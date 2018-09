Når Justiskomiteen i Senatet i den amerikanske kongressen tirsdag starter høringene av Brett Kavanaugh, president Trumps kandidat til det ledige vervet i den amerikanske Høyesterett, er det en ny seier for det tålmodige og systematiske arbeidet for å befolke domstolene med konservative dommere som sakte, men sikkert vil dytte USA lenger til høyre i politikken.

Eller om du vil: Returnere USA til det konservative landskapet der det egentlig hører hjemme.

Manuel Balce Ceneta, AP/NTB Scanpix

Etter alle solemerker, og i god tid før kongressvalget i november, vil Senatet godkjenne denne særdeles godt kvalifiserte, konservative dommeren. Med utnevnelse på livstid forventer arkitektene bak Kavanaughs kandidatur at han som høyesterettsdommer vil fortsette å avgjøre juridiske og politiske stridsspørsmål langs den konservative ideologiske linjen han har fulgt i sin juridiske karriere. I så fall kan Obamas helsereform falle og retten til fri abort bli innskrenket.

Arkitektene

Helt siden 1980-tallet har konservative miljøer i USA skjønt at for å sette et varig stempel på amerikansk politikk, er det overmåte viktig å utnevne unge konservative dommere til domstolene. Over en livslang karriere kan dommerne avgjøre mange viktige politiske spørsmål. The Federalist Society har siden 1982 dyrket fram konservative jurister gjennom et landsomfattende nettverk av juss-studenter, advokater, dommere og akademikere. Organisasjonen finner juridiske talenter, utvikler, trener og tester dem på samme måte som de øverste fotballklubbene driver fram talenter som ikke bare en gang skal spille på toppnivå, men også hjelpe til å hente hjem de største trofeene. Da President Trump under valgkampen i 2016 ble spurt om hvilke type dommere han ville utnevne til Høyesterett, leverte han to lister som han hadde fått i hendene av The Federalist Society.

Bak all mediestøyen som følger President Trump, er utnevning av dommere det området der han i stillhet har hatt størst suksess. Ingen president i nyere tid kan så langt inn i presidentperioden vise til så mange utnevninger til føderale ankedomstoler som Trump. Det skyldes ikke minst det systematiske arbeidet presidentens sjefadvokat i Det hvite hus, Donald McGahn, har gjort. McGahn er et strategisk bindeledd. Han får anbefalinger fra The Federalist Society, koordinerer med Trump, og sender kandidatene videre til Senatet, der bordet er duket og dekket.

Pablo Martinez Monsivais, AP/NTB Scanpix

Brannmurene har falt

Dragkampen mellom Republikanerne og Demokratene om utnevninger av føderale dommere spisset seg for alvor til under Obamas presidentperiode. I 2013, mens Demokratene fortsatt hadde knapt flertall i Senatet, fjernet de brannmuren for godkjenning av dommere til første og andre instans fra en supermajoritet på 60 stemmer til simpelt flertall på 51 stemmer. Slik omgikk demokraten og senatslederen Harry Reid republikanernes hyppige nedstemming av Obamas kandidater.

Da republikanerne fikk flertall i Senatet ved mellomvalget i 2014, var rollene snudd. Obama kom ingen vei med sine nominasjoner. Flere dommerstillinger ble stående tomme. Da den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia overraskende døde i februar 2016, og Obama kort tid etter fulgte Grunnlovens instruks og nominerte Merrick Garland til den ledige stillingen, tok den republikanske majoritetslederen Mitch McConnell midt i valgkampen en pokersjanse. Han sa at det var den neste presidenten som skulle nominere den nye høyesterettsdommeren. Avkledd alle hule høflighetsfraser var McConnells pokersjanse et kynisk grep som nesten stjal pusten fra folk.

Så da Trump ble innsatt som ny president i januar 2017, stod det republikanske flertallet i Senatet klar. De tomme dommerstillingene som hadde hopet seg opp over de siste to årene, ble fylt i raskt tempo etter hvert som McGahn sendte over kandidatforslagene. Og da Trump i fjor innkasserte valggevinsten som McConnell hadde sikret og nominerte Neil Gorsuch til den ledige dommerstillingen i Høyesterett, sørget samtidig McConnell for at den siste brannmuren falt. For å komme rundt den demokratiske motstanden mot Gorsuch, fjernet Republikanerne den andre brannmuren slik at også godkjenningen av dommere til Høyesterett bare trenger simpelt flertall på 51 stemmer, og ikke supermajoritet på 60 stemmer.

Videomobilisering

Kampen om å sende Kavanaugh til Høyesterett er ikke bare et intenst press for at det knappe flertallet av republikanske senatorer skal følge partilinjen. Republikanske velgere som mente at dommerutnevninger var viktig for dem, men kanskje ikke var så overvettes begeistret for personen Trump, blir nå mobilisert for å kontakte sin senator slik at de stemmer riktig. Den konservative organisasjonen Judicial Crisis Network sender ut videoer til støtte for Kavanaugh. Endatil våpenorganisasjon NRA har laget video for å støtte nominasjonen. På den andre siden finner vi End Citizens United, som lager videoer der de hevder Kavanaugh vil være en trussel mot velferd og rettigheter.

Dersom Demokratene vinner tilbake flertallet i Senatet i kongressvalget i november, er vi tilbake der Senatet var i 2015 – en president og et Senat med motsatt politisk farge. Da vil demokratene bruke triks de har lært av McConnell til å bremse Trumps dommerkandidater. Dersom republikanerne beholder flertallet i Senatet, har The Federalist Society flere dommere på lager, men i neste runde uten strategen Don McGahn på laget. Han takkes fortjent av når Kavanaugh er blitt godkjent i Senatet.