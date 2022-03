Ingen tid å miste

KOMMENTAR: Vil folk i Suldal nøye seg med en litt kortere tunnel i Rødsliane, hvis det gjør at den kan bygges raskere? Jeg tror det er lurt.

Her har mang en norsk samferdselsminister stått. Blir Jon-Ivar Nygård fra Ap mannen som skal sette et punktum for sagaen om den farligste riksveien i Rogaland?

Harald Birkevold Journalist

Selv om det begynner å bli en stund siden han trådte ut på Slottsplassen som samferdselsminister i Jonas Gahr Støres regjering, kan jeg ikke fri meg fra tanken om at det først var da han sto og myste mot vårsola øverst i Rødsliane i Suldal at Jon-Ivar Nygård virkelig hadde tiltrådt embetet.

For dette har blitt en tradisjon. Samferdselsministre kommer og går, men Rødsliane består. Uansett hvem som sitter i regjering, fortsetter Rødsliane å være den mest rasutsatte strekningen på den mest rasutsatte riksveien. Riksvei 13 som starter i Stavanger og ender opp i Sogndalsfjøra er, sammen med rutebåtene, livsnerven i Ryfylke.

Bussen til Oslo

Derfor har den ene statsråden etter den andre de siste 10–15 årene stått i Rødsliane og pekt opp og ned og forsøkt å berolige arge suldøler med at noe er på gang. Dessverre har det bare vært tomme ord.

I november i fjor var jeg med på bussturen fra Suldal til Oslo. En buss med demonstranter dro til Løvebakken for å forlange fortgang i arbeidet med å sikre Rødsliane gjennom bygging av tunnel forbi det verste bratthenget. Dette er skoleveien til ungene i Erfjord som skal på ungdomsskolen på Sand. Den er arbeidsvei for enda flere.

Lovra i Sogn

Og sannelig: Bare dager etter at demonstrantene hadde møtt Rogalands stortingsrepresentanter den kalde, men fine kvelden i hovedstaden kom nyheten om at tunnelprosjektet i Rødsliane var hentet fram i køen i forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringen og SV, og at arbeidet med å planlegge tunnelen kunne starte. Jubelen sto i taket i Suldal. Senterpartiet og SV krangler visstnok fortsatt om hvem som har mest av æren for denne redningsaksjonen.

Noen rykter er for gode til at det er forsvarlig å sjekke dem for nøye. Et eksempel på dette er at nestlederen i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, ifølge kilder nær prosessen sa ja til å prioritere Rødsliane fordi han trodde stedet ligger i Sogn og Fjordane. Jeg håper det er sant, for det er uansett et faktum at kunnskapen om Ryfylkes geografi verken er dyp eller allmenn på Stortinget.

Ferskvannsflyndre

I den iskalde vinden på Lovraeid, i krysset mellom riksvei 13 og fylkesvei 46, steg statsråden fra Fredrikstad ut av sin bil. Han hadde allerede passert den hårreisende strekningen mellom Lovra og Lovraeid, en av de smaleste på hele riksvei 13, og omtrent like rasfarlig som selve Rødsliane. Her forgår det for tiden rassikring i regi av Statens Vegvesen, med lang omkjøring via Jelsa som konsekvens. Men de åpnet for Nygård, som seg hør og bør.

For spesielt ras-interesserte kan det være verdt å merke seg at Lovraeidet i seg selv er resultat av et ras. Det delte fjorden i to, og var opphavet til at Lovravatnet i bånn av fjorden har en bestand av ferskvannsflyndre.

Skudd for baugen

Der han sto i isvinden, visste Nygård, og alle andre som var til stede, at lovnaden om rask oppstart har fått seg et alvorlig skudd for baugen. Prisen på prosjektet har passert en magisk grense. Statlige veiprosjektet med en kostnad på over 1 milliard kroner må nemlig gjennom en ekstern kvalitetssikringsprosess, også kjent som KS2-prosess. Denne kvalitetssikringen av styringsgrunnlag og kostnadsoveraslag vil sette en effektiv stopper for den raske framdriften suldølen så inderlig ønsker seg.

Dermed forslaget fra Vegvesenet om å tenke nytt. Hva med å korte inn den opprinnelige lengden på tunnelen slik at prosjektet blir billigere? Selv om det også innebærer at stigningen i tunnelen blir litt brattere?

Pest og kolera

Hvis jeg hadde vært henfallen til billige vitser, kunne jeg ha sagt at Suldal har valget mellom en kort en som kommer fort, og en lang en som kommer seinere. Men jeg holder meg for god til det, takk og pris.

Ordfører i Suldal, Gerd Helen Bø fra Senterpartiet, mener at det kan være fornuftig å høre på Vegvesenet og godta at tunnelen blir en snau kilometer kortere enn tenkt. Slik hun ser det, er det aller viktigste å få sikret de verste delene av strekningen og komme i gang raskt. For tenk om en KS2-prosess avdekker enda flere skjær i sjøen? Da kan dagens ungdomsskoleelever i Erfjord være godt voksne før tunnelen er et faktum.

Dette standpunktet møter motstand både i Ap og Høyre i Suldal, og ikke minst i aksjonsgruppa, som helst vil ha både lang tunnel og rask oppstart. Spørsmålet er bare om det er mulig.

Pengegaloppen

For grensa på 1 milliard kroner finnes av en grunn. Alle med et minimum av hukommelse vet at større veiprosjekter har det med å ese ut i pris. Bussveien i Stavanger er et grelt eksempel på det. Derfor er det helt nødvendig å legge inn noen flere sikkerhetsmekanismer før de aller mest kostbare prosjektene får grønt lys.

For som alle vet, er det for seint å stoppe når tunnelen er halvferdig.

Etter mitt syn virker det tryggest å gå for det kjente framfor det ukjente. Den delen av den opprinnelig planlagte tunnelen som ryker dersom det blir den korte varianten, ligger i overkant av Rødsliane, inn mot Ersdal. Denne strekningen regnes ikke som rasfarlig.

Altså er det mulig å hevde at «kort» tunnel i bunn og grunn, og slik reglene nå en gang er utformet, er å få i både pose og sekk: Prosjektet blir ikke forsinka enda en gang, og den verste rasfaren blir eliminert.

Suldal bør gå for den korte, slik at dynamitten kan hentes fram jo før jo heller.