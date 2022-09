Musk og oljå

KOMMENTAR: Ingen burde være overrasket over Elon Musks støtte til videre olje og gass. Er det noen som trenger det, så er det han.

Det var ikke for å være snill mot ONS at Elon Musk sa at vi må fortsette med olje og gass.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Da Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk var på besøk under ONS i Stavanger i forrige uke, snakket han om energisituasjonen i verden og om omstilling. Han sa at han vil øke produksjonen av fornybar energi, utvikle mer batteriteknologi og produsere flere elektriske kjøretøy. Både biler, lastebiler og fly.

Men han sa også at «jeg er ikke en som demoniserer olje og gass. Dette er nødvendig, hvis ikke ville vi ikke hatt sivilisasjonen. Vi trenger mer olje og gass, ikke mindre».

En del var skuffet over at Musk sa akkurat dette. Blant andre fungerende MDG-leder Arild Hermstad, som på NRKs Helgemorgen lørdag sa følgende om Musks oljeuttalelser:

«Han var på besøk i Norge. Han var litt høflig, og hadde nok fått med seg at de som arrangerte messen ville at han skulle si dette.»

Ikke høflighet

Men sa egentlig Musk dette for å være høflig? Nei, det gjorde han ikke.

Er det noe som har gjort det mulig for Musk å bygge opp både Tesla og SpaceX, så er det nettopp olje og gass. Og er det én ting som ville ha satt en stopper for det nå, så ville det vært å slutte med olje og gass. Det vet selvfølgelig også Musk.

Bare på flyturen til Stavanger brukte Musks privatfly rundt 17.000 liter flybensin, ifølge Twitter-kontoen ElonJet. Musk har etter turen til Stavanger flydd til Berlin, Los Angeles, Rhode Island, New Jersey og Austin. Alt dette på en uke, og alt drevet av flybensin laget av olje.

Hans SpaceX-raketter drives av drivstoffet parafin, som er et produkt laget av olje eller gass. Uten olje og gass, ingen fly- eller romturer.

Men det er mer til olje enn drivstoff. For skal vi slutte med olje og gass, blir det nok heller ikke bygget mange Teslaer, eller andre elbiler for den saks skyld.

For at biler skulle bli mer energieffektive, begynte Henry Ford allerede på 1940-tallet å eksperimentere med plast i stedet for stål i bilene sine. I dag består en bil av omtrent 50 prosent plast. En elbil, der batteriet veier mye, er ekstra avhengig av lette komponenter ellers i bilen. Høy vekt på en elbil fører nemlig til kortere rekkevidde.

Hadde det ikke vært for olje

og gass, hadde ikke Elon Musk

vært den han er i dag.

Brukes i (nesten) alt

Petrokjemikalier brukes i alt fra plast, gummi, fibre, maling, lim, lakk, medisiner, klær, elektronikk, vaskemidler, sminke, hårprodukter, tannkrem, sko, hvitevarer, leker, gjødsel, asfalt og mye, mye mer.

Når Hermstad sykler på sykkelen sin, skriver på pc-en sin eller slår opp paraplyen sin, inneholder alle disse relativt store innslag av petrokjemikalier, laget av olje og gass.

Petrokjemikalier står i dag for mellom 20 og 30 prosent av etterspørselen etter olje. Etterspørselen etter olje fra transportsektoren forventes å gå ned framover, men etterspørselen etter olje til produksjon av petrokjemikalier er forventet å øke.

Etter hvert som flere mennesker kommer ut av fattigdom, vil de begynne å kjøpe flere ting. Ting som består av petrokjemikalier. Det internasjonale energibyrået (IEA) har derfor anslått at petrokjemikalier vil stå for over en tredjedel av etterspørselen etter olje i 2030 og nesten halvparten i 2050.

Det har vært forsket over flere tiår på hvordan man kan lage for eksempel plast fra nedbrytbare materialer, spesielt som svar på den store plastforurensingen av naturen. Det som er problemet er at dette ofte er for dyrt, og at det er vanskelig å få til i en like stor skala som petrokjemikalier.

Visjonære?

«Det vi trenger er næringslivsledere som er så visjonære som han var da han lanserte sine biler. Han har virkelig gjort en forskjell og fått dette til å gå mye fortere enn uten Tesla og det gründerskapet», sa Hermstad til NRK om Elon Musk.

Ja, Musk har fått til mye på elbiler, mye på grunn av at norske myndigheter nærmest lagde et laboratorium for ham der han kunne teste ut Teslaene sine.

Det kan godt hende at måten Musk tenker på vil bety noe framover på andre områder også. Men det er ikke sånn at når Elon Musk drar til Stavanger, er han bare «snill mot ONS» og sier det de ønsker å høre. Elon Musk er ikke akkurat kjent for å ikke si det han mener.

Det er faktisk sånn at hvis det ikke hadde vært for olje og gass, hadde ikke Musk vært i den posisjonen han er i i dag.

Paradoks eller realitet

Vi kan kalle det hva vi vil. Det kan godt kalles et paradoks at til og med en elbil er så avhengig av olje og gass som den er. Eller vi kan kalle det en realitetsorientering, å innse at sånn er verden skrudd sammen.

Hele vår levemåte er sånn skrudd sammen at vi er avhengig av produkter som er laget av petrokjemikalier. Uansett hvor mye en ønsker at det ikke var sånn, kommer ikke dette til å endre seg på lang tid.

Slutter vi med olje og gass i nær framtid, vil Musk ikke kunne fortsette med verken Tesla eller SpaceX, eller med planen sin om å fly til Mars. Han kan heller ikke fortsette å fly privatflyet sitt fram og tilbake over hele verden. Det er nok heller ikke hans visjon.

Vi er alle nemlig mer avhengige av olje og gass enn det vi tenker på til vanlig. Til og med de som hadde et ønske om at Musk skulle komme til Stavanger og si akkurat det de helst ville høre, at han magisk skulle snu opp ned på alt.