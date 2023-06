Israels mange fanger, enkelte årevis i varetekt uten lov og dom

GJESTEKOMMENTAR: Det israelske militærstyret på Vestbredden fengsler folk uten dom. 1014 fanger sitter i varetekt. Enkelte har sittet i årevis.

Veggmaleri av den sultestreikende, arresterte palestineren Khader Adnan. Han døde 2. mai i år, 86 dager etter sin 12. arrestasjon.

Ahmad Budeiri Journalist, Øst-Jerusalem

Etter 86 dager greide ikke den utmagrede kroppen til Khader Adnan mer. Han trakk sitt siste sukk på sykestua ved fengselet i Ramla, etter at de israelske myndighetene lot være å overføre ham til et sykehus med reell, medisinsk kompetanse.

Enken Randa Adnan møter pressen.

Etter at den sultestreikende, palestinske fangen og aktivisten var død, inviterte enken, Randa Adnan, pressen til familiens hjem i Arabeh, nær Stavangers vennskapsby Nablus. Hun sto oppreist, men brast i gråt, før hun hentet seg inn og fastslo at mannen hennes var blitt en martyr.

Ifølge Randa Adnan var Khader en mann som aldri hadde skadet en eneste sjel. Alt han drømte om var at barna deres skulle få leve sine liv i frihet. Hun gjorde det klart at mannen hennes var blitt drept med kaldt blod av den israelske okkupasjonsmakten, og at verken hun eller barna noensinne ville kunne tilgi.

Fengslet uten dom

Khader Adnan var baker og drev sitt eget bakeri. Men det var da han studerte matematikk ved Birzeit-universitetet på Vestbredden på 1990-tallet, at han ble politisk aktiv. Her ble han medlem av den islamistiske motstandsbevegelsen. Etter hvert steg han i gradene og endte opp som talsmann for gruppen Islamsk hellig krig, en organisasjon som er kjent for å angripe Israel med raketter fra Gaza­stripen og som er terrorstemplet.

Bakeren fra Arabeh ble arrestert 12 ganger av det israelske militærstyret på Vestbredden. Anholdelsene føyde seg inn i rekken av de rundt én million arrestasjonene okkupasjonsmakten har foretatt siden 1967.

Da han døde på den 87. dagen etter den siste arrestasjonen, var det fordi han protesterte mot forvaring uten dom. Han satt altså på cella, fengslet uten dom i nesten tre måneder.

Militærstyret forbeholder seg retten til å arrestere hvilken som helst palestiner på hvilket som helst grunnlag, og fengsle dem uten dom i inntil seks måneder. Ingen rettssal. Ingen dommer. Ingen jury. Bare en gruppe soldater, og en låst dør.

Etter seks måneder må fangen settes fri. Da er personen fritt vilt og kan arresteres og fengsles på ny.

Dette var praksisen Khader Adnan protesterte mot.

Khader Adnan omfavner sin datter etter én av sine løslatelser, 12. juli 2015.

12 år i varetekt

Denne nådeløse formen for varetekt ble innført av britene for over hundre år siden, og den ble brukt aktivt i de britiske koloniene for å undertrykke motstandsarbeid og frihetstrang. Israelerne har gått i en god skole.

For øyeblikket sitter 1014 palestinere fengslet uten dom. Mange av dem arrestert og gjenarrestert. Så vidt jeg vet, har én av fangene sittet inne i 12 år, bare avbrutt av korte frislipp hvert halvår. Lovens bokstav må jo følges, så klart.

Reaksjonene på Khader Adnans død har vært voldsomme, blant langt flere enn dem som støtter de militante islamistene.

Sultestreik er det eneste våpenet fangene har for å demonstrere mot forholdene i fengslene eller grunnlaget for arrestasjonen. Og så er det jo allment kjent at fanger som er utmagret av sultestreik, til slutt sendes på sykehus for at de ikke skal miste livet. Men det var ikke tilfellet denne gang.

I Khader Adnans tilfelle var den siste sultestreiken hans sjette. Avbrutt av korte perioder i frihet, satt han til sammen fengslet i ni år. Enkelte av sultestreikene hans varte i både femti og seksti dager. Han ble etter hvert et nasjonalt symbol på det palestinske folkets frihetskamp, og vant tilhengere langt utenfor islamistenes rekker.

Internasjonale reaksjoner

I tillegg til de 1014 som sitter fengslet uten dom, er israelske fengsler fylt opp med rundt 5000 palestinere som er dømt av militærdomstolen på den okkuperte Vestbredden. Flere av fangene har fått fem og seks ganger livstid.

De er utsatt for vilkårlig og til dels svært dårlig behandling. Helsestellet er for det meste kritikkverdig. Mange av dem mister livet i sykdommer de enkelt kunne blitt kurert for, dersom om de hadde fått adekvat hjelp på et sykehus.

Nylig bestemte den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir at fangene bare skal få dusje i maksimalt fem minutter av gangen, og at familiebesøk ikke skal finne sted oftere enn annenhver uke, maksimalt i en halvtime.

En annen slags form for fangeforvaring er husarresten. Spesielt yngre fanger ned i tenårene blir utsatt for denne typen frihetsberøvelse. Og så har vi jo alltids Gazastripen med sine to millioner innbyggere, gjerne omtalt som verdens største fengsel eller fangeleir.

FN forlanger at Khader Adnans død skal etterforskes. Røde Kors ber den israelske okkupasjonsmakten overlevere den døde kroppen hans til familien, slik at han kan bli begravd. Men selv i døden forblir palestinere fanger. Så mange som 300 fangelik holdes tilbake av israelerne for øyeblikket, slik at familiene blir frarøvet muligheten til å begrave sine kjære.