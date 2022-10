Voksensmerter

KOMMENTAR: Vekstkommunen og ungdomsbyen Sandnes begynner snart å føle på voksen-smertene. For nå kommer eldrebølgen og trangere tider, advarer kommunedirektøren.

Kommunedirektør Bodil Sivertsen i Sandnes la fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2023 til 2026 fredag formiddag.

Akkurat som sin gode kollega Per Kristian Vareide i Stavanger advarer kommunedirektør i Sandnes, Bodil Sivertsen, mot mer krevende tider. Ikke om mange år, men nå snart. Spørsmålet er som vanlig om det politiske flertallet er like bekymret.

Et blikk på Sandnes kommunes planer for investeringer de neste årene kan tyde på at de riktig trange tidene er et stykke unna. Neste år skal kommunen investere 1,24 milliarder kroner. I 2024 1,95 milliarder. Ja, hvert eneste år fram til 2027 skal kommunen bruke over en milliard kroner på investeringer, altså nye bygg og nye tilbud. Og de folkevalgte kommer stadig opp med nye ideer.

Gjelden øker

Dette kommer altså på toppen av alt kommunen har bygget fra før, og alle de tjenestene og tilbudene kommunen både må og vil gi innbyggerne. Dermed øker også gjelden, til nivåer langt over det som egentlig er målet. Og økt gjeld er lik økte utgifter til å betale renter og avdrag.

Skattebetalerne i Sandnes betaler mindre skatt per person enn skattebetalerne i Stavanger. Og akkurat som i Stavanger viser framtidsprognosene at det vil bli færre skattebetalere for hver innbygger som kommunen må bruke penger på. Det er et regnestykke som bekymrer kommunedirektører.

Gauken eldes

Vekstkommunen Sandnes har opplevd stor tilflytting. Nabokommunen i nord er praktisk talt utbygd allerede, så tilbudet av tomter og boliger har naturlig nok vært større sør for Ikea. Men denne veksten har også medført behov for store investeringer i barnehager og skoler. 3000 nye elever har medført 100 flere klasserom. Og flere lærere. Fortsatt er Sandnes en ung by, der nesten 30 prosent av innbyggerne er barn og unge.

Men nå kommer eldrebølgen. Og dermed behov for å investere mer i omsorgsboliger, sykehjem og hjemmetjeneste. I årene fram mot 2028 vil Sandnes bruke mindre penger på barn og unge, og mye mer på de eldre.

Hvor er folkene?

Så mye som 1000 nye hoder i helsetjenestene kan Sandnes komme til å trenge. Men dette er jo helsearbeidere som ikke finnes. Ikke nå, og uten massiv arbeidsinnvandring heller ikke om fem til ti år. Hva da?

Jo, sier kommunedirektøren: Alle ledere i Sandnes kommune skal sendes på kurs i endring og omstilling. For det trengs nytenkning og masse prøving og feiling for at kommunen skal kunne gi et forsvarlig tilbud til flere – med færre folk og mindre penger. Drive smartere. Bruke teknologi.

Problemet i Oslo

Men Sivertsen hever også pekefingeren mot Staten og Stortinget. Den siste generasjonen har Kommune-Norge fått oversendt bunker med lovgivning fra Oslo som innfører krav og pålegg kommunene må rette seg etter. Bemanningsnorm i skole og omsorgstjenester. Rettigheter som innbyggerne kan påberope seg og som innskrenker handlingsrommet til kommunen. Dette er ikke enkelt å gjøre om på.

Det bekymrer også kommunedirektøren at statlige tilskudd kan skrumpe inn, slik det kan skje med tilskudd til bygging av heldøgns omsorgsplasser og utleieboliger i statsbudsjettet for 2023. Da lempes også den regningen over til rådhusene.

Krigens pris

Det skjer til tross for forventningen om at Norge neste år kan komme til å få nye 30.000 ukrainske flyktninger. Da kan nye 350 ukrainere bli bosatt i Sandnes. Og det vil kommunen åpne dørene for. Men prisen for dette er også et enda større press på kommunale boliger.

Og ikke nok med det! Konsesjonskraften som Sandnes kommune kan selge for god pris i markedet nå, er også i spill i Stortinget. Får ikke kommunen like store inntekter fra denne kraften som de har regnet med, blir det kanskje nødvendig med en fot i bakken og et revidert kommunebudsjett på vårparten.