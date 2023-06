Kan Trump havne i fengsel og bli president?

KOMMENTAR: Hva skjer hvis Donald Trump blir dømt? Kan han fortsatt drive valg­kamp? Kan han til og med bli valgt til president?

Donald Trump. Dømt eller valgt? Eller begge deler?

La oss si at Trump stiller til valg, men blir dømt. Da er én ting er sikkert: Som straffedømt Florida-borger vil han bli fratatt stemmeretten inntil straffen er sonet, og vil i så fall miste muligheten til å stemme på seg selv. Et litt mer komplisert spørsmål: Hva om han blir dømt, fengslet og deretter vinner valget – kan han da benåde seg selv og flytte fra fengselscella til Det hvite hus?

Det er ikke nok med et kjapt blikk på amerikansk juss for å finne ut av dette, for den er mildest talt uklar på disse punktene. Da lovverket ble utformet, så ingen for seg at noe slik skulle kunne skje. Men flere av spørsmålene er belyst i amerikanske aviser, tidsskrifter og vitenskapelige artikler. Her kommer et forsøk på en oppklaring:

La meg bare slå fast det grunnleggende først: Donald Trump er født i USA, har bodd i landet mer enn 14 år og har fylt 35 år. Dermed er han kvalifisert til å stille som kandidat i presidentvalget.

Loven er uklar

I flere stater, blant dem Florida, kan tidligere straffedømte som har sonet ferdig, søke om å få tilbake stemmeretten – men det medfører ikke at de uten videre kan stille til valg.

Det betyr at Trump ikke kan stille valg som sheriff i hjemkommunen Palm Beach, eller velges til leder for det lokale skolestyret. Men når det gjelder føderale valg, er det ingen begrensninger for straffedømte. Trump kan med andre ord være kandidat til presidentvervet selv om han skulle bli dømt for brudd på spionasjelovgivningen i rettssaken som er berammet til august.

Ingen regel begrenser dette. Antakelig fordi ingen har kommet på at et politisk parti skulle finne på å nominere en slik presidentkandidat. Men hold deg fast! Det har skjedd før, og det kan komme til å skje igjen.

President­kandidaten Eugene V. Debs fikk ikke tilbake stats­borger­skapet sitt før i 1976, 50 år etter sin død.

Har du hørt om Eugene V. Debs (1855–1926)? I så fall har du lange ører. The New York Times og Politico har gravd i arkivene og funnet ut at han stilte som presidentkandidat for Det amerikanske sosialistpartiet i 1920, mens han satt i fengsel.

Han slapp ikke ut for å drive valgkamp, og endte med å få 3,4 prosent av stemmene.

Kan stille til valg

Erwin Chemerinsky, professor ved Berkeley-universitetet i California, er ekspert på Den amerikanske grunnloven. Han skriver at det ikke finnes noe i Grunnloven som kan hindre en dømt lovbryter fra å bli valgt til president, men at det ikke nødvendigvis innebærer at vedkommende kan utøve presidentvervet.

Lovens bokstav er nemlig tydelig på at «dersom presidenten ikke er i stand til å utøve embetet, skal det ivaretas av visepresidenten», understreker Erwin Chemerinsky. Dette står beskrevet i USAs 25. grunnlovstillegg, og kom blant annet i bruk da president John F. Kennedy ble skutt og drept i 1963, og Lyndon B. Johnson måtte tre inn som president fra rollen som visepresident.

Kort oppsummering: Hvis Trump blir dømt til fengsel, kan han fortsatt bli valgt til president, men det kan bli visepresidenten som må flytte inn i Det hvite hus fordi den valgte presidenten «ikke er i stand til å utføre embetet». I dette tilfellet fordi han vil sitte bak lås og slå.

Nå er det jo også slik at presidenten i USA har retten til å benåde fanger. Det er faktisk en tradisjon at avgående presidenter avslutter sin periode med en rekke benådninger. Men det er ingen regel mot at en nyinnsatt president kan benåde noen.

Donald Trump, den breiale bajasen, er kjent for å ta enhver snarvei som måtte dukke opp. Kan han finne på å benåde seg selv?

Ja, det kunne han nok, men det er sannsynlig at han for en gangs skyld måtte tatt en omvei via visepresidenten. Uansett ville nok en eventuell selv­benådning blitt mat for Høyesterett, og dessuten måtte han tiltrådt som president før han kunne gjøre det.

En velprøvd metode fra fascist­regimer

og komplett useriøse banan­republikker.

Bananrepublikk

En annen benådningsmulighet ligger naturligvis på skrivebordet i Det ovale kontor, hos den avtroppende presidenten. Men det er vel lite sannsynlig at Joe Biden, dersom han skulle tape et presidentvalg i 2024, ville avslutte presidentperioden med å benåde en fengslet rival? Like fullt er det en mulighet.

Og så kan vi notere oss bak øret at presidenten bare kan benåde folk som er straffet i en føderal, altså nasjonal, rettsinstans. Muligheten gjelder ikke for lokale saker, som for eksempel økonomisk snusk i byen eller delstaten New York, men en slik dom vil neppe sende ham i fengsel heller.

Hva om en føderal rettssak mot Trump ikke er over før etter presidentvalget, og han først blir innsatt som president og deretter dømt? Går det an?

Nja. Rent juridisk kan det gå an. Men det er grunn til å tro at en nyvalgt president Trump vil gjennomføre kraftige utrenskinger i Justisdepartementet. Da kan han innsette lojale medløpere som vil utsette eller henlegge føderale saker mot ham. Det er en velprøvd metode fra fascistregimer og komplett useriøse bananrepublikker.