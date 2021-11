Qatars norske håndlangere

FRIPENN: Journalistikken har sine farer. Én av dem er at det tidlig en søndag morgen kan dumpe inn et ubehagelig brev fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Over hele verden protesteres det mot slaveri, død og undertrykkelse av utenlandske gjestearbeidere i Qatar før fotball-VM i 2022. I Norge har vi både motstandere og profesjonelle regimehjelpere.

Sven Egil Omdal Journalist

I kveld vil det norske fotball-landslaget gjøre sitt ytterste for å slå Latvia. Lykkes det, er det bare ett hinder igjen før Fotballforbundet kan bestille ny VM-sang. Den som ble laget til mesterskapet i USA i 1994, het «Alt for Norge». Den neste kan gjerne hete «Altfor Norge», siden vi har vedtatt å gjøre som ur-nordmannen Peer Gynt og protestere for all verden, – men følge villig med på ferden til Qatar.

Denne gangen

The Supreme Committee for Delivery and Legacy (Komiteen for gjennomføring og arv/rykte/ettermæle) for fotball-VM i Qatar. Hans eminense Hassan Al-Thawadi, nummer tre fra venstre, er sjefen, pluss leder av Qatars største investeringsfond.

Grunnen til at det i det hele tatt ble en debatt om vi skulle boikotte mesterskapet, er journalistikken til fotballmagasinet Josimar, den engelske avisen The Guardian og under­søkelsene til Amnesty og Human Rights Watch. Mest imponerende av dem alle er norske Josimar. Den lille redaksjonen har drevet stor journalistikk om hva dette mesterskapet har kostet av tapte liv og ødelagte mennesker, hvor korrupt beslutningen var om å gi Qatar mesterskapet, og hvor sleipe arrangørene er når svineriet avsløres.

Det var det siste som førte til at arrangementskomiteen, med det prangende navnet The Supreme Committee of Delivery and Legacy, fikk det norske advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til å overlevere et budskap som, ribbet for all juridisk tungetale, lyder: Kjekt lite magasin dere har der, synd om noe skulle skje med det.

Sist søndag morgen fikk Josimar brev fra advokatene med krav om å fjerne en grundig artikkel om VM-arrangørenes indre og ikke akkurat tiltalende liv. Med skjermdumper og lydfiler fra en intern Whatsapp-gruppe dokumenterte Josimar en diskusjon som oppsto da komiteen fikk vite at mange av gjestearbeiderne som bygger stadioner og infrastruktur til mesterskapet, var gått ut i streik. Arbeiderne hadde ikke fått lønn på opptil fire måneder, og satt nå uten mat, vann eller penger til familiene hjemme.

Ledelsen ville nøye seg med å pynte på bildet av overgrepene, «put a spin on it», som de sa. Da protesterte en av mediefolkene, palestineren Abdullah Ibhais. Som takk ble han arrestert, holdt innesperret og truet til å avgi en falsk tilståelse, som i sin tur ble brukt til å dømme ham til fem års fengsel. Det er dette artikkelen handler om.

Arrangørene i Qatar fikk god anledning til å kommentere påstandene, og spinnet deres kom med i artikkelen. Men i tillegg hyret Den Øverste Komité altså inn Simonsen Vogt Wiig, og fikk dem til å true med et «betydelig» erstatningskrav om ikke artikkelen øyeblikkelig ble fjernet fra nettet. Advokatene viste både til personvernet, som antakelig står noe sterkere i Norge enn i Qatar, og til respekten for konfidensialitetsavtaler innad i VM-organisasjonen, et sted hvor man jo har et åpenbart behov for å holde ting hemmelig.

Derimot var det ingen henvisninger i brevet til den grunnlovfestede norske ytringsfriheten eller Norges Fotballforbunds forsikring om at de vil beskytte den kritiske journalistikken.

Over hele verden protesteres det mot Qatar-VM i fotball i 2022 og behandlingen av arbeiderne som bygger stadioner og andre anlegg og veier. Som her, utenfor Fifa-hovedkvarteret i Zürich.

Forrige gang

Dette minner sterkt om det som skjedde da NRK i 2009 samarbeidet med The Guardian om å avsløre at råvarehandleren Trafigura lagret livsfarlig gift i Sløvåg i Sogn og senere dumpet den på åpne fyllinger i Elfenbenskysten.

Fordi Storbritannia bare tilsynelatende har pressefrihet, gikk Trafigura til retten og fikk en kjennelse som ikke bare forbød The Guardian å skrive om parlamentets behandling av saken, avisen fikk heller ikke informere om at de ikke fikk lov til å skrive. Daværende sjefredaktør Alan Rusbridger omgikk kjennelsen ved å tvitre at «The Guardian av grunner som ikke kan røpes, er avskåret fra å rapportere fra Parlamentet». Twitterstormen som fulgte tvang Trafigura til retrett.

Men selskapet fikk også et norsk advokatfirma til å melde til NRK at Trafigura så «svært alvorlig» på ethvert forsøk på å referere fra en intern rapport som avslørte at lasten som ble dumpet i Abidjan inneholdt svære mengder dødelig hydrogensulfid. I en dårlig skjult trussel viste advokatene også til kjennelsen fra London, en kjennelse som britiske medier altså ikke hadde lov til å omtale. Advokatfirmaet til Trafigura var Vogt & Wiig. Simonsen er kommet til senere, uten at det ser ut til å ha utløst noen endring i firmaets syn på pressefriheten.

På høflig, men bestemt vis, fortalte NRK Vogt & Wiig hvor de kunne dytte kravet om å trekke tilbake avsløringen. NRKs daværende advokat, Jon Wessel-Aas, er i dag leder i Advokatforeningen.

Josimar har lagt seg på samme linje. Som en oppreist verbal langfinger offentliggjorde bladet både brevet fra advokatene og sitt eget tilsvar. Den omstridte artikkelen lot de stå.

1936 og 2021

Det norske landslaget – «bronselaget» – som slo Tyskland 2–0 under OL i Berlin i 1936, med Hitler på ærestribunen.

Før VM-kvalifiseringskampen i fotball mot Gibraltar i mars 2021 fikk de norske spillernes protest mot menneskerettighetsbruddene i Qatar internasjonal oppmerksomhet. Men mot Latvia i kveld vil landslaget gjøre alt for å få billetter til Qatar-VM.

På et ekstraordinært ting i juni avviste flertallet i Norges Fotballforbund oppfordringen fra mange av landets klubber og supportere om å boikotte VM i Qatar neste vinter. I stedet skal Fotballforbundet be Fifa ikke være fullt så korrupte i fremtiden.

Da Norge 7. august 1936 slo Tyskland 2–0 på Das Poststadion i Berlin, var noen hundre politiske fanger i gang med å bygge en ny konsentrasjonsleir i furuskogen ved Sachsenhausen, 35 kilometer unna. Det dempet ikke gleden over den norske bronsemedaljen i OL. Først da nordmenn ble sendt både til denne og andre leirer, bestemte norsk idrett seg i november 1940 for å boikotte nazistene. Historikeren Finn Olstad har kalt idrettsfronten under okkupasjonen for «den første store motstandshandling i Norge, kanskje den mest omfattende og helt sikkert den internasjonalt mest enestående».

I juni lot Fotballforbundet sjansen gå fra seg til å gjenta denne bragden. Nå sitter vi igjen med et landslag som gjør sitt beste for å komme til Qatar, noen få modige journalister som forteller hva det innebærer, og et advokatfirma som gjerne bryter helgefreden for å formidle VM-arrangørenes trusler.

