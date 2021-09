Tomt i reiret? Kva med ein attpåklatt?

KOMMENTAR: Eg vil slå eit slag for attpåklatten. Alle som tør eller kan, bør få seg ein attpåklatt.

Veit du kva som funkar best mot tomt-reir-syndromet? Det er å stadig fylle på i reiret, så det aldri blir tomt.

Heidi Hjorteland Wigestrand Frilansjournalist

Debattanten Sanna Sarromaa lovprisa nyleg sin attpåklatt og skreiv at desse blir kalla kveldsstjerner i Finland. Å få ein attpåklatt gir deg tusen ekstra antenner å ta inn livet med. Å få ein attpåklatt er å gi eldre søsken ei lysande stjerne å søka heim til.

Attpåklattar er ikkje så uvanlege, dei dukkar opp på grunn av, og trass i. Ikkje alltid under heilt lukkelege omstende. Men etter ei tid blir dei helst skildra med stor glede, av fedrar og mødrer som livet og tida har gjort klokare.

Somme vel bort barn på grunn av klimakrisa. Eg vel å tru at å føda barn er å føda nye, klare hjernar som kan vera med og få oss ut av uføret. Dessutan får ofte barna deg til å leva meir kortreist.

Eit yngre liv

Å få eit barn seint gjer livet yngre og meir intenst. Eg er 52 år og mor til ei på åtte. Utan henne hadde eg ikkje blitt kjent med Peppa Gris og Fantorangen, og hadde aldri rydda kjøkkenet med Victor og Chris i FlippKlipp som lydkulisse. Desse to youtubarane er som familiemedlemmar å rekna, og bilturane blir friskare med øyra fulle av songar frå Kutoppen.

Med ein attpåklatt får du ta del i merkelege filmsnuttar med fargerik leire som formar seg sjølv, og du må driva høgtlesing med ulike stemmer. Når du som barnefri 50-åring kan ta deg ein dupp på sofaen, sit attpåklatt-forelderen ved matbordet og ser barnet som siktar inn tala mot rutene i matteboka, til lukta av nyspissa blyant og ei frukt som har ligge litt lenge i sekken.

Ho er øyret mitt mot livet, mot jorda, mot den ru borken. Ho fôrar meg med sjølvplukka nøtter. Det er som å ha eit ekorn i hus, barnet er natur. Ho legg ein stein i handa mi som eg må ta stilling til. Attpåklatten gir meg eit ekstra auge å sjå med, ein ekstra sans å føla med, slik at eg ikkje går i dvale når hausten kjem, for hausten er utsett.

Det er eit hav av tid mellom henne og meg. Difor blir livet med henne ei oppdagingsreise i ukjent land, med ei som skal vera jente i eit heilt anna tusenår enn det eg var jente i.

Vinmarinert sofagris

Eit liv med ein attpåklatt er også eit liv fullt av heft, avbrytingar og stadige småkriser. Som småbarnsfri femtiåring kan du lett bli sofagris, treningsnarkoman eller vinmarinert kulturkjerring, på stadig leit etter nye festivalar.

Fleire på min alder lir av tomt-reir-sorg, og er difor langt inne i store og heseblesande sjølvrealiseringsprosjekt. Ein høyrer jo også frå somme hald at når barna er ute, då skal Livet med stor L verkeleg starta. Med fest og fridom, jogging og anna sjølvpleie, til krampen tek deg.

Eg er i grunnen glad for å sleppa. For jammen er dei mange dei ettermiddagane og kveldane som skal fyllast når det ikkje lenger er graut å tørka av stolbein og hårstrikkar å sortera i.

Eit jag etter stadig nyting utan først å yte tilstrekkeleg, blir fort eit tomt og utilfredsstillande liv. For å ha barn i hus betyr å yta. Og ja, visst kan du bli lei, matt, sint og trøytt. Men det blir ein jo uansett.

Denne teksten blir til dels skriven ståande ved kjøkkenbenken, medan eg innimellom rører i ei gryte graut og held eit auge med to som badar. No vil dei inn.

– Ikkje gå inn med våte føter!

– Nei då, me er ikkje våte, forsikrar dei medan dammane veks rundt føtene deira.

– Eg slo kneet, kan me få is?

– Nei.

– Lagar du nye vannisar, mor?

– No lagar eg graut.

– Me kan laga isane.

– Nei.

– Eg har flis i foten, trur eg.

– Få sjå.

–Nei, eg ser inga flis.

– Kan eg få snop?

– Nei.

Eg noterer meg stikkord på ein gul lapp, for her kan ein fort gløyma ut kva ein har tenkt.

– Saft, då?

– Ikkje saft, heller.

– Vatn på flaske?

– Det er greitt.

– Kan du lukka flaska, eg får det ikkje til.

– Slik, nå er det ordna.

– Mor, flaska lek.



Det er vått på golvet og store vassperler ligg over hugselappen min.

– Godt det ikkje var saft.

– Går du ut no?

– Ja.

Det seier seg sjølv at eg som 52-åring med vaksne barn hadde fått skrivero av eit anna kaliber. Men eg får noko anna.

På grunn av attpåklatten min får eg vera saman med folk i tjue- og trettiåra. Slik får eg innblikk i kva unge vaksne er opptekne av, og som den dinosauren eg er, kan eg fortelja ferske skuleforeldre om kva som har skjedd i barneskulen, heilt frå tusenårsskiftet og fram til no.

Eg vekslar mellom å vera ein flammande busk og full av moderleg urkraft. Dagar då alt er kaos og du ikkje får gjort nokon ting, skaper kreativt overtrykk til bruk ein annan rolegare dag.

Lukka utanfor deg sjølv

Du må vera skjerpa, men i min alder har me berre godt av slikt. Og jogga gjer eg, eg også, for å vera småbarnsmor (og bestemor), er motivasjon betre enn noko meisterskap til å halda seg litt i form.

Dessutan er ein attpåklatt jo ofte som eit einebarn å rekna. Du kan flyta på rutinar frå den tida du turnerte fleire barn samstundes. Dermed kan ein organisera seg slik at det blir gliper av eigentid, innimellom.

Det å alltid kunna gjera noko kjekt, er ikkje greia, trur eg. Det du må jobba litt for, smakar best. Å ha attpåklatt er ein motsats til alt flimmeret. Og ja, eg veit at forsking viser at ein ikkje blir lukkelegare av å få barn. Det er på eit vis godt å vita, med tanke på dei ufrivillig barnlause. Lukke handlar nok mest om å ha noko handfast og meiningsfullt i livet sitt, i staden for å berre virra rundt. Å vera opptatt av noko utanfor seg sjølv. Å gjera noko for andre, anten det er eigne barn, fosterbarn, barnebarn, eller andre menneske som treng deg.

For meg er det attpåklatten og barnebarna som koplar meg til eit linjenett det gneistrar av. Ein toåring som ler og igjen få kjenna dufta av nyfødd baby.

Gi meg den festival som kan toppa det!