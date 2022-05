Den perfekte stormen

KOMMENTAR: Hva skal vi ha til middag i morgen? Dette spørsmålet vil utløse en global krise. Ikke om noen år. Men rett etter sommerferien.

Ukraina er en av verdens største produsenter av matolje. Hva skjer når krigen hindrer eksporten?

Harald Birkevold Kommentator

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Lista er lang. Akkurat nå finnes det så mye å bekymre seg over at det ikke er rart at mange velger bort nyhetene. Men se på dette:

Det er krig i Europa, en krig som kan komme til å spre seg ut over Ukrainas grenser.

En økende andel av verdens befolkning lever i land som ikke styres etter demokratiske prinsipper.

Klimaendringene er nå målbare og akutte, i form av tørke og flom over store deler av verden. Værsystemene som regulerer verdens evne til matproduksjon har blitt uforutsigbare.

Korona-pandemien har påført den globaliserte, handelsbaserte verdensøkonomien dype sår.

Og prisstigningen på livsviktige varer som energi, råstoffer og mat ser ikke ut til å avta, snarere tvert imot.

To milliarder sultne

Men i bunn og grunn koker alt dette ned til et grunnleggende problem. Alt dette har lagt til rette for «en perfekt storm»: Vi risikerer at nesten to milliarder mennesker ikke har nok mat. Ikke om noen år. Men i år. Etter sommeren, i perioden august til oktober, regner Verdens matvareprogram med.

Når du leser dette, er det snaut 700 millioner mennesker i verden som ikke har nok mat. Dette tallet kan tredobles, raskt.

Under konferansen World Economic Forum i den sveitsiske byen Davos gikk den kanskje aller mest skremmende paneldebatten jeg har hørt av stabelen tidligere denne uka. Rajiv Shah, som er president for den veldedige Rockefeller-stiftelsen, brukte den globale finanskrisen fra 2007 til 2009 som eksempel.

«Dette er bare starten»

I den perioden kan 48 lokale og regionale konflikter, inkludert det som overoptimistisk ble kalt Den arabiske våren, knyttes direkte til matmangel, utløst av sammenbruddet i internasjonal finans og handel. Krisen som nå er under oppseiling, er langt mer alvorlig.

«Vi er bare i starten av en krise som er mye verre enn den vi så mellom 2007 og 2009», sa Shah, mens resten av panelet nikket samtykkende.

Leo de Jager, som leder den globale organisasjonen for bønder, sa at kombinasjonen av klimaendringer, prisstigning og handelsrestriksjoner gjør at verdens bønder rett og slett ikke vil klare å øke produksjonen av mat raskt nok til å avverge krisen i år.

Kjedereaksjon

Dette vil sette i gang en kjedereaksjon, i form av opprør og politisk uro, og drive millioner av mennesker på flukt, på jakt etter noe å spise.

Dette kan virke fjernt og absurd når vi går mellom de velfylte reolene i vår lokale matbutikk. Men i en globalisert økonomi, der produksjonen av helt avgjørende innsatsfaktorer som drivstoff, gjødsel eller dyrefôr er konsentrert i noen få områder i verden, vil denne krisen svært raskt komme også til Norge.

Troen på at Norge kan betale seg ut av problemene ved å overby konkurrerende land, vil få seg et alvorlig skudd for baugen. I Kina finnes det nå flere hundre millioner mennesker med en kjøpekraft som ikke er så ulik vår. Og Kina har allerede i flere år hamstret matvarer i en skala ingen før har sett. Hva er det Kina har skjønt som resten av verden ikke har skjønt?

Umistelige Ukraina

Advokaten Clare Akamanzi fra den rwandiske regjeringen utviklingsprogram sa at matvareprisene i Rwanda har steget med 17 prosent bare i år. I et land hvor folk bruker mye mer av sin disponible inntekt på mat enn vi gjør i Norge, er dette dramatisk. Og prisene fortsetter å stige. Slik er det nå i hele Afrika, som også er det kontinentet med lavest produktivitet i landbruket.

Russlands invasjon i Ukraina har også utløst en matvare-katastrofe. Ukraina er et helt usedvanlig godt jordbruksområde, med noe av den beste matjorda i verden. Denne jorda gjør at et land med 44 millioner innbyggere er i stand til å produsere mat til 400 millioner mennesker. Korn, matolje, poteter og en rekke andre helt sentrale matvarer. Krigen stanser eksporten.

Eksportforbud

30 prosent av verdens hvete befinner seg i Ukraina og Russland. 30 prosent av verdens kunstgjødsel befinner seg i Russland. Mer enn 30 land i verden har allerede innført eksportforbud for enkelte matvarer. India har for eksempel forbudt eksport av hvete etter en dårlig vekstsesong. De trenger maten selv.

Loven om tilbud og etterspørsel dikterer hva dette vil ha å si. Prisene vil stige.

Ikke engang USA, som har verdens mest mekaniserte og industrialiserte landbruk, er selvforsynt med mat.

Sult = krig

Det er så selvsagt at det er lett å glemme det. Men vi må spise hver dag. 7,9 milliarder mennesker må helst ha to til tre næringsrike måltider til dagen. Etter et par-tre dager uten mat begynner vi å dø. Etter noen uker uten mat dør vi.

Sult vil drive folk til desperasjon. Det vil blusse opp kriger og opprør. Mange land vil bli umulige å styre. Og folk vil begynne å flytte på seg. På jakt etter neste måltid.

Selv dem som mener at den globaliserte kapitalismen er en del av problemet, må innse at uten internasjonal handel vil krisen bare vokse seg større. Det tar tid å skape systemer for økt selvforsyning.

Selv dem som mener at klimakrisen trumfer alle andre problemer, må innse at uten diesel og bensin vil verden ikke klare å produsere nok mat og transportere den fram til folk. Det tar tid å skape klimanøytral matproduksjon.

Mat blir dyrt

Alt dette har selvsagt konsekvenser for oss i Norge. Vi ser allerede at prisene på matvarer stiger. Det vil de fortsette å gjøre. Vi må forberede oss på at vi vil komme til å bruke mer av hver hundrelapp på mat. Vi må produsere mer mat selv. Og vi må slutte å bygge ned matjord. Vi trenger hver kvadratmeter.

Matmangel og prisstigning vil gjøre verden mer ustabil. Og dette utgjør en mer akutt og direkte trussel mot verdensfreden enn enhver krigshissende diktator.