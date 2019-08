Allerede valgnatten for fire år siden satte hun seg ned med Solveig Ege Tengesdal (KrF) og planla en rød-grønn-gul storkoalisjon. Tengesdal ble fylkesordfører og Chesak varaordfører. Det har hele tiden ligget i kortene at de skal bytte, dersom de klarer å holde sammen etter valget neste mandag.

For også på den siste målingen sikrer denne koalisjonen seg 27 av de 47 plassene i fylkestinget. Ap mister to mandater, men de går til partnerne MDG og SV. Sp henter ett mandat hos KrF og ett hos Venstre.

Oppgaven for Chesak blir ikke bare å holde denne gjengen samlet. Hun må også regne med at Sp gjør krav på varaordførervervet, siden de nå er betydelig større enn KrF.

Chesaks hovedutfordrer, er uansett Høyres Ole Ueland. Outsider er Sp’s Arne Bergsvåg og vi kan selvsagt ikke utelukke at Tengesdal fortsetter, men da bør hun få bedre betalt for å ha stått rakrykket gjennom bompengediskusjonen og KrF må ha en meget god valginnspurt.

Viktor Klippen

Ingen Ueland-effekt

Høyre mister to mandater til FNB og er et par promillepoeng fra å være størst i fylkestinget. Deres nye fylkesordførerkandidat, Ole Ueland, må få både KrF og Venstre tilbake i folden for å sikre flertall. I tillegg må han få FNB på sin side. Kommer KrF og Venstre tilbake til blå side, havner FNB i vippeposisjonen de drømmer om.

Som i rikspolitikken ser vi altså betydelige tilbakeslag for de to styringspartiene H og Ap. Det er heller ikke opplagt at ordførerkjedet går til ett av disse partiene. Ingen av partiene i sentrum har forpliktet seg i noen retning, så spenningen ligger i hva Ueland kan tilby for å bryte ned dagens temmelig velfungerende flertall. Kanskje han må betale med å gi fylkesordførervervet til Sp og rutinerte Arne Bergsvåg?

Ove Heimsvik

For dersom Sp slår følge med KrF og Venstre til blå side, vil det nøytralisere FNBs vippeposisjon, så et slikt utfall er ikke helt utenkelig. Det indikerer også at Chesaks favorittstempel ikke er soleklart.

Som på tidligere målinger er uttellingen for FNB på fylkesnivå begrenset, men likevel sterk nok til at de kan få en nøkkelrolle. De har så å si ingen oppslutning i nordfylket og henter de fleste stemmene blant mannlige velgere i Stavanger og Sandnes. Det er partileder Frode Myrhol som er partiets listetopp i fylket.

De Kristne større enn Rødt

Rødts oppslutning på 0,9 prosent er nesten oppsiktsvekkende lav, sett i relasjon til Moxnes-vinden som blåser over resten av landet. Listetopp Bjørn Ove Hersdal fra Strand har ingen oppslutning i nordfylket og henter så å si alle stemmene på Nord-Jæren. Partiet er på samme nivå som Pensjonistpartiet og temmelig langt fra representasjon i fylkestinget på denne målingen.

Faktisk er det Partiet De Kristne som kommer best ut av de minste partiene. Med 1,2 prosent oppslutning ligger de ikke mange hundre stemmer fra å få en representant i fylkestinget.

Endringer på stortingsbenken

Hvis fylkestingsmålingen hadde blitt resultatet ved et stortingsvalg, ville både Høyre og Ap mistet sine respektive fjerdemandater. Sp ville doblet til to, MDG er trygt inne med ett mandat, mens FNB og SV kjemper om det siste faste mandatet fra Rogaland.

Fremskrittspartiet hadde også tapt et mandat hvis det hadde vært stortingsvalg, men har likevel en sterk måling, sammenlignet med forrige fylkestingsvalg. De beholder en fylkestingsgruppe på åtte og har dessuten en viss prosentuell framgang. Det er sterkt, med tanke på den uroen de har hatt rundt bompengesaken og i lokallaget i Stavanger.

Her er partienes lister i fylkestingsvalget.