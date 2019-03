I helgen ble det avholdt fylkesårsmøter i 10 av Arbeiderpartiets fylkeslag. Diskusjonene viste at det er stor splittelse i spørsmålet om å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Lo-Ve-Se).

Både i Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag stemte fylkeslagene nei til konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet for de sørligste delene i Lofoten.

Mens det nystiftede fylkeslaget Vestland Arbeiderparti stemte for en konsekvensutredning av deler av havområdene. Altså vil de holde fast ved Aps landsmøtekompromiss fra i fjor.

Protester

Dette betyr at 10 av 15 fylkeslag har gjort klare vedtak om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Fire av dem har gjort vedtak om varig vern.

Ifølge VG viser en opptelling at 213 av 300 delegater til landsmøtet vil stemme mot å konsekvensutrede oljeutvinning i Lofoten.

Det at flere fylkeslag nå sier nei til konsekvensutredning, førte til sterke reaksjoner. Blant annet meldte fagforeningstopp Roar Abrahamsen fra Fellesforbundet i Bergen seg ut av Ap i protest etter 30 års medlemskap.

Leder i Fellesforbundets, Jørn Eggum, advarte årsmøtet i Trøndelag Ap mot krefter som arbeider for «aktivt å legge ned våre arbeidsplasser og bygge ned vår industri».

Dette gir krutt til høyresiden i norsk politikk. Både Høyre og Frp er flinke til å slå politisk mynt på den indre konflikten i Ap, og så tvil om deres politikk.

I Dagbladet tordnet Høyres miljøpolitiske talsmann Stefan Heggelund: «Ap vender ryggen til landets industriarbeidere». Han fikk støtte fra Frps Terje Halleland: «Jeg blir utrolig skuffet over at det gamle industripartiet Arbeiderpartiet er i ferd med å svikte arbeideren på norsk sokkel.»

Lov med debatt

Kritikken ble ikke godt mottatt av Arbeiderpartiets klima- og energipolitiske talsperson Espen Barth Eide, som mener det er nødvendig med en debatt om oljeindustriens rammer og betingelser i lys av Parisavtalen og klimakrisen.

Barth Eide havnet selv i hardt vær tidligere i år, da han i et intervju med Klassekampen åpnet for å diskutere leterefusjonsordningen på norsk sokkel. Dette ble fort slått ned på av partileder Jonas Gahr Støre, som følte han måtte forklare at det Barth Eide egentlig mente var at ungdomspartiene måtte få lov til å diskutere dette. Men at det ikke er en politikk Ap står for.

Det må være lov å være uenige innad i de politiske partiene. Og det må være lov å diskutere oljepolitikk. Men for Arbeiderpartiet framstår dette som enda et symptom på den interne striden i et parti som for tiden synes å være uenig med seg selv i en rekke spørsmål. Og som utad framstår som et parti uten retning og styring, iblandet en skitten maktkamp.

Tåke og vingling

Det er langt mellom de tydelige politiske satsingene fra partiet. Og som regel handler det om å kritisere den sittende regjeringens politikk. Det blir vanskeligere og vanskeligere å vite hva Arbeiderpartiet egentlig står for. Tåkeprat og vingling er ord som ofte blir brukt i beskrivelsen av partiet.

Det siste året har det heller ikke handlet mye om politiske saker i Ap. Det har handlet om interne strider, metoo og maktkamp i ledelsen. Om Trond Giske og hans forsøk på å komme seg tilbake, og om pølsefester i regi av nestleder Hadia Tajik og hennes tidligere DN-journalistkjæreste.

I Politisk kvarter på NRK mandag strevde stortingsrepresentant fra Ap, Else-May Botten, med å svare på om det var lokale miljøkonsekvenser eller klima hun var opptatt av i Lofoten. Hvis det er av hensyn til klimaet, hvorfor er det da greit å åpne andre områder på norsk sokkel, spurte programleder Astrid Randen. Svaret var heller utydelig.

Utydelighet

Arbeiderpartiet har i mange saker rotet seg bort i tåken. Interne uenigheter fører ofte til kompromisser som er vanskelige for velgerne å forstå. Som hvordan det i praksis skal fungere å bare åpne en del av Lofoten og ikke en annen.

Partiet mangler også en tydelig ledelse. Støre stoppet kanskje Barth Eides debatt om leterefusjonsordningen. Men han har ikke klart å stoppe oljeopprøret i partiet.

I 2017 gikk Ap på en skikkelig valgsmell. Partiet gjorde en rekke feil gjennom organiseringen og gjennomføringen av valgkampen. Under forrige lokalvalg i 2015 fikk Ap en oppslutning på 33 prosent nasjonalt. I en meningsmåling utført av Norstat for Vårt Land i slutten av februar har partiet en oppslutning på 26,9 prosent.

Ny strategi

I november lanserte Ap-ledelsen sin valgkampstrategi for årets kommune- og fylkestingsvalg. Det som skal vinne valget for dem i år er mer penger til kommunene, en reversering av privatiseringen av omsorgstjenester, mål om heltidsjobber, ukentlig aktivitetstid til eldre og sportsutstyrs-bibliotek til kommunene.

Fikk noen av disse sakene deg til å hoppe i stolen? Har velgerne i det hele tatt fått det med seg? Hvor er Arbeiderpartiets fanesaker? Det er høyst uklart.

Det er andre ting som påvirker valget lokalt enn oljepolitikk. Men at et parti som tradisjonelt har vært et parti for arbeiderklassen, nå framstår som et parti som vingler i næringslivspolitikken og ikke har noe klart budskap til velgerne om saker de brenner for, legger folk også merke til.

Selv om fylkespartiet i Rogaland har sagt klart fra om at de ikke vil rokke ved oljepolitikken, og at de fremdeles ønsker seg en konsekvensutredning av LoVeSe, vil nok den manglende kursen til partiet sentralt også påvirke velgerne lokalt.