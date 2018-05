Trump vet nøyaktig hva som trigger kjernevelgerne hans: Frykten for innvandring.

Donald Trump har erklært at innvandrergruppen som nylig kom fra Mellom-Amerika til USA symboliserer en innvandring ute av kontroll. Lovløshet og vold har beleiret landet. "Det blir farligere", og "karavanene kommer" tvitret han forrige måned. Sist uke la han til: "Innvandrerkaravanene som åpent trosser våre grenser, viser hvor svake og ineffektive USAs immigrasjonslover er." Men fakta viser det motsatte. I 2017 var illegal innvandring over den sørlige grensen på sitt aller laveste, i følge rapporten om amerikansk toll- og grensekontroll.

Trumps politikk?

Trump hevder selvfølgelig at fallet er et resultat av hans politikk. "Administrasjonen har plassert flere støvler ved den sørlige grensen enn noen gang før i vår historie, og har kuttet illegal kryssing av grensen til det laveste nivået på førti år," skrøt man i en "State of the Union"- tale, Problemet med å gi Trump æren for dette, er at talen ble holdt i februar 2013, og at presidenten som holdt den, var Barack Obama. Fallet i illegal innvandring har vært en trend gjennom to tiår. Fra 2000 til 2017 gikk antallet varsler fra grensekontrollen ved den sørvestlige grensen ned med 80 prosent, fra 1.6 millioner til 300 000.

Immigrantene

Når det gjelder meksikanere, selv før Trumps periode, er det flere som har forlatt USA enn det er nye som har ankommet. En studie fra Pew Research Center viser at en million meksikanere og deres familier (inkludert barn født i USA) dro tilbake til hjemlandet i årene 2009 -2014, mens 870 000 kom til USA.

Og når det gjelder karavanen, de mer enn 1100 migrantene fra Mellom-Amerika som nå flykter fra den giftige blandingen av fattigdom, gjengkriminalitet og represjon, er de en fredelig gruppe. De fleste av dem er kvinner og barn. Mange vil sannsynligvis ende med å bo i Mexico. Et lite antall, rundt 200, forventes å søke asyl i USA. Antakelig vil bare en fjerdedel få innvilget opphold. Det er dette som er realitetene når det gjelder Trumps "truende karavane".

Likevel er han ustoppelig i angrepene på disse nødlidende, forsvarsløse menneskene. Han demoniserer dem, beskriver dem som trusler mot Ameri ka, som levende symbol på den lovløshet og vold som visst nok gjennomborer landet. (Faktisk har voldskriminaliteten i Amerika gått ned med 66 prosent siden tidlig 1990-tall.)

Mellomvalget

Hvorfor gjør han det? Det mest nærliggende svaret er at han leter etter en strategi for det kommende mellomvalget, som ser stygt ut for republikanerne. De har lite å melde. Det finnes ikke noe program for infrastuktur til billioner av dollar. Den nye skatteloven er upopulær, stort sett blir den oppfattet som en gavepakning til næringslivet og de rikeste. Den har ikke ført til noen boost for den økonomiske veksten, slik det ble lovet. og helsehjelp er nå enda mer komplisert enn før, etter at man delvis trakk tilbake Obamacare. Oppslutningen om Trump selv, er nå lavere enn noen annen presidents i moderne historie, bortsett fra Jimmy Carters. Legg så til etterforskningen av Robert Mueller, som ligger der som en mørk sky.

All frykts fluepapir

Hvordan skal republikanerne finne en vei ut av alt dette?

Ved å spille på den kulturelle frykten i amerikansk opinion. Ingenting blåser denne frykten mer effektivt opp enn innvandring.

Det har blitt selve fluepapiret for all frykt, spesielt blant hvite amerikanere med lav utdanning. Trumps kjernebase. Trump har ofte understreket hvor viktig grensemuren mot Mexico er for denne basen. "Det de ønsker mer enn noe annet, er denne muren," har han sagt. Det stemmer. En meningsmåling viste nylig at hele 81 prosent av republikanerne vil ha den muren bygget.

I et mellomvalg, der det er helt avgjørende for Trump å engasjere sine varmeste tilhengere, vil ingenting gjøre det bedre enn innvandring. (Men bli ikke overrasket om han også velger noen fighter med svarte idrettsstjerner eller ofre for politivold de neste månedene.

Magefølelsen

En ny studie, publisert av The National Academy of Sciences, fant at Trumps velgere i valget i 2016 var mindre motivert at frykt for økonomien enn av frykt for statusfall - frykten for stadig mindre makt og status i et land i endring. Også en tidligere analyse kom til en lignende konklusjon, og holdt frem "frykten for kulturell forskyvning" som nøkkelen til å forstå den hvite arbeiderklassens motivasjon for å stemme på Trump. Donald Trump leser kanskje ikke slike studier og analyser, men han forstår på ren magefølelse hva som vekker kjernebasen hans. Og han er fast bestemt på å trigge den frykten som skal til, uten hensyn til fakta, eller til effekten dette vil ha på landet vårt.