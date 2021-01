Hva om Trump faktisk vant?

KOMMENTAR: Amerikas svar på Don Quijote, Rudy Giuliani, slåss så hårfargen siler. Men i motsetning til Miguel de Cervantes’ romanfigur, er det ikke vindmøller han kjemper mot.

Donald Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, holder pressekonferanse mellom ei pornosjappe og et krematorium i utkanten av Philadelphia. Foto: EDUARDO MUNOZ, Reuters/NTB

Hva om Giuliani har rett i at det er omfattende valgfusk som har stjålet valgseieren fra Trump?

Han kan jo ikke være helt borte vekk. Da han var New York-ordfører innførte han nulltoleranse-politikk mot lovbrudd. Noen år senere sank krimstatistikken kraftig. Dette falt riktignok sammen med at delstaten rundt 20 år tidligere hadde innført fri abort, noe som selvsagt medførte at langt færre ble født inn i fattigdom og kriminalitet.

Men Rudy Giuliani lot seg ikke be. Han tok ubeskjedent æren for den synkende krimstatistikken. Så var han også en populær ordfører i brede lag av folket.

Det var en fin senhøstdag. Asfalten var tørr og varm. Jeg spiste miles etter miles oppover den amerikanske østkystens motorveier sammen fotograf Jarle Aasland. Så kom meldingen om at Rudy Giuliani inviterte til pressekonferanse på Four Seasons i Philadelphia.

– Ska sei!

Four Seasons er et dyrt og flott hotell, men det viste seg at pressefolkene som møtte opp der, hadde gått feil. Giuliani holdt treffet sitt på parkeringsplassen til et hagesenter ved navn Four Seasons i utkanten av byen, mellom et krematorium og ei pornosjappe.

Helt uten at det vakte oppstandelse, verken her eller der.

Nabobygget. Foto: Mark Makela, Reuters/NTB

Selv valgte vi å følge etter Joe Biden rundt i Wilmington, Delaware, noe du kan lese mer om i vår reportasje lørdag, der vi også går gjennom den påtroppende presidentens liv og karriere.

Hvor var vi? Jo, mellom et krematorium og ei pornosjappe i utkanten av Philadelphia. Hagesenteret heter forresten Four Seasons Total Landscaping og tilbyr ekspertisen man behøver når terrenget ikke stemmer med kartet, og virkeligheten forståelig nok må gjøres om.

Giuliani – som ikke har noen offentlig rolle, men opptrer som Donald Trumps personlige advokat – hadde rigget seg til med mikrofon og et enkelt PA-anlegg ved utkjørselen fra hagesenteret. Før Giuliani inntok talerstolen, kom noen relativt ufikst antrukne menn og stilte seg foran Trump-plakatene. Det hele var et stakkarslig skue som jeg heldigvis bare har sett på tv.

Mens vi var i Wilmington – Joe Bidens hjemby – og opplevde at gater og torg eksploderte i glede over det som var en klar seier for byens store sønn, fikk den mindre heldige delen av pressekorpset oppleve at Trumps advokat begynte å bable om hvordan rettssakene mot valgstyrene i Pennsylvania «og en rekke andre delstater» skulle gå av stabelen den påfølgende mandagen.

Giuliani begynte med å skru og stille på mikrofonen, før han etter kort tid skygget for solen og kikket opp på et passerende fly. – Det skulle være valgobservatører som var nektet å observere, sa han, – og bare i Pittsburgh, en by med om lag 600.000 innbyggere, skulle 300.000 stemmesedler være stuet bort på et lager, ifølge Giuliani.

– Det er republikanske stemmesedler. Og vi aner et mønster, sa han.

Tenk om han hadde rett?

Hva er bevisene?

Den amatørmessige pressekonferansens angivelige høydepunkt gikk ut på at de relativt ufikst antrukne mennene vitnet om valgfusket de hadde sett. Det var esker som ble båret hit og dit, mens andre ikke ble båret noe sted. – Det kunne være at de gjemte bort republikanske stemmer, mente flere av dem.

– Hva er bevisene? ropte en journalist.

– Disse vitneprovene er våre bevis, og vi har så mange vitner som retten behøver, vi har 90 vitner – og det er bevis nok, repliserte Giuliani.

Solen skinte på både hagesenterets parkeringsplass, krematoriet og pornosjappa. Presidentens advokat virket selvsikker. Han skulle ta valget til retten, og han ville vinne.

Mens han sto på talerstolen, fikk han beskjed om at de store tv-stasjonene hadde utropt Joe Biden til valgets vinner. Han strakte armene ut, kikket opp mot himmelen og ropte: – Det er da ikke tv-stasjonene som avgjør valget.

Noe han har helt rett i. Men omtrent samtidig trakk alle advokatfirmaene han hadde hyret til å jobbe med saken seg ut. Det ene byrået etter det andre rømte Trump-skuta.

Nå ble Giulianis kamp mot det angivelige valgfusket en relativt ensom kamp. En kamp den tidligere New York-ordføreren tapte. Rett etter rett avviste sakene hans. Hele tiden, mens den falske hårfargen hans rant i strie strømmer nedover pannen og kinnene.

Mye tyder på at den neste saken Rudy Giuliani skal opp i, blir Donald Trumps andre riksrettssak. Hvis han ikke har mer å fare med der, er det over for både presidenten og advokaten, som er truet med utkastelse fra henholdsvis Det hvite hus og det gode selskap i New Yorks advokatforening.

Den eneste vinneren i denne historien er Four Seasons Total Landscaping. Kundene strømmer til senteret for å kjøpe T-skjorter og andre suvenirer. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hagesenteret solgt over 35.000 suvenirer etter Giulianis pressekonferanse, og dratt inn over 1,3 millioner dollar i inntekter.