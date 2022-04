Snakk om egen politikk!

KOMMENTAR: Leif Arne Moi Nilsen har helt rett. Frp snakker for mye om andres politikk, spesielt om Senterpartiets.

Leif Arne Moi Nilsen oppfordret landsmøtet i Frp til å snakke om egen politikk.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Leif Arne Moi Nilsen, leder i Stavanger Frp, kom inn som et friskt pust på Frps landsmøte:

“Jeg synes vi snakker mye om andres politikk og ikke vår egen politikk. Vi må våge litt mer. La oss bli det partiet vi var før, det partiet som går foran. Snakk om egen politikk!”, sa han i sitt innlegg.

Moi Nilsen har helt rett. For mye av Frps landsmøte handlet om Senterpartiet, og om regjeringens politikk. En stor overvekt av innleggene fra Frp-politikere på landsmøtet handlet nettopp om kritikk av andre partier, og spesielt av Sp og Ap.

I vinden

Frp er for tiden i medvind. I Norstats siste måling for Vårt Land, som ble publisert torsdag, fikk Frp en oppslutning på 14,3 prosent, opp 3,1 prosentpoeng. På den samme målingen fikk Senterpartiet en oppslutning på bare 5,5 prosent.

Det er helt tydelig at det er Sp som er rivalen. I fjor var det Sp som rappet Frps velgere. Nå sier 87.000 av Sps velgere fra i fjor at de ville ha stemt på Frp eller Høyre.

Så hva er oppskriften?

Det er lettere å være i opposisjon enn i posisjon. Og er det noe Frp kan, er det å drive opposisjon, sa Listhaug 14. september i fjor. Dagen etter valget.

I valget fikk partiet en oppslutning på 11,7 prosent, så det er ingen tvil om at Frp er ganske gode i opposisjon. Men er god opposisjon bare å gå til angrep på andres politikk?

Kjeft

Også Listhaugs tale handlet mye om andres politikk. Høyre fikk beskjed om at det ikke er aktuelt å styre sammen med Frp hvis de ikke legger tanken om Brussel og EU død.

Venstresiden fikk kjeft for å være slemme mot «våre amerikanske venner» og Nato.

Jordbruksminister Sandra Borch (Sp) fikk kjeft for å ikke gjøre noe for bøndene. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk kjeft for utspill mot private aktører i helse-Norge og helsekøer.

Regjeringen fikk kjeft for bistand som ikke virker, klimatiltak som ikke virker, manglende støtte til pensjonister og tredelingen av foreldrepermisjonen.

Men aller mest kjeft fikk Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

“Den største fienden mot folks lommebok heter Trygve Slagsvold Vedum. Han gjør ikke noe , men sier at han følger situasjonen nøye. Hva hjelper det? I en tid der folk dør har vi en finansminister som har låst seg inne på et kontor i Oslo og følger med.

«Imens renner pengene ut av bedriftene og inn i statskassen,” sa Listhaug i et sleivspark til hovedrivalen.

Et snev

Det var et snev av Frps egen politikk. De mener for eksempel at alle avgifter på drivstoff må bort. Og de mener alle må få dekket medisinene de trenger. Ifølge Listhaug må vi bruke pengene våre heller på “vårt eget forsvar enn på handlegater i London og aksjer på verdensmarkedene”.

Frp skal ta mange kamper. For pasientene, pensjonistene, oljearbeiderne, bøndene, familiene, folk flest. For våre verdier er under angrep og vår frihet er under press, sa partileder Sylvi Listhaug flere ganger i sin tale til landsmøtet fredag.

Det var litt uklart om det handlet om vestlige og demokratiske verdier som er under angrep gjennom Putin og Russlands krig mot Ukraina. Eller om det handlet om regjeringens angrep på verdier definert av Frp.

I stedet for å hjelpe folk skylder han på alle andre, sa Listhaug om Vedum. Det kan godt hende han gjør det, men det er vel også det samme Listhaug gjør.

Tydelighet

Listhaug varslet rett etter valget et tydelig og klart Frp i tiden framover. Frp vinner akkurat nå på at Senterpartiet gjør en innsats i regjering som mange «vanlige folk» er misfornøyde med. Men hvor lenge kan Frp spille på folks misnøye?

Det kan godt hende at regjeringen fortjener kritikk for både det ene og det andre.

Men jeg savnet, som Moi Nilsen, flere innlegg om Frps egen politikk. Vi fikk høre litt om hvordan Frp har gått foran med mye politikk, som de andre partiene har kommet etter med. Men hva er løsningene og politikken Frp har nå? Hvorfor ikke gjøre som Moi Nilsen oppfordret til. Gå tilbake til å snakke om egne løsninger.

Ja, det er lettere å være i opposisjon, men når folk er ferdige med å være misfornøyde vil de kreve svar.

«Jobben vår er å kommunisere tydelig ut de løftene vi har til velgerne», sa nestleder Terje Søviknes.

Da er det vel på tide å begynne å være tydelige på det.