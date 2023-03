Kampen om Israels sjel

KOMMENTAR: Israel er blitt truet av utslettelse flere ganger. Nå kommer den ødeleggende kraften innenfra.

Statsminister Benjamin Netanyahus ytre høyre-regjering har slått en kile inn i Israel som splitter landet.

Kommentar

Hva må til for at et demokrati skal kollapse?

Her er fem problemer som sender demokratier i grøfta:

Polarisering av samfunnet som bunner i store sosiale, økonomiske og politiske forskjeller.

Anstrengt økonomi.

Problematisk historie.

Politisk ustabilitet.

Påvirkning fra en fremmed makt.

Hvis så mange som fire av disse elementene opptrer samtidig, er det – historisk sett – så godt som sikkert at demokratiet går nedenom.

Jeg kan ikke se at det israelske demokratiet er utsatt for sterkt press fra noen fremmed makt, men bortsett fra det treffer dagens Israel alle punktene.

Israel er kastet ut i kaos, med et folk, et samfunn og en stat som befinner seg i et veikryss der tre av fire retninger kan føre demokratiet rett i avgrunnen. Befolkningen er dypt, politisk, kulturelt og økonomisk splittet. Næringslivet venter med å investere, eller flytter investeringer ut av landet – først og fremst til USA og Europa.

Ved mine første besøk til Israel reagerte jeg på entusiasmen innbyggerne viste for landet sitt. Jeg husker lune kvelder med syngende og dansende israelere kranset av hvite og blå flagg med davidsstjernen i midten, mens mørket senket seg over Jerusalem. Dagens siste solstråler speilte seg i den skinnende kuppelen på Klippedomen og det ble kalt til bønn fra utallige minareter mens kirkeklokkene slo i bakgrunnen.

Var det litt i overkant nasjonalistisk? Litt skremmende?

Kanskje, men også forståelig, sett på bakgrunn av landets korte og til dels voldelige historie. Og så er det noe med nærheten til historien, ikke minst den sterke tilstedeværelsen av ikke bare jødedommen, men også kristendommen og islam. Det israelske samholdet skyldes ikke at samfunnet er homogent. Å skape samhold er tvert imot en forutsetning for nasjonsbyggingen, fordi landet er en smeltedigel.

Israel er polarisert

Statsminister Benjamin Netanyahus ytre høyre-regjering har slått en kile inn i Israel som splitter landet.

På den ene siden finner vi dem som tradisjonelt har vært en ledende majoritet: De europeiskættede, sekulære jødene.

På den andre siden finner vi dem som er kommet til Israel fra andre land i Midtøsten, ikke minst mange som emigrerte fra Sovjetunionen på 1980-tallet.

For å forklare hvordan det arter seg i denne spalten, må jeg ty til noen grove karikaturer, men det får du bare leve med:

Den førstnevnte gruppen består i stor grad av byfolk med god utdannelse og høy kulturell og økonomisk kapital. De er i liten grad Netanyahu-tilhengere, og de forakter til dels ultraortodokse jøder, bosettere og høyrenasjonalister med mangelfullt demokratisk sinnelag.

Den sistnevnte gruppen utgjør en broket forsamling arbeidere, håndverkere og handelsfolk uten høyere utdannelse. De bor typisk i småbyer og rurale områder og utgjør kjernen i den israelske bosetterbevegelsen.

De er for det meste folk som er kommet til Israel etter at festen var over.

Mange av dem begrunner levesettet sitt med religiøse argumenter, men min erfaring tilsier at svært mange av dem finner det økonomisk fordelaktig å leve slik. Denne gruppen er i stor grad fattigere enn den førstnevnte, både på utdannelse og penger.

Innenfor denne gruppen – som er svært uensartet – ligger den politiske tilhørigheten for det meste spredd over en vifte av nasjonalistiske og religiøse småpartier. Det er dette mannskapet Netanyahu har måttet hyre til skuta si, for han er en statsminister som bare har 25 prosent av velgerne i ryggen og er langt unna et rent flertall.

At disse smågruppene i utkanten av samfunnet skal komme til makten, er noe nytt, også for det store høyrepartiet Likud og deres statsminister. I alle tidligere Netanyahu-regjeringer har statsministeren befunnet seg i sentrum for koalisjonen. Denne gang ligger han lengst til venstre i det politiske partnerskapet.

Eliten mister grepet

Dette har skapt en maktoverføring fra den finpussede, liberale middelklassen i de større byene, kall det gjerne den israelske eliten, til de mer grovhugde grupperingene ute på høyrefløyen. Og det rokker ved Israels sjel.

Fram til i hvert fall 1990-tallet var Israel mest av alt de europeiskættede, sekulære jødenes hjemland. Det denne eliten opplever i dag, er at landet deres blir stjålet fra dem, noe som kan forklare raseriet bak de voldsomme protestene. Dette handler om mye, mye mer enn regjeringens rettsreform.

Etter at Israel ble opprettet i Palestina på slutten av 1940-tallet, opplevde landet rundt 40 år med økonomisk vekst og sosial utjevning. Men så begynte utviklingen å gå motsatt vei. Forskjellene i landet har økt betydelig de siste 30–40 årene.

Jøder av europeisk avstamning har i snitt 31 prosent høyere inntekt enn landets gjennomsnittsinntekt. Den økonomiske og sosiale utjevningen har spilt fallitt, blant annet på grunn av den over 50 år lange okkupasjonen av Vestbredden som koster det israelske samfunnet godt og vel 11 milliarder kroner i året.

I perioden 2018–2022 ble det avviklet fem «stortingsvalg» i Israel fordi den politiske situasjonen er så ustabil at det knapt er mulig å samle en styringsdyktig koalisjon. Nå knaker den nye Netanyahu-regjeringen så hardt i de skjøre sammenføyningene at også den truer med å ryke.

Skal Israel få 75 år til, må landet ikke bare slutte fred med sine naboer og oppgi overdrevne fiendebilder. Israelerne må i tillegg slutte fred med seg selv.