Fotball-VM, Fifa og skampletten Qatar

En måned med fotball er nesten over for denne gangen. VM i Russland har gått roligere for seg enn mange ventet. Volden mange spådde på forhånd har blitt dempet av strenge sikkerhetstiltak, og stemningen har stort sett vært helt på topp.

Men et annet drama utspilte seg i kulissene. På stadion, blant andre tilskuere, satt Sepp Blatter, tidligere Fifa-president.

Mannen som egentlig er utestengt fra å delta i fotballarrangementer i seks år, etter en uautorisert betaling på 1,5 millioner pund til tidligere Uefa-sjef Michel Platini. Han som i 17 år ledet en organisasjon gjennomsyret av korrupsjon og bestikkelser. Og som i 2015 selv ble satt under etterforskning i Sveits for korrupsjon.

Han var invitert av Russlands president, Vladimir Putin.

– Måten jeg ble mottatt her i Russland fikk meg til å føle meg som om dette var mitt VM, sa Blatter til reportere utenfor luksushotellet der han bodde mens han var i Moskva.

Korrupsjon

Det er tre år siden USAs justisdepartement tok initiativ til et raid på et luksushotell i den sveitsiske byen Zurich.

De arresterte flere Fifa-topper. Flere titalls personer har blitt tiltalt og dømt for å ha mottatt flere hundre millioner dollar i bestikkelser, drevet med pengeutpressing og hvitvasking av penger.

Blant disse var nå avdøde Chuck Blazer, tidligere medlem av Fifas hovedstyre. Det var hans varsler som førte til at FBI, sammen med etterforskere fra en rekke andre land, begynte å undersøke korrupsjonsmistankene.

Blazer hevdet at han og andre medlemmer av hovedstyret hadde tatt imot bestikkelser i forbindelse med at Sør Afrika ble tildelt VM i 2010.

Etterforskerne har ikke klart å bevise at det var korrupsjon involvert da Russland vant mot England. Det mener de derimot at de har for tildelingen av VM til Qatar i 2022.

Vinter-VM

At det lille gulflandet skal arrangere fotball-VM, er ikke ukontroversielt.

Det blir første gang et fotball-VM arrangeres i Midtøsten. Det er også første gang turneringen skjer om vinteren, nærmere bestemt mellom 21. november og 18. desember. Det er kanskje ikke så rart, siden temperaturen ofte kommer opp i 50 grader om sommeren.

Men det er verken sommerheten eller at Qatar ikke akkurat er kjent for sine fotballferdigheter, som gjør tildelingen mest kontroversiell.

I september i fjor ga kampanjegruppen for menneskerettigheter, Human Rights Watch, ut en rapport der de kunne avsløre at tusenvis av arbeidere på byggeplassene er utsatt for livstruende hete og luftfuktighet. Hundrevis dør hvert år, ifølge organisasjonen, som et direkte resultat av heten og manglende HMS-tiltak.

Jeg har bodd i Dubai og har selv sett det dette. Der skjer det samme under byggingen av de store luksushotellene.

«Slaver»

Folk fra kummerlige kår i land som Bangladesh, India, Pakistan, Nepal og Afghanistan, kommer for å tjene penger til familien. De bor ofte opp til 15 mann i en ettromsleilighet, uten skikkelige sanitærforhold og elektrisitet. De jobber uten sikring og uten HMS-tiltak. Om sommeren er temperaturen ofte rundt 50 grader. Dør en arbeider, er det alltids en annen som kan overta.

De får en arbeidsgiver eller «sponsor» når de kommer til Qatar. Han tar passet deres slik at de ikke kan forlate landet. Både Human Rights Watch og Amnesty International har kalt dette moderne slaveri.

Ifølge Amnesty er det mer enn 3200 fremmedarbeidere som jobber med å bygge stadionene.

Visste at Qatar ville vinne

I januar i år ble en bok, skrevet av varsleren Bonita Mersiades, publisert. Hun har brukt årevis på å undersøke hva som skjedde på innsiden av Fifa.

I denne boken sier Sepp Blatter i et intervju at han visste Qatar ville vinne, før stemmene var avgitt, fordi Michel Platini hadde fortalt ham det. Platini var da medlem av Fifas hovedstyre.

Senere ville Blatter ta fra Qatar VM. Men han sier i boken at han gjorde en avtale med Qatars emir om at landets medlem i hovedstyret, Mohamed bin Hammam, ikke skulle stille som Blatters motkandidat i valget av ny Fifa-president i 2011.

Det er allerede kjent at Qatars kringkaster Al Jazeera (nå beIN Sports) ble enige om en hemmelig avtale om å betale 100 millioner dollar dersom Qatar vant.

– Jeg har ikke gjort noe galt, sa Blatter da han var i Russland.

Men selv om han mener selv at han ikke har gjort noe galt, har han da bare sett gjennom fingrene på korrupsjon, bestikkelser og hvitvasking av penger?

Skamplett

I desember i fjor ble Juan Ángel Napout, tidligere president for den søramerikanske fotballkonfederasjonen, og José Maria Marin, tidligere sjef for Brasils fotballkonfederasjon, begge tidligere medlemmer av Fifas hovedstyre, dømt i New York for pengeutpressing og for å ha mottatt bestikkelser.

William F. Sweeney, som representerte FBI, sa «de mange personene vi har tiltalt i denne etterforskningen brukte hengivenheten til fotballfans til å tilegne seg selv millioner av dollar mens de trodde ingen så dem».

Mye tyder på at Qatar har kjøpt og betalt VM i 2022.

Gianni Infantino, Fifas nye sjef, har lovet bot og bedring. Han er selv ikke helt ukontroversiell, men har sagt han skal rydde opp i Fifa.

Bare to av de tidligere medlemmene av hovedstyret sitter der ennå. Like før i Russland tildelte de VM i 2026 til USA, Canada og Mexico, i stedet for til Marokko. Det var nok et smart trekk.

Qatar-VM vil alltid være en skamplett, uansett hvor god fotballen som spilles der blir. Men la oss håpe at Fifa virkelig klarer å rydde opp, og at de tar vare på «the beautiful game» for fansen, ikke til vinning for seg selv.