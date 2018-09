Fra 1. januar 2019 skal pasienter som henvises til behandling innen psykisk helsevern, tilbys pakkeforløp. Hittil har det meste av det offentlige ordskiftet handlet om noen ideer som ble stanset før de kom til tegnebrettet.

Misforståtte forløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus handler ikke om hvor mange timer behandling som skal gis ved sånn eller slik diagnose. Det handler ikke om hva slags behandling som skal gis til hvilke pasienter, eller hvordan denne behandlingen skal foregå. Det handler heller ikke om hvilke pasienter som skal prioriteres før eller etter andre pasienter. I de pakkeforløpene som Helsedirektoratet nå har publisert, er dette problemstillinger som overhodet ikke er omtalt.

Ungdomspartiet AUF føyer seg inn som siste part i en lang rekke som har stilt seg kritisk til at det skal innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Den 14. september skrev Jonas Dybdahl fra AUF i Oslo et høyst kritisk leserinnlegg hvor han skriver at «å svare med et standardisert pakkeforløp på psykiske lidelser når vi vet at forskjellige personer med lik psykisk diagnose trenger forskjellig behandling er skremmende». AUF-leder Mani Hussaini fulgte opp med samme budskap på Dagsnytt Atten på NRK P2 samme kveld.

Ekstra forunderlig var det at Hussaini mente han snakket på vegne av «mange venner som jobber i psykiatrien» som skal ha fortalt ham at de pakkeforløpene som har vært publisert, baserer seg på at det skal være «én formel for hvordan man skal gå frem» ved behandling av psykiske lidelser. Det vil i så fall bety at AUFs leder har mange venner som jobber i psykiatrien som ikke i det hele tatt har satt seg inn i hvordan pakkeforløpene de i fremtiden skal jobbe i henhold til, har blitt utformet.

Ballene som ble lagt døde i 2016

De som har fulgt med i timen, vet at ideen om diagnosespesifikke forløp for behandling ble ryddet bort fra Helsedirektoratets bord vinteren 2016. Et samlet interessefelt av både fagforeninger, brukerorganisasjoner og andre representanter for brukere og pårørendes perspektiv stilte opp til rådslag hos Helsedirektoratet med et ganske samstemt budskap: Det er ikke lurt å telle timer, det er ikke lurt å standardisere behandlingsopplegg for mye, det er sjelden lurt å sortere pasienter etter diagnose, men det kan være lurt å variere samhandling mellom tjenester etter hva slags livsutfordringer en pasient ser ut til å ha.

Helsedirektoratet lyttet, og da det senere ble opprettet arbeidsgrupper som skulle utarbeide utkast til de ulike pakkeforløpene, var det tydelig at det i det videre arbeidet med pakkeforløpene aldri kom til å bli snakk om diagnosespesifikke behandlinger med tellekant.

Hva er egentlig et pakkeforløp?

Innen psykisk helse og rus vil pakkeforløpene inneholde beskrivelser av hvordan kommunehelsetjenesten og psykisk helsevern skal samarbeide med brukerne for å få gode og riktige henvisninger. Det blir beskrevet hvor lenge man skal behøve å vente før man får hjelp, og det blir beskrevet til hvilke tidspunkt man skal få være med på å evaluere om den behandlingen man får ser ut til å virke, eller om noe bør endres. Det blir også beskrevet hvordan kommunen og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om en god avslutning av behandlingen, med riktig og god hjelp og oppfølging fra kommunen etter behandlingen er avsluttet. Selve diagnosene og hvordan man blir behandlet, legger pakkeforløpene seg ikke opp i.

En særlig viktig ekstra detalj i pakkeforløpene er at du, fra du blir henvist og til du er ferdig behandlet, skal ha en koordinator som har full kontroll på hvem alle de ulike involverte partene er, når de skal møte deg, hva som skjer videre og når behandleren din ser ut til å ha ledig tid i kalenderen slik at du kan komme i kontakt.

Hver tredje henvisning blir i dag avvist uten at pasienten i det hele tatt blir invitert til en første konsultasjon.

Mye kan riktignok gå galt når pakkeforløpene skal innføres. Jeg er for eksempel svært spent på hvordan de ulike sykehusene og distriktspsykiatriske sentrene løser opprettelsen av koordinator-rollen. Jeg er også svært spent på om pakkeforløpene vil bidra til bedre og mer korrekt samhandling rundt henvisninger. I dag er det nemlig svært tilfeldig hvorvidt en henvisning medfører at pasienten vurderes å ha rett på helsehjelp. Hver tredje henvisning blir i dag avvist uten at pasienten i det hele tatt blir invitert til en første konsultasjon.

Pakkeforløpene er beskrivelser av samhandlinger, overleveringer og kontaktformidling, og ikke stort annet. Noen innføring av den fryktede «danske modellen», hvor en bestemt diagnose medfører at en bestemt behandling gjennomføres innen et bestemt antall timer, har vi visst i snart tre år at det aldri skulle bli noe av i Norge. Der det offentlige ordskiftet har hakket på en stygg andunge fra Danmark, ser det ut til at det kan være en helt annen fugl som nå sprer sine vinger i Helsedirektoratets reir. Hva som skjer når svanen lander, er imidlertid fortsatt uvisst.

(Kristian Kise Haugland er landsleder i organisasjonen Mental Helse. Som gjestekommentator i Aftenbladet skriver han for egen regning. Red.mrk.)