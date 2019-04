Kan svensk «mirakel» redde KrF?

På søndag holdt Ropstad sin første tale som ny leder av KrF. Han refererte til sitt politiske forbilde, William Wilberforce, en britisk politiker som på 1700-tallet kjempet for å avskaffe slaveriet.

Han hadde alle mot seg. Men han visste at slaveri ikke var rett, og jobbet for det likevel, sa Ropstad. Wilberforce satt ikke stille og så på at urett skjedde. Det har heller ikke Ropstad tenkt å gjøre.

Og det han ikke har tenkt å være stille om er troen på at det er de kristne verdiene som må ligge til grunn for politikk i Norge. Ingen skal sorteres ut, staten skal ikke overta familiens rolle og ny bioteknologi skal møtes med kritiske blikk. Når noen snakker om aktiv dødshjelp, skal KrF snakke om aktiv livshjelp, og når noen snakker om selvbestemt abort fram til uke 18, skal KrF kunne si fra at de ikke synes det er greit. Ropstad kaller det menneskeverd.

Svensk snuoperasjon

Ebba Busch Thor er leder av Kristendemokraterna i Sverige. I fjor på denne tiden hadde partiet hennes en oppslutning på 2,6 prosent. Sperregrensen i Sverige er, som i Norge, på 4 prosent. Og Kristendemokraterna hadde i fire år ligget under denne grensen. Men på bare få måneder klarte Busch Thor å snu helt rundt, og i valget i august i fjor endte partiet med et resultat på 6,3 prosent.

– Vi turde å ta de vanskelige diskusjonene. Vanskelige perioder går an å snu på. Nå har dere valgt strategien, og dere må våge å løpe hele veien ut. Vekk KrF-rebellen til live, sa Busch Thor i en videohilsen til KrFs landsmøte på lørdag.

Det er likheter, men også mange ulikheter, mellom søsterpartiene Kristendemokraterna og KrF. Ebba Busch har flyttet sitt parti langt til høyre i det politiske landskapet, og hun har spilt hardt på innvandring. Partiet tok også lederskap på både familiepolitikk og helse, et område Busch Thor allerede hadde stor troverdighet på.

Ropstad selv sier at han ikke har satt seg inn i hvilke saker Kristendemokraterna står for, men at det er svært inspirerende hva Busch Thor har fått til. Det svenske søsterpartiet har stått hardt på sine saker. Det skal også Ropstads KrF gjøre. «Vi skal ikke la andre bestemme hvem vi er, vi skal ikke la de vi styrer sammen med bestemme hvem vi er. Når det er nødvendig, må vi tale dem rett imot,» sa Ropstad.

Reparere

Pågangsmot har Ropstad nok av. Men det er mye å reparere i KrF.

Enten det hadde blitt rød eller blå side etter høstens veivalg, har de malt seg inn i et hjørne. Mange i partiet føler seg tilsidesatt. Det at Ropstad ikke bare har tatt partiet inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre, men også har signalisert at det er dette alternativet han vil gå til valg på foran neste stortingsvalg i 2021, gjør at en del av partiet vil føle at det kan bli flere år før de vil få gjennomslag for sin linje.

At flere vil se seg om etter alternative partier, kommer til å skje framover også.

Så hvor skal de komme fra, disse velgerne som skal sørge for at KrF kommer seg over sperregrensen, Ropstads definerte mål?

Så langt er det et spørsmål uten tydelige svar. Det skal de finne ut av, sier nyvalgt nestleder Ingelin Noresjø.

Partiets toppledelse skal reise mer rundt i landet for å møte grasrota. Tidligere har de latt lokallagene være litt for seg selv, og det har ikke fungert noe særlig godt, ifølge Noresjø. Kløften mellom heltidspolitikerne på toppen av partiet og de som engasjerer seg lokalt har blitt for stor.

Og hvilken politikk er det som skal lokke velgere? Familiepolitikk er et uttalt mål. Helse og eldreomsorg er et mulig annet. Og så næringsliv, da. De små og mellomstore bedriftene, familiebedriftene, sier Ropstad.

Foran kommune- og fylkestingsvalget i høst er det lokallagene som skal fremme sine saker, sier Noresjø. Den endelige strategien skal etter planen komme nærmere stortingsvalget i 2021. Med andre ord, partiet vil ikke ha lang tid på å selge ut budskapet på.

Ikke mange nok blå

Det er ikke nok for Ropstad bare å beholde de eksisterende blå medlemmene. De utgjør mindre enn 4 prosent av den totale velgermassen. Derfor trenger han mer.

Høstens abortstrid var ikke bra for KrF. Og heller ikke bra for Ropstad.

I tillegg har den nye partilederen fått kritikk for uttalelser denne uken om at det er kjernefamilien, med mor, far og barn, som er det beste for barn. Det kan man gjerne være uenige i, men Ropstad prøver ikke å appellere til hele folket. Han prøver å tekkes andre i dette landet som mener det samme som ham.

For Ropstad mener at de kristne verdiene er noe vi bør ha mer av, og at det er mange der ute som mener det samme som ham. Mange flere enn de som stemmer på KrF i dag.

Han mener derfor at det er flere som vil komme til å stemme på KrF enn det meningsmålingene tilsier i dag. Nylig viste en meningsmåling for Aftenbladet at oppslutningen for partiet var på bare 2,4 prosent.

Jeg sa til Ropstad at det er flere som mener det nesten må et mirakel til for at han skal klare å redde partiet. Svaret hans var: «Men hadde du ikke blitt imponert da?»

Om man er enig eller ikke i Ropstads prosjekt, er det i allefall en ting han skal ha ros for. Etter en høst som utvilsomt må ha vært tøff for både ham og hele partiet, har han fremdeles virkelig troen på at det å stå fast på den tradisjonelle KrF-politikken vil virke. Det fungerte for Busch Thor i Sverige.

Det Ropstad trenger er et svensk «mirakel».