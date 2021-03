Noen sider ved Kielland-saken som er umulige for meg å forstå

Kielland-plattformen hadde bare dager igjen som hotellplattform på Ekofisk, da katastrofen inntraff. «Alle» er enige om at det var et trøtthetsbrudd som var utløsende. Men hva som skapte sprekken, og hva som fikk den til å vokse, er fremdeles ikke klarlagt, mener Aftenbladets kommentator. Torgeir Berge

KOMMENTAR: Myndighetene sviktet de overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken, fastslår Riksrevisjonen. Det er intet nytt under solen. Norge har alltid sviktet Kielland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Da jeg leste Riksrevisjonens rapport, tenkte jeg på Magne Sildelid. På denne datoen for 41 år siden hadde Magne sin første dag i ny stilling. Ikke bare det. Han satt for første gang i et helikopter ut til Nordsjøen, visste ikke engang hva slag klær de brukte der ute. Magne fra Sjernarøy var nesten ferdig utdannet sjøkaptein. Han hadde seilt jorden rundt på tankskip for Smedvig og var vant med at ting var på stell. Nå ville rederiet sette ham rett på vakt som kontrollromoperatør. Han hadde bedt om opplæring, men Stavanger Drilling så vekk fra egne regler om opplæringstid fordi det var så vanskelige å få tak i kvalifiserte folk. Magne var nervøs der han satt. I kontrollrommet. Han hadde sett stormdører stå åpne og hadde også lagt merke til andre forhold om bord som han ikke likte i det hele tatt. Så snart mannskapet hadde flyttet Kielland bort fra naboplattformen skulle han overta overta ansvaret for alt. 212 mennesker.

Men han kom aldri så langt. Under forhalingsoperasjonen er det noe som ikke går som det skal. Folk begynner å løpe rundt fra spake til spake rundt ham. Det blir kaos. Mannskap banner. En elektriker kommer forbi i samme øyeblikk og hører en rope: «Faen, det er altfor mye tension på dette ankeret!» Snart deiser en radio i gulvet.

Våren 2013 fikk vi et tips om at årsaken til Kielland-ulykken var knyttet til oppankring og forhaling, at mange kjente til dette og i alle år har sluppet unna med et ansvar. Siden da har det blitt en rekke artikler og en dokumentarbok og mange nye opplysninger har kommet fram. Her følger en slags oppsummering.