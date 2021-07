Statsstøtten må fjernes

KOMMENTAR: Det går ikke an å ikke si at man vil jobbe mot hat, rasisme og ekstremisme og samtidig gi statsstøtte til Human Rights Service (HRS).

Hege Storhaug er en av to ansatte i Human Rights Service, og har skrevet boken Islam - den 11. landeplage Foto: Berit Roald / NTB

«Jeg tror med hånden på hjertet at ungdommene som sprang for livet for å redde livet opplever det reelt farefullt når de hører innvandringskritiske stemmer. Jeg forstår at de kan trigges av både Frp og oss i HRS. Men triggere kan ikke og bør ikke utløse definisjonsmakt,» skrev Hege Storhaug på sin Facebook-side 22. juli.

Storhaug påstår at det er de innvandringskritiske stemmene i debatten som trigger traumene fra 22. juli-terroren, og ikke det de overlevende selv forteller om. Som lyder, lukter og sanseinntrykk.

Og så konkluderer Storhaug med at de overlevde gjør symptomer om til definisjonsmakt, og at de triggerne hun mener de overlevende har er en «smertefull og insisterende feilkopling».

«Å stilne stemmene som vekker ubehag, som snakker om det som er vondt, er det motsatte av et oppgjør. Det er å gi traumet en makt det ikke fortjener,» skriver hun.

Hatet

Det er stygt å påstå noe sånt om unge mennesker som har opplevd terror. Men det er dessverre sånne forvrengninger av sannheten, hat mot andre grupper i samfunnet og konspirasjonsteorier man får servert nesten daglig av Human Rights Service (HRS), der Storhaug er en av to ansatte.

På den innvandringsfiendtlige bloggen Rights.no har Storhaug og de andre skribentene i en årrekke hengt ut både muslimer som gruppe, islam og politisk spesielt Ap.

Storhaug påstår i et innlegg fra tidligere denne måneden at «Fremtiden med dagens Ap er islamsk». Og kommentarfeltet fylles opp med hat.

En skriver «Ap er vel det nærmeste man kommer et islamistisk parti med ledere som gjør mer enn å lefle,» sammen med et bilde av partiets nestleder Hadia Tajik.

Statsstøtte

HRS har siden 2005 fått 1,8 millioner kroner i året i statsstøtte, nærmere 26,2 millioner kroner i statlige overføringer totalt. Det har vært Frp som har vært pådriveren for å gi organisasjonen disse pengene.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anbefalte i 2016 at HRS burde miste statsstøtten fordi «de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten».

Likevel fortsatte statsstøtten. Men den ble flyttet fra en tilskuddsordning i Kunnskapsdepartementet, som alle kan søke på, til en spesialpost i Justisdepartementets budsjett – som ingen andre kan søke på.

Kutt

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa til NRK forrige uke at de vil kutte støtten til organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering og at de derfor vil frata HRS statsstøtten.

«Jeg mener at HRS gjerne må si og skrive det de ønsker, men at de skal få statsstøtte mener jeg er feil», svarte Støre. Han sa bare det.

Men det tok likevel fyr i Frp. I et innlegg på partiets nettsider med tittelen «- Støre angriper nok en gang ytringsfriheten», påstod Frp-leder Sylvi Listhaug at Støre «gikk til kraftig angrep på HRS, og insinuerte medskyldighet i 22. juli».

For man skal ikke foreslå å ta statsstøtten fra HRS. Også Høyre-politikerne Lene Westgaard-Halle og Jan Tore Sanner har fått gjennomgå på rights.no etter at de ville kutte eller redusere den.

«Fake news»

Det er fullt lovlig i Norge å kritisere både islam og innvandring. Men det er måten det gjøres på. En ting er hatet mot islam, men Storhaug og HRS publiserer også en rekke påstander som ikke stemmer med virkeligheten, «fake news».

For eksempel da Storhaug i 2017 hevdet å ha dokumentasjon på at det var en «hemmelig hær av titusenvis av IS-terrorister som bare ventet på ordre til å angripe Europa og Norge».

Påstandene ble blankt avvist av terrorforskere. Til Filter nyheter sa forskningsleder ved den svenske forsvarshøyskolen, Magnus Ranstorp, derimot at ekstreme overdrivelser i virkelighetsbeskrivelsen er farlige.

«Å bruke krigsretorikk er en av de absolutt dårligste måtene å møte dette på, fordi det bare leder til polarisering og øker muligheten for ekstremistene til å vokse og få næring,» sa Ranstorp, som også mente maleriske beskrivelser av «slag» og «krig» gir næring til høyreekstreme.

Konspirasjonsteorier

I boken sin Islam - den 11. landeplage bruker Storhaug i tillegg kilder i sin bok kilder som slutter seg til konspirasjonsteorien om “Eurabia”, som forfatteren Bat Ye’or (et pseudonym for Gisèlle Littman).

Denne konspirasjonsteorien hevder at europeiske politikere, akademikere og andre samfunnstopper samarbeider med arabiske land, statsledere og organisasjoner for å gjøre Europa til en islamsk koloni.

Den var sentral i terroristen Anders Behring Breiviks såkalte manifest og i propagandavideoen han publiserte før terrorangrepene.

«Uakseptabelt»

«Vi må ikke la hatet stå uimotsagt,» sa statsminister Erna Solberg (H) i talen sin under minnemarkeringen for 22. juli-terroren.

Hun sa det var uakseptablet at mange av de overlevende utsettes for hets og trusler. Og at dette viser hvor viktig det er «at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor».

Men det er faktisk ikke mulig å si at man jobber mot hat, rasisme og ekstremisme og samtidig støtte HRS med våre skattepenger.

Det er ingen som vil ta fra verken HRS eller Storhaug ytringsfriheten. Og det er ingen som ønsker at politikere og andre ikke skal få uttale seg om innvandring eller komme med religionskritikk. Ungdommene som ble angrepet av terroristen blir ikke trigget av dette, og bruker det ikke til å stilne stemmene til HRS og Storhaug.

HRS har, ifølge Filter nyheter, ikke publisert en eneste rapport, notat eller andre konkrete produkter siden 2015. I stedet fokuserer stiftelsen på nettstedet Rights.no og deling av disse tekstene på Facebook.

Det er fullt mulig å drive denne bloggen uten statsstøtte.