Ingen silkevei til Kina

KOMMENTAR: Er det mulig å stabilisere det tur­bu­lente for­holdet mellom Kina og USA?

USAs utenriksminister Antony Blinken møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing mandag 18. juni.

Til tross for at den amerikanske utenriks­ministeren Antony Blinken har hatt positive møter med den kinesiske presidenten Xi Jinping, utenriksminister Qin Gang og utenrikssjef i Kinas kommunistparti, Wang Yi, må betydelige hindringer fortsatt overvinnes før vi kan snakke om et godt forhold mellom de to stormaktene. Møtene søndag og mandag var det første amerikanske utenriksministerbesøket til Kina siden 2018.

Besøket skulle egentlig ha funnet sted i februar, men ble utsatt etter at USA skjøt ned det landet kalte en kinesisk spionballong i amerikansk luftrom. Kina hevder at det dreide seg om en værballong på avveie. Enten det handlet om meteorologi eller spionasje, ballongen førte med seg en ny kaldfront mellom de to nasjonene.

Antony Blinken ga uttrykk for bekymring over situasjonen i Xinjiang, Tibet og Hongkong og for Kinas «provoserende» handlinger i Taiwanstredet. Da han møtte Xi, ba han dessuten Kina få kontroll over Nord-Koreas «farlige opptreden». I bakgrunnen lurer forholdet mellom Kina og Russland, og ikke minst krigen i Ukraina.

Begrenset tillit

I Washington D.C. møter Biden-regjeringen økende motstand mot Kina i Kongressen, ikke minst blant republikanerne. Dette begrenser den amerikanske regjeringens handlefrihet, spesielt med tanke på at det er valg neste år. Kinas regjering må på sin side ta hensyn til nasjonalistiske bevegelser i befolkningen, i en tid der lavere økonomiske vekst fører til hardere tider også i «Midtens rike». De to regjeringene har med andre ord egeninteresse av å vise styrke innad.

Begge ser på den andre som en destabiliserende politisk aktør, og det er begrenset tillit mellom dem. Taiwan er den heteste poteten i den rykende gryta. Beijing-regjeringen er tydelig på sitt «Ett Kina»-prinsipp som understreker at Taiwan tilhører Kina, og anklager USA for å forsøke å endre balansen i regionen når Joe Biden uttaler vilje til å forsvare øystaten.

Handelskrig

Utenrikssjefen i Det kinesiske kommunistpartiet gir uttrykk for at det ikke er «noe rom for kompromiss eller ettergivelse» fra kinesisk side i spørsmålet om Taiwan.

– USA må rette seg fullt ut etter «Ett Kina»-prinsippet, respektere Kinas suverenitet og territorielle integritet og tydelig motsette seg uavhengighet for Taiwan, sa Wang Yi til statskringkasteren CCTV etter møtet.

Noe av det første Donald Trump gjorde da han inntok Det hvite hus som president i 2017, var å gå til handelskrig mot Kina. Det kan tenkes at det ville vært et tillitsskapende tiltak om Joe Biden avblåste «krigen» og senket tollsatsene på kinesiske varer. Men det vil kunne utløse steil motstand fra høyresiden i Det republikanske partiet, noe som kan skape politiske kontroverser i Kongressen i Washington D.C., og den slags har Biden nok av.

Blinkens Kina-tur er langt fra den første visitten fra Washington D.C. til Beijing. I februar 1972 reiste den republikanske presidenten Richard M. Nixon til formann Mao Zedongs kommunistiske Kina. Dette besøket signaliserte et tydelig skifte i forholdet mellom de to stormaktene.

Nixon og Mao

På 1970-tallet var den kalde krigen på frysepunktet, og USA og Kina hadde ikke hatt diplomatisk kontakt på høyt nivå siden Kommunistpartiet kom til makten i 1949. Denne reisen banet vei for en opptining i forholdet mellom de to nasjonene, og møtet mellom Nixon og Mao demonstrerte en vilje på begge sider til å sette ideologiske forskjeller til side og arbeide for gjensidig forståelse.

Besøket ble usedvanlig viktig for den globale maktbalansen. Ved å engasjere seg med Kina kunne Nixon utnytte en kinesisk-sovjetisk splittelse, ved å bruke Kina som motvekt mot Sovjetunionen. Dette sjakktrekket fra USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger endret dynamikken i den kalde krigen fullstendig.

Åpningen av forbindelsene mellom USA og Kina utløste en bølge av økonomisk samarbeid og handel. Det ga næringslivet i Vesten adgang til det enorme kinesiske markedet, og lettet utvekslingen av teknologi, kunnskap og kulturelle ideer.

Kina dro på sin side fordel av økte utenlandske investeringer og tilgang til vestlige markeder. De økonomiske båndene som ble knyttet i denne perioden, la grunnlaget for Kinas nåværende posisjon som globalt, økonomisk kraftsenter.

Forholdet mellom de to nasjonene nådde på ny et lavpunkt da Donald Trump gikk til handelskrig mot Kina i 2017. I Ettertid har Joe Bidens regjering vist liten vilje til å tine det kalde forholdet, fram til nå.

Men listen over stridsspørsmål mellom USA og Kina er dessverre både lang og vond: Forholdet er preget av økonomisk rivalisering, Taiwans status, innskrenkingen av Hongkong-kinesernes selvstendighet, den militære tilstedeværelsen i Sørkinahavet, Russlands krig mot Ukraina og anklager om kinesiske overgrep og menneskerettsbrudd mot uigurene i Xinjiang-provinsen. Og det er bare sakene som står øverst på listen.