strategien.

– Vi er plattformen til alt-right, uttalte han foran Det republikanske partiets landsmøte i 2016, der Donald Trump ble valgt til partiets presidentkandidat.

Snart fikk også den eldste hatgruppen i USA en åpenbaring gjennom de hvite hettene sine:

– Når Donald Trump gjør det godt, beviser det at vi vinner, sier tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke.

Hatgruppene på høyrefløyen vinner nok ikke. Til det er de heldigvis for marginale, for dumme og for uspiselige.

Som Trump sier:

– Jeg har alltid tatt avstand fra alt det der.

Før han legger til:

– Antifascistene er et reelt problem. Problemet ligger på venstresiden.

Donald Trump er en klassisk populist som ikke er redd for å bruke kaos som politisk verktøy. Hvis han går så langt som han truer med – å nekte og anerkjenne valgresultatet – kan han kaste nasjonen han er satt til å lede ned i en heksegryte der mye usunt syder og bobler allerede.