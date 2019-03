Et landsmøte i Høyre er ærlig talt en nokså kjedelig affære. De siste årene har det egentlig ikke vært noen store stridsspørsmål, ingen personkonflikter, og få politiske nederlag å fordøye.

Selv i saker der det er tilløp til en ideologisk begrunnet debatt på landsmøtene, bilegges uenigheten omtrent i samme sekund som den er luftet. Taperne tar nederlagene på strak arm og er like blide etterpå.

Dette skyldes at omtrent alle i Høyre er enige om hva som er viktigst. Nemlig å konsolidere stillingen som landets styringsparti. Altså den rollen Ap i sin tid hadde. Den såkalte ørnen i norsk politikk, partiet som tar ansvar for å styre mens de andre baler med sine hjertesaker og sine indre problemer.

Ingen truer Erna

Statsminister Erna Solbergs posisjon i partiet er suveren, noe som selvsagt kan kalle på bekymringer om hvordan tronfølgen skal organiseres den dagen hun bestemmer seg for at hun vil slutte. Men det er lenge til. Hennes mål er å vinne valget i 2021 og deretter sitte minst en periode til. Partiet har god tid.

Det er verdt å merke seg at Solbergs tale til landsmøtet ikke nevnte Arbeiderpartiet med ett ord. De eneste som fikk et lite stikk fra statsministeren var pressens kommentatorkorps, som gjentatte ganger de siste årene hadde avskrevet hennes forsøk på å danne en borgerlig flertallsregjering som håpløse og mislykkede. Nå har hun flertall.

Ordførerpartiet

Høyres uttalte mål er at Norge etter kommune- og fylkestingsvalget i september skal ha så mange ordførere fra Høyre at over halvparten av innbyggerne bor i en Høyrestyrt kommune. Da må det skje mye i de store byene utenfor Oslo.

Hovedstaden står i en rødgrønn begeistringsrus, der Rødt, SV og MDG til sammen er like store som Ap. Det virker lite trolig at Høyre vil få tilbake byrådsmakten med det første. Dermed er det de folkerike områdene langs Oslofjorden, samt de store byene langs kysten, som må vinnes.

I dag har Høyre ordføreren i Stavanger, Kristiansand og Drammen, for eksempel. Mens Ap har Sandnes, Bergen og Trondheim. Totalt 75 kommuner i Norge har ordfører fra Høyre.

Erna Solberg lover drahjelp både til John Peter Hernes i Stavanger og Inger Klippen i Sandnes inn mot valget, noe som blant annet betyr både praktisk og taktisk hjelp fra partiorganisasjonen sentralt og ganske sikkert hyppige besøk fra sentrale politikere, Solberg selv inkludert.

Sp er fienden

Den ideologiske hovedfienden til Høyre er Senterpartiet. Det er tydelig når man for eksempel hører næringsminister Torbjørn Røe Isaksen snakke. Og det er tydelig når landsmøtet er skjønt enige om å vektlegge lokal selvbestemmelse i spørsmål om næringsutvikling. Taperen i en slik kappestrid om å være mest mulig for lokal bestemmelse, er selvsagt verneinteressene.

Det er hevet over tvil og godt belagt med konkrete eksempler at lokal råderett i utbyggingssaker betyr at mer urørt natur ryker, at mer matjord bygges ned og at flere konsesjoner til å forurense blir gitt.

Rogaland Høyre vedtok tidligere i år å si nei til alle nye søknader om å bygge vindparker i fylket. Men landsmøtet sa ingenting. Det som derimot er i emning, er en mer liberal holdning til nye vannkraftutbygginger. Det er illevarslende for vernekreftene i Rogaland, hvor over 90 prosent av vannkraften allerede er utbygd.

Vedtakene

Landsmøtet sa nei til å innføre grunnrentebeskatning (tilsvarende den som gjelder for olje- og gassindustrien) for havbruksnæringen. Konsekvensen er at milliardene vil fortsette å hope seg opp hos de store havbruksselskapene, som i dag har en lønnsomhet som sprenger alle skalaer.

Landsmøtet vedtok som ventet forslaget om å slå hardere ned på gjengkriminalitet ved å utvide adgangen til å ta beslag i eiendeler som mistenkte gjenmedlemmer ikke kan dokumentere at de har skaffet seg på lovlig vis. Det kan innvendes at det ikke akkurat er tradisjonell Høyre-politikk å gjøre det lettere å ta eiendom fra folk, men det gjorde ikke inntrykk på flertallet.

Et forslag om å innføre fraværsgrense i ungdomsskolen, etter modell fra grensa i videregående skoler, ble til et mindre forpliktende vedtak om at skolene må sette inn konkrete tiltak der elever har høyt fravær. Og partiet vedtok igjen å si nei til obligatorisk skolelunsj. Høyre vil også ha strenge regler for elevenes mobilbruk.

Partiet vedtok også å gå inn for forbud mot å markedsføre kosmetiske inngrep, altså skjønnhetsoperasjoner uten medisinsk begrunnelse.

Nato og Norge

Utenriks: Høyre vil at Norge følger opp våre forpliktelser i Nato ved at forsvarsbevilgningene trappes ytterligere opp til 2 % av BNP innen 2024, og at oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP.

Dette er et svar på den nye og aggressive linja til Trump-administrasjonen, der land som ikke signaliserer vilje til å oppfylle den forpliktelsen som ligger i Nato-medlemskapet kan risikere å miste støtte fra supermakten, men det er også verdt å merke seg at dette er et felt hvor intensjonen om å investere sannsynligvis betyr mer enn de faktiske investeringene.