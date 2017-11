Lærarar vil ha meir tid til kvar elev og meir tid til å undervisa. Dei vil ha mindre testing, måling, kontroll og byråkrati. Det vågar eg meg på som ei oppsummering for dei siste åras skuledebatt.

Men ikkje alle meiner det er rett veg å gå for å få ein betre skule.

«PISA-resultatene er et nederlag for mange, men først og fremst for den norske lærerstanden. Når ikke de selv, eller deres fremste organisasjoner, evner å gjennomføre en selvkritisk refleksjon i en slik situasjon, får vi andre hjelpe dem på vei.»

Det er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI, Johan From, som skriv dette på sin skuleblogg 5. desember 2013. Johan From er ansvarleg leiar for rektorutdanninga på BI, – den største rektorutdanninga i landet, ifølgje BI, og også den skuleleiarar i Stavanger kan søkja seg til.

Effektivitet

From jobbar for ein meir effektiv skule gjennom sterkare styring og kontroll, og med fokus på målbare resultat.

«Forskningen på effektivitet i skolen har tydelig vist at lærernes forpliktelse, og dermed også ansvar, til å bidra til elevenes læring er helt avgjørende for hvor mye elevene lærer. Problemet er at ingen pålegger lærerne denne forpliktelsen, den er privatisert til den enkelte lærer selv, og kan dermed gjøres virkelig eller ikke. […] I denne sammenheng handler det om lærernes forpliktelse til å betale tilbake i form av økt læring hos elevene. PISA viser at regningen ennå ikke er betalt,» står det i det fire år gamle blogginnlegget.

Sterkare styring

Går vi til BI sin presentasjon av eiga rektorutdanning, som vi må rekna med er heilt oppdatert, kan vi lesa at visjonen er å auka læringsutbytte for den enkelte elev, og å ha «sterkt fokus» på skuleleiarens ansvar for resultata.

«Norsk skule klarer ikkje å utjamna sosiale forskjellar mellom elevane», sa From sjølv i eit føredrag for KS i 2012. Det er det dessverre liten tvil om. Jo høgare inntekt hos foreldra, jo høgare utdanning er det sannsynleg at barna tar. Og denne samanhengen har bare blitt sterkare og sterkare dei siste førti åra.

Dette løyser ein ikkje gjennom auka ressursar eller meir fokus på pedagogiske prosessar, hevdar From i KS-føredraget, men gjennom betre eigarstyring og skuledrift.

Effektive skuleeigarar etablerer mål for elevanes læring som det ikkje kan forhandlast om, seier han vidare. Dessutan overvakar ein at desse måla blir oppfylte, også ved å overvaka læraråtferd i klasserommet.

For lærarane er - også for From - alfa og omega for å auka læringa, og lærarkvalitet kanskje den viktigaste effekten for å oppnå ein god skule.

Meir effektivitet

På BI har dei avstand til pedagogikken, men nærleik til eleven, ifølgje From.

Dei vil læra norske skuleleiarar om effektiv skule, analyse av skuledata og om presise og målretta prosessar. Om korleis dei kan lesa og forstå forsking om skuleeffektivitet, om evidensinformert læringsleiing, høgkvalitetsundervisning, om leiaråtferd, observasjon av læraråtferd og observasjonar av elevåtferd. Og om tolking av resultat frå nasjonale og internasjonale prøvar, som PISA og TIMMS. Dei ser nærmare på rektors handlingsrom, på makt og påverknad og vilkår for endring av kultur og av åtferd, og om personalutvikling for ein meir effektiv skule.

Dei reiser til London for blant anna å læra om skuleeffektivitet.

Fornøgde rektorar

På BIs reklamesnutt for denne utdanninga, snakkar to rektorar frå Oslo og Kongsberg om kor fornøgde dei er med opplegget. Det er svært relevant for deira kvardag, og dei lærer å dra det som verkar, den såkalla evidensbaserte forskinga, over i eigen praksis og eigen kvardag.

Departementet er også i gang med å utarbeida rapportar om rektorskulen, og den første rapporten viser at dei fleste som har tatt utdanninga, er svært fornøgde. Ikkje alle av dei går på BI, men BI er altså, i følgje seg sjølv, størst.

– Vi, seier Johan From i reklamesnutten, vil hjelpa rektorane til å påverka åtferd i klasserommet.

Oppi alt dette er det kanskje ikkje så rart at dei også er opptekne av at rektor har fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet på skulen, og av relasjonsleiing.

Det står lite om korleis dei skal få akkurat det til. Så er jo også dette bare ein presentasjon.

Gammalmodig?

Og eg veit ikkje meir enn eg har lese meg til. Av det eg har lese meg til, framstår BIs rektorutdanning som autoritær og ganske gammalmodig, i alle fall i det dei vel å trekkja fram i sin eigen presentasjon.

Skulen er sjølvsagt ei kunnskapsbedrift. Og folk som jobbar i kunnskapsbedrifter, jobbar som regel best når dei blir vist stor tillit og får stort handlingsrom til sjølv å vurdera kva som trengst.

Avstanden til pedagogikk held Johan From fram som eit poeng ved skulens leiarprogram. I pedagogikk ligg både læra om korleis ein lærer andre noko, og utviklingspsykologien, som seier noko om kva ein kan forventa av barn i ulike aldrar og på ulike trinn.

I det BI listar opp om rektors pedagogiske rolle, er det åtferd og observasjon av åtferd som går igjen.

Gjennom effektiv styring og kontroll skal rektorane overvaka at måla for læring blir nådd.

Verkebyllen

Mens lærarane litt forsiktig jublar over at budsjettforliket i Stortinget set ei grense for kor mange elevar dei kan undervisa på ein gong, meiner ansvarleg leiar for landets største rektorskule at slikt betyr lite.

Det betyr meir å kontrollera lærarane og overvaka åtferden i klasseromma for å innfri måla som er satt.

Det trur eg er ein verkebyll i skulen.