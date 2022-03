Gauken flakser – at Sandnes vokser, er bra for Stavanger

GJESTEKOMMENTAR: Skal Sandnes fort­sette å gnage på gammel fortid, eller ta rollen som loko­motivet i regional utvikling?

Ordfører Stanley Wirak (Ap, t.h.) og varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes er et odde par i norsk politikk – i sin tid forent i Sandnes’ lillebror-forhold til Stavanger.

Ståle Økland Skribent

Skal Stavanger-regionen utvikle seg og bli mer attraktiv, må den politiske ledelsen i Stavanger og Sandnes samarbeide bedre enn i dag. Trolig finnes det bare ett svar på den utfordringen: Sandnes må vokse, og bli en mer likeverdig samarbeidspartner.

Lillebror

En gang var Sandnes en liten anonym småby med en grå og nifs rutebilstasjon. En by uten lokalavis, fotballag og gode restauranter. Den gang lo vi av «Sibbe fra Sandnes», flirte av Ulf og sang med på «Kor i helsikken e’ Sandnes?» Stavanger var den eplekjekke storebroren i nord som satt med chipsskålen i fanget og lot det ligge igjen smuler til lillebror ved Gandsfjorden.

Slik føltes det i alle fall i Sandnes. Gaukene tapte den politiske kampen om Høgsfjordrøret mot Ryfast, et politisk vedtak som i realiteten satte en stopper for utbygging av Sandnes øst og Gandsfjord bru, men bidro til å løse trafikkproblemer i Stavanger. Dette skapte irritasjon i Sandnes, og bidro til å legge grunnlaget for det uvanlige samarbeidet mellom Stanley Wirak (Ap) og Pål Morten Borgli (Frp). De hadde lite til felles politisk, bortsett fra et hjerte for Sandnes og skepsis til Stavanger. De delte samme narrativ og samme frustrasjon, og de fikk støtte fra byens befolkning. Stanley Wirak ble ordfører i 2011, og Pål Morten Borgli ble varaordfører. Folk i Sandnes var lei av å bli ledd av. Lei av å tape. De var lei av å leve i skyggen av Stavanger. Forståelig nok, kanskje.

Nå har Sandnes blitt en by med over 80.000 innbyggere, puls og liv. Du finner alt du trenger uten å ta toget nordover. For en sandnesgauk kan det være fristende å rope: «Kor i helsikken e’ Stavanger?!» Men ingen tjener på det. Heller ikke Sandnes.

Skal Sandnes fort­sette å gnage på gammel fortid, eller ta rollen som loko­motivet i regional utvikling?

Nye valg

For nå er det en ny tid. De to byene er ikke lenger bare storebror og lillebror. De er to brødre som begge er voksne. Sandnes bør snart være ferdig med sin trassige ungdomstid. Gauken flakser, og kommer til å fly raskere enn Stavanger. Sandnes har nemlig noe som Stavanger ikke har: store utbyggingsmuligheter både i sentrum og resten av kommunen. I Stavanger er det knapt utbyggingsplass igjen. Skal Stavanger vokse, må gamle trehus rives, og det skjer ikke.

Sandnes må ta viktige valg. Skal byen fortsette å gnage på gammel fortid, eller vil byen ta en rolle som lokomotiv i regional utvikling? Skal byen åpne seg opp, eller være seg selv nok?

Stavanger må også ta valg. Skal siddisene se på Sandnes som en ressurs og en samarbeidspartner for regionens beste, eller en irriterende lillebror det gjelder å vinne over i alle sammenhenger? Svaret burde vært opplagt, men historien har vist at det kan bli vanskelig.

Nabofeider

For det har vært mye bråk og kjekling, enten det har handlet om ferjer, veier eller bompenger.

Da politikerne i Stavanger diskuterte beliggenheten til det nye Stavanger universitetssjukehuset i 2015, var det bare en ting de klarte å enes om: Sykehuset skulle ikke ligge i Sandnes.

Da det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 bestemte at Preikestolen skulle ligge i Strand kommune og ikke i den nylig sammenslåtte Forsand/Sandnes kommune, raste ordfører Wirak i Stavanger Aftenblad: «Dette er den langsiktige planen til Stavanger om å overta Strand, og det er mange som ser på dette som begynnelsen på slutten for regionalt samarbeid.» Wirak hadde gått høyt på banen, og vært villig til å bytte ut leirgauken i kommunevåpenet med Preikestolen. Selvsagt var det flaut da dette gikk i knas.

Wirak skal ha kommet seg over tapet av Preikestolen, men den siste tids diskusjon og folkeavstemning i Forsand, som nå ønsker å forlate Sandnes og bli en del av Strand, har raspet opp gamle sår og utløst en harme som trolig kan spores helt tilbake til den gamle tautrekkingen om Høgsfjordrøret. Nå trues det med rettssak.

Statsforvalter Bent Høie har sagt sitt. Han anbefaler at Forsand går til Strand. At Høie er en tidligere politiker fra Stavanger, har neppe gjort saken mindre betent. Det skal bli interessant å se hvordan dette ender. Stavangers politikere gjør lurt i å sitte stille i båten.

Makt

Sammen utgjør Stavanger og Sandnes Norges tredje største by. Sammen ville de fått større gjennomslag nasjonalt. Noen sammenslåing kommer neppe på tale, i alle fall ikke med dagens politikere. Men skal regionen utvikle seg, må Stavanger og Sandnes samarbeide bedre enn i dag. En viss rivalisering vil det alltid være, og litt krangling må vi leve med i politikken, men dagens situasjonen gagner ingen. Ansvaret for å finne sammen ligger på begge parter.

Lite tyder på at politikerne vil klare å snakke seg til enighet. Først og fremst må det mer balanse inn i maktforholdet. Med et voksende Sandnes blir de to byene mer likeverdige. Derfor er det bra for Stavanger at Sandnes vokser. Det er bra for hele regionen.