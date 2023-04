Politiaktivisme fører til justismord

GJESTEKOMMENTAR: I Norge kan folk som er klinisk edru når de kjører bil, miste lappen for å ha kjørt i rus­påvirket til­stand.

Politiets narkotest finner cannabis i spyttet i opptil to uker etter inntak, og du kan bli tatt – og dømt for ruskjøring – selv om du ikke er påvirket.

Trond Birkedal Skribent

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Jeg har tidligere skrevet om hvor galt det kan gå når politikere vedtar ting ut fra hva de synes og hva de føler, heller enn ut fra kunnskap og fakta. Det er alvorlig nok når politikerne styrer på denne måten, men når politi og rettsvesen i tillegg driver sin egen aktivisme uten å være kunnskapsbaserte, får det alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner.

Kunnskapsløs ruspolitikk

Etter hvert har man begynt å legge kunnskap og forskning til grunn for klimapolitikken. Fortsatt er man ikke villig til å gjøre de drastiske tiltakene som må til for å nå de målene som er satt, og politikerne vet at de styrer mot en temperaturøkning som FNs klimapanel med økende styrke har advart mot. De fleste partiene forholder seg til FNs klimapanel og et vitenskapelig grunnlag. Når man så likevel velger å ikke innføre de tiltakene som trengs, så gjør man det i det minste med full viten om hva konsekvensene er.

Et av de politiske områdene som ikke baserer seg på forskning, kunnskap og fakta, er ruspolitikken, – nærmere bestemt politikken for bruk av ulovlige rusmidler. Norsk narkotikapolitikk har vært styrt av synsing, følelser og moralisme i flere tiår, og resultatene har vært katastrofale – både for enkeltpersoner og for samfunnet. Historien vil dømme oss hard for måten vi har behandlet rusavhengige på.

Politiets forhold til ulovlige rusmidler

bærer preg av aktivisme og manglende

interesse for kunnskap.

Politiets maktmisbruk

Politiets systematiske maktmisbruk og krenkelse av menneskerettigheter i jakten på brukere av ulovlige rusmidler er godt dokumentert, og riksadvokaten har heldigvis sendt ut en presisering av hvilke regler politiet må forholde seg til. Politiets ulovlige bruk av tvangsmidler i mindre narkotikasaker har i stor grad vært preget av feilinformasjon fra den skandaliserte straffelobbyorganisasjonen som kaller seg Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). I motsetning til hva navnet sier, er denne organisasjonen ikke en del av politiet, og det regjeringsoppnevnte rolleforståelsesutvalget har konkludert med at det har vært for mye sammenblanding av roller og for mye samrøre mellom politiet og NNPF.

Politiets forhold til ulovlige rusmidler bærer preg av aktivisme og manglende interesse for kunnskap. De ressursene de i mange år har brukt på å kle av tenåringer på åpen gate i jakten på et halvt gram hasj, trakassering av rusavhengige og rutinemessige gjennomgåelser av mobiltelefoner til folk som innrømmer at de har røykt marihuana, har vært helt bortkastet. Ingenting tyder på at denne tilnærmingen får færre til å prøve ulovlige rusmidler. Tvert imot har rusreformutvalget konkludert med at dette har gjort mer skade enn nytte.

Les også Aftenbladet mener: «Narkopoliti på ville veier»

Et varslet justismord

Den siste skansen politiet og rettsvesenet har å gjemme seg bak for å ta dem som bruker ulovlige rusmidler, er å gjemme seg bak argumentet om trafikksikkerhet. Norge har sin helt egen tolkning for å vurdere om folk er beruset under kjøring av bil.

Promillegrensen for alkohol er grei å forholde seg til, for promillen sier noe om hvor ruset man er når man har alkohol i blodet. Når det gjelder det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, cannabis, har politi og rettsvesen lagt seg på en linje det ikke er vitenskapelig belegg for.

I praksis er det sånn at om man røyker cannabis en søndag kveld og skal kjøre bil to dager senere, kan politiet ta en blodprøve som viser at du har spor av THC (virkestoffet i cannabis) i blodet. Da kan du dømmes for ruskjøring, selv om du, ifølge forskning, kan regnes som klinisk edru. Én og to dager etter at du har røykt cannabis, er du ikke i nærheten av fortsatt å være ruset.

Cannabis kan spores i kroppen lenge etter bruk, men det betyr ikke automatisk at man er beruset. Ny, omfattende forskning, publisert i Journal of the American Medical Association, viser at man regnes som for ruset til å kjøre bil fire timer etter at man har røykt cannabis, og inntil ti timer om man har spist cannabis i for eksempel brownies. I Norge har man sin helt egen vurdering av dette, og eksperter som brukes i norsk rettsvesen, baserer seg på forskning fra 2017. Norsk rettsvesen baserer sine antakelser på utdatert kunnskap om at man er beruset én til to uker etter å ha inntatt cannabis.

Ingen ønsker at berusete folk skal kjøre i trafikken, og straffen for å kjøre ruspåvirket bør være streng. Men når konsekvensene av å bli dømt for ruskjøring blir så store at man kan miste lappen og havne i fengsel, med mulige ringvirkninger som å miste jobb og venner, så må man være sikker på at de som dømmes, faktisk er beruset.

Politiets moralistiske aktivisme, godt hjulpet av et rettsvesen som ikke forholder seg til oppdatert forskning, fører til at folk som er klinisk edru når de kjører, kan miste lappen. Denne årelange praksisen hvor edru folk har mistet lappen og jobben, er et justismord som kan føre til enorme erstatningskrav.

Politikerne må inn med kunnskap og forskning og lage regler i et område som til nå har vært styrt av politiets egne innfall og utdaterte, pensjonerte forskere.