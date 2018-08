Hva om alt plutselig endrer seg?

«Det er ikke den sterkeste som overlever, og heller ikke den mest intelligente. Men den som er mest lydhør overfor endringer».

Sitatet kommer fra Charles Darwin, mannen bak evolusjonsteorien. Det var Ramez Naam som brukte det som avslutning på sitt foredrag under hovedkonferansen på ONS.

Naam er en amerikansk teknolog og science fiction-forfatter. Han har jobbet for Microsoft i 13 år, men underviser nå på Singular University om energi, klima og teknologi.

Han snakker om forstyrrende teknologi, som ofte kan endre verden slik vi ser den i dag på en fundamental måte.

Kodak

For å forklare bruker han det velkjente Kodak-eksempelet. Selskapet som oppfant det digitale kameraet klarte ikke se mulighetene, og fortsatte med film mens konkurrentene så at framtiden var digital. Kodak gikk til slutt konkurs.

Se for deg Gordon Gekko fra filmen «Wall Street», som kom ut i 1987. Med en mobiltelefon som kostet tusenvis av dollar og var så stor at det var vanskelig å holde den. Og ta en titt på smarttelefonen din i dag.

Så fort kan ting endre seg.

Det er lett å lene seg på det gamle, kjente. På det som i dag gir inntekter. Naam mener det er svært risikabelt.

Prognoser

«Prognoser handler nesten alltid om at vi ser en framtid som ligner litt på nåtiden. Vi klarer sjelden å se de enorme endringene som kan komme,» sa Naam.

Selv uttalte han for tre år siden at offshore vind aldri kom til å bli konkurransedyktig. Men han tok feil. Det internasjonale energibyrået (IEA) har også tatt feil om både sol og vind, i tidligere prognoser.

Sol og vind er i dag billigere enn noen hadde trodd i land over hele verden. Kull er i fritt fall, og gass blir utkonkurrert av fornybar energi i store deler av USA.

Poenget er at det er store endringer som kan skje i energimarkedene. Både veksten i fornybar energi, skiftet til elbiler, mer energieffektive løsninger og selvkjørende biler kan komme til å påvirke etterspørselen etter olje, mener Naam. Det er ikke bare han som nå snakker om en topp i etterspørselen, og at den kan komme fortere enn vi klarer å forestille oss.

Ikke forstyrrende

Totals toppsjef Patrick Pouyanné, virker nesten litt som et levende eksempel på det Ramez snakker om. Total er et oljeselskap. Inntektene skal komme fra olje og gass i mange tiår ennå, mener Pouyanné. Det virker han ganske skråsikker på.

Han eier selv en elbil, men mener den er for dyr for folk flest. Den er dessuten for urban, og Total-sjefen er ikke overbevist om at elbil-teknologien virkelig er så forstyrrende.

Olje og gass mener også Equinors konsernsjef Eldar Sætre at vi skal ha i mange tiår framover. Selskapets svar er å kutte utslippene fra den nye oljen og gassen de skal produsere. I tillegg skal de øke satsingen på fornybar energi, men ikke mer enn at nesten alle inntektene fremdeles vil komme fra olje og gass.

Leder for IEA Fatih Birol sier at verden kommer til å trenge all den norske oljen den kan få. Og han advarer mot å forenkle debatten.

Nye løsninger

Nå er det jo en viss sjanse for at Ramez også tar feil, som han selv peker på. Men historien viser nettopp det at det er omtrent umulig å vite når et betydelig skifte kommer.

Vi er ikke helt der i dag. For selv om sol- og vindenergi vokser mye raskere enn alle, inkludert IEA, trodde for bare få år siden, gjenstår det å finne teknologiske løsninger som kan snu hele markedet på hodet.

Ett problem er at det ikke finnes en god nok løsning for å lagre sol- og vindenergi. Til det trengs det nye og bedre batterier.

Et annet er at det ikke finnes gode nok løsninger for produksjon av petrokjemikalier annet enn olje og gass. I en rapport fra analysebyrået McKinsey fra tidligere i år, skriver de at det er etterspørselen fra petrokjemikaliemarkedet som vil øke mest i årene mellom 2020 og 2030.

Innovasjon

Men så var det den innovasjonen da. Det er nettopp det ONS i år har som tema - «Innovate».

Og da er vel målet at gjennom innovasjon skal vi klare å utvikle nettopp de nye løsningene som trengs for å få til det som skal endre energimarkedene. Og plutselig har noen funnet opp noe som endrer alt.

John Knight, leder av konferansekomiteen i ONS, sier at olje og gass og fornybar energi ofte blir sett på som motsetninger. Han mener at de henger sammen. Og at endringer i navn på selskap som Equinor, reflekterer farten på innovasjonen.

Klimaavtalen om å begrense oppvarmingen globalt til 2 grader, vil kunne føre til at utviklingen går raskere. Det kan også politiske beslutninger.

Raskt nok?

Ledere må handle, mener Naam. De må investere i framtiden, de må eksperimentere og de må ta risiko.

Spørsmålet er ikke lenger om de tradisjonelle olje- og gasselskapene investerer mer i fornybar og tenker annerledes om utslipp og klimaendringer.

Spørsmålet er vel heller om de gjør det raskt nok, og om de klarer å henge med.

Det viktigste av alt, ifølge Naam: «De må ikke vente på forstyrrelsen. Å vente er ingen vinnende strategi».