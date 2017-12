Med sin beslutning om å flytte USAs ambassade i Israel til Jerusalem gjorde president noe forvirrende for å være en person som hevder å være en storartet avtalemaker (og har skrevet boken «Avtalens kunst»; red.anm.). Han gjorde en massiv, forutgående ensidig innrømmelse i en komplisert forhandling, uten å få noe igjen. Hvis det er slik han holder på, er det ikke rart at så mange av hans tidligere kolleger i forretningslivet mener at han ikke er en særlig vellykket forretningsmann.

Jerusalem er Israels hovedstad og vil forbli det. Jeg bestrider ikke fakta eller byens meritter. Men årsaken til at alle 86 land som har ambassader i Israel hittil har lagt dem til Tel Aviv, er at at Jerusalem er en integrert del av den endelige løsningen mellom israelere og palestinere.

Palestinerne hevder også at byen er deres hovedstad. Den har steder som er hellige for alle de tre abrahamittiske religionene − jødedom, islam og kristendom. Den har en stor arabisk befolkning som selv etter flere tiår med nye israelske bosettinger består av mer enn en tredel av den totale befolkningen. Den formelle statusen til Jerusalem har derfor alltid − av republikanere og demokrater, av europeere og asiater − blitt sett som et spørsmål som må forstås i sammenheng med fred mellom Israel og palestinerne.

Når Kina, dine europeiske allierte, paven og kongene i Saudi-Arabia og Jordan alle ytrer sterk motstand, er det sannelig verdt å stille spørsmål ved visdommen i politikken.

Et frieri til velgerne

Hvis dette siste trekket fra Trump var en del av en større strategisk plan, ville det være én ting. I så fall ville Trumps kunngjøring ha vært nøye utarbeidet, kombinert med alvorlige politiske endringer i Israel, eller den ville ha vært en del av en serie av tiltak for å berolige begge sider i konflikten. I stedet ser den ut til å være en éngangsavgjørelse som i stor grad er utformet for å glede kjerneelementer i Trumps velgerbase hjemme − evangelisk kristne og israelsvenner.

Det eneste strategiske aspektet synes å være at det vil bidra til å samle den republikanske kjernen for Roy Moores kandidatur før Alabamas spesialvalg til Senatet 12. desember. Dette er ikke diplomati, det er frieri.

Det finnes måter å løse Jerusalem-problemet, for eksempel ved å skille ut noen nabolag i den østlige delen av byen og la palestinerne hevde at det er deres hovedstad. Trumps kunngjøring utelukket ikke spesielt denne muligheten, noe som gjør hans valg enda mer forvirrende.

Det oppnår faktisk lite i praksis, mens det støter millioner av palestinere, hundrevis av millioner arabere og den alminnelige oppfatning nesten overalt. Når Kina, dine europeiske allierte, paven og kongene i Saudi-Arabia og Jordan alle ytrer sterk motstand, er det sannelig verdt å stille spørsmål ved visdommen i politikken.

Clinton, Bush og Obama ønsket å gi fra seg en brikke som kunne bli avgjørende i forhandlinger om en fredsavtale.

1995-loven

Den potensielle flyttingen av den amerikanske ambassaden til Jerusalem har alltid vær en symbolsk gest, ment mer for å appellere til amerikanere enn å fremme fred og stabilitet i Midtøsten.

Den israelske forskeren Yoav Fromer peker på at i 1995, mens Bob Dole, Republikanernes majoritetsleder i Senatet, la planer for sin valgkamp for å utfordre president Bill Clinton i presidentvalget året etter, ønsket han å framstå som ivrig pro-Israel. Hans tidligere stemmeavgivelser viste ikke at han var det, så han bestemte seg for i stedet å låse seg til en symbolsak. Slik fødtes loven fra 1995 om flytting at USAs ambassade.

Men loven ga mulighet til seks måneder utsettelse, som presidentene Clinton, Bush og Obama kontinuerlig har fornyet fordi de ikke ønsket å gi fra seg en brikke som kunne bli avgjørende i forhandlinger om en fredsavtale.

Israel vil herske over landområder med millioner av mennesker som mangler fulle politiske rettigheter.

Dypere løfter, økt spenning

Mange har spådd voldelige reaksjoner i Midtøsten, men det er sannsynlig at de vil bli holdt igjen. Israel er regionens supermakt, og det vet naboene. Israel har også stram kontroll over de palestinske områdene, med et nettverk av barrierer, sjekkpunkter og etterretningsoperasjoner. For de fleste israelere er terror et problem som har forsvunnet.

Faren er egentlig at Trumps avgjørelse bare ytterligere øker den stigende fortvilelsen til palestinerne, som allerede er svake, splittede og ikke-fungerende. De har aldri hatt godt lederskap, men nå har de knapt noe lederskap i det hele tatt. De lever i en uvanlig, nesten unik, situasjon i den moderne verden − som borgere uten en stat, uten et eget land.

I mellomtiden vil Israel fortsette å blomstre økonomisk og opprettholde sin genuine demokratiske karakter, men med følgende store fare: Israel vil herske over landområder med millioner av mennesker som mangler fulle politiske rettigheter. Denne kreftsvulsten i hjertet av landets demokratiske system og kultur vil vedvare, og den kan vokse etter som antall israelske arabere øker. Det vil bli et Israel som ligner på Sveits omringet av et Palestina som ligner på Bangladesh. Det er mulig at denne ulikheten i inntekt, status og politiske rettigheter før eller siden vil føre til en eller annen eksplosjon. Den vil helt sikkert føre til økt polarisering og uenighet. Og USAs handling denne uken har bidratt til å gjøre kløftene dypere og spenningene sterkere.

