Vi skal spise fisk i sommer. Blottet for fly-, bacon- og hytteskam

Da sommeren 2017 gikk mot slutten, advarte han: – Blir neste sommer like kald og like våt, da er det slutt.

Ikke ekteskapet, altså, men forsøket på å feriere fire uker på hytta.

To somre på rad hadde vi virkelig trukket det korteste strået. Regntøy og støvler hadde vært i bruk langt oftere enn badetøyet. Vi var ferske hytteeiere som ville grille fersk fisk, trekke teiner proppfulle av krabber og røre blåbær til frokost-pannekakene. Vi skulle lunte rundt i shorts og badetøy, og la ungene plaske i strandkanten.

Holdt ut i 16 og 17

Men det ble ikke slik. Ikke nappet fisken. Og blåbærene regnet bort. Overalt hvor vi gikk, var det gjørme til anklene. Flåtten var lite nådig. TV-en knelte flere ganger, for opptageren var proppfull av Masha og Mishka-filmer som ungene så om og om igjen.

Vi sjekket yr.no omtrent 30 ganger til dagen – særlig sommeren 2016 ble tomlene såre av alle oppdateringen på værmeldingen.

Hver gang vi åpnet hytteboka, var det for å snirkle ned nye fakta om nedbøren. Det glamorøse hyttelivet lot vente på seg, men vi holdt ut hele sommeren, både i 16 og 17.

Så kom heldigvis 2018. Truslene om å sommerstenge hytta ble gjort til skamme.

Slo oss på lårene i 2018

I hytteboka tegnet vi en stadig mer glødende sol og la ut lange beskrivelser av endeløse dager i strandkanten. Vi tegnet krabber og teiner, og noterte ned fakta om det oppsiktsvekkende grill- og vanningsforbudet.

Ikke en eneste dag lengtet vi til Syden, tvert om slo vi oss på lårene og lo godt av alle dem som hadde flyktet til sørlige breddegrader.

Begredelige 2016 og 2017 hadde vi glemt for lengst, for 2018 var bedre enn Mallorca og Provence til sammen. Alt stemte – bortsatt fra at vi aldri fikk fisk. Det er også for pirk å regne at vannet tok slutt og blåbærene tørka inn.

Samtidig som vi leste i avisa at kokk Kjartan Skjelde, med hytte i samme område, fikk garnet fylt av berggylt, sei og lyr, ga vi opp fisket og satset alt på krabbene, som ungen lokket inn i teinene med knuste albueskjell.

Til stor fornøyelse, særlig for de små, kokte vi strandkrabbesuppe og fortrengte lett at makrellen aldri beit.

Med smårutet voksduk og tente mygglys var vi enige om at ingen taverna i hele Sør-Europa kunne måle seg med vårt ferieparadis.

Fjerde hyttesommer på rad

Nå er vi straks klare for vår fjerde hyttesommer. Vi regner ikke med like mange tropenetter som i fjor, men er sterke i troen på at dette blir fiskesommeren.

De innledende rundene har vært ypperlige. Vi strutter av optimisme. Midterste helga i juni trakk vi 14 makrell, og arvingene utpekte oss spontant til landets beste fiskerfamilie.

Siste helga i juni kokte makrellen helt inntil land, og vi dro opp fisk på fisk.

Mens fly- og baconskammen har krøpet innover landet, har vi oppgradert fiskeutstyret og lest fjonge oppskrifter på nett.

Hytteskammen skal ikke ta oss dette året heller.