FRIPENN: Mobben som angrep den amerikanske kongressen onsdag, lider av en farlig mangelsykdom. De får ikke nok etterrettelig og grundig journalistikk.

Slik kan det gå når folk ikke leser aviser. Foto: Ahmed Gaber, Reuters/NTB

Sven Egil Omdal Journalist

Faren for å bli angrepet av smittsom trumpisme er til stede også i Norge. Mens rørbomber ble plassert utenfor politikernes kontorer og kaos herjet i Senatets marmorkledde haller i Washington, satte redaktør Hans Rustad i document.no seg til tastaturet for å legge skylden på alle andre enn de skyldige. I hans øyne har angriperne rett, derfor er det elitistisk å kritisere det som skjedde.

«Det eliten ikke har forstått, er at de har sluppet løs en revolusjonær bevegelse. De har stjålet valget fra folket, og dét vil ikke folket finne seg i», skrev han.

Slike «Wir sind das Volk»-kortslutninger har blusset opp i mange land de siste tiårene. Men de vokser seg bare farlige der hvor den reelle befolkningen mangler kunnskap til å gjennomskue vrangforestillingene. I Norge opplever vi ett og annet lite utbrudd, men vi får raskt R-tallet ned under 1 fordi vi har den rette vaksinen. Vi har tilstrekkelige doser seriøs journalistikk spredt ut over hele landet til å hindre epidemier av den art som USA opplever.

Bråvåknet

Noen av de smittede virker å være på vei ut av langvarig koma. Torsdag morgen snudde Christian Tybring-Gjedde kappen så fort etter vinden at man kunne ha fått noen kilowatt strøm ut av ham. De fleste andre har lenge sett at Trump er en tvilsom kandidat til Nobels fredspris.

En av våre superspredere, Fremskrittspartiets Jon Helgheim, forlangte for et halvt år siden at Fredrik Græsvik måtte fjernes som TV2s USA-korrespondent fordi han hadde hevdet at Trump «ønsker å vrake demokratiet». «Det er fake news. Ikke rart Trump har fått nok av den løgnaktige pressen», skrev Helgheim på Twitter. Onsdag gikk mobben i Washington løs på journalistene og knuste utstyret deres. Samtidig tok Helgheim avstand fra Trump.

Avisdøden

Vanlige folk i hele USA, som denne jernbanemannen, har til alle tider lest aviser, og de har hatt mange gode lokalaviser. Nå får millioner ikke med seg annet nytt enn det det finner på nettet. Foto: NTB

USA hadde lenge et nett av til dels gode lokalaviser. Nettet var aldri så finmasket som i Norge, men det sørget for at store deler av befolkningen var noenlunde orientert. Etter finanskrisen i 2009 er hundrevis av aviser lagt ned og antallet journalister halvert. De store aviskjedene har sentralisert virksomheten og trukket reporterne lengre vekk fra lokalsamfunnene de skal dekke. I stedet har folk vendt seg til bloggere og Facebook-krigere som ikke ville kjent igjen en kildekritisk holdning om den bet dem i nesen. Resultatet kan du se på en skjerm nær deg.

Amerikanerne er ikke mer konspiratorisk anlagt enn andre. Det er fornuften og kunnskapens infrastruktur som har fått forfalle der borte, i likhet med motorveiene, flyplassene og jernbanen. Konsekvensene blir stadig mer synlige, og toppet seg denne uken.

Hvordan ville norsk politikk fortont seg om vi hentet vår grunnleggende informasjon fra Hans Rustad, fra Helge Lurås i Resett eller fra det statsfinansierte samboerparet som driver den noe feilmerkede Rights-bloggen? Ville stortingsbygningen vært trygg?

Annerledes her

Mens stadig flere små og større samfunn i USA har havnet i stadig mørkere medieskygge, skjer det motsatte i Norge. Også hos oss ble antallet journalister kraftig redusert da Facebook og Google stakk av med annonseinntektene, men her er noen oppbyggelige fun facts:

I 1966, da vi ennå ikke hadde opplevd det store telefaks-gjennombruddet, og folk måtte stå årevis i kø for å få kjøpe en fasttelefon, var det 193 norske aviser, med et samlet opplag på 1,9 millioner eksemplarer. I 2019, langt inne i smarttelefonenes tid, var avisfloraen økt til 218 aviser med et samlet opplag på 2,3 millioner.

De store mediehusene har begynt å ansette journalister igjen. Før jul lanserte Amedia ny digital lokalavis i Oslo, og ansatte 35 journalister til å lage den. Aftenposten svarer med å ansette 20–25 nye redaksjonelle medarbeidere. Aftenbladet ansetter mange nye journalister, det samme gjør Bergens Tidende og en lang rekke andre aviser fra Agder til Finnmark.

Amedia, som eier flest lokalaviser, har åpenbart som strategi å by opp til konkurranse der monopolsituasjonen har gjort Polaris og Schibsteds aviser mindre ambisiøse enn de bør være. Først fikk Trondheim en ny avis, så Oslo. Ingen må bli overrasket om Kristiansand er neste. Schibsted har svart med å styrke økonomidekningen gjennom E24 og sportsdekningen med VG som ryggrad. Nå styrker de også lokaldekningen.

De nye avisene er digitale, og mange av de nye journalistene skal jobbe med lyd og video. Men 15 år etter at ekspertene spådde at papiravisene ville være borte om fem år, kommer fortsatt 60 prosent av Schibsteds avisinntekter fra papirutgaven. En dag skal papiravisen dø, men alle andre dager skal den leve.

Demokratiets operativsystem

Det amerikanske postvesenet ble opprettet fordi unionens fedre innså hvor viktig det var å få spredt avisene utover landet. Bare slik kunne de sikre at en politisk mobilisert befolkning hadde tilstrekkelig kunnskap til å ta fornuftige avgjørelser. Den seriøse journalistikken er demokratiets operativsystem som får alle de andre systemene – politikken, næringslivet, kulturlivet og lokalsamfunnene – til å fungere. Dette operativsystemet utsettes stadig for hackerangrep fra norske og utenlandske trumpister, folk som snakker om «lügenpresse» og «fake news» fordi sannheten plager dem. Da mobben med de røde capsene igjen var ute av kongressbygningen, sto det tilbake et budskap de hadde malt på en av inngangsdørene: «Murder the media.»

Den beste vaksinen mot et slikt dødelig virus er å lese enda en avis. Ikke ukritisk, men i forståelse for sammenhengen mellom en uavhengig, sterk presse og et velfungerende, demokratisk samfunn.

