En streik ville vært katastrofalt, ikke bare for de berørte partene, men for hele det norske samfunnet. Det ville ikke tatt mange dagene før vi ville merket det kraftig, og da tenker jeg ikke på at det ville blitt mangel på øl og brus.

Næringslivet i Norge, ikke minst her i regionen, er i ferd med å løfte seg etter flere års nedgang og stagnasjon etter fallet i oljeprisen. Selv om vi tradisjonelt er flinke til å hente oss inn etter konflikter, er det likevel ikke det som ville vært medisinen nå. Trolig ville konflikten vart både 10 og 14 dager før det hadde blitt ny bevegelse. I mellomtiden kunne klimaet mellom partene surnet betraktelig og gjort oppstarten vanskelig.

Derfor er det grunn til å gi ros både til laget av meklere og toppene i NHO, YS og LO.

Pressmiddel

Streikevåpenet er et viktig redskap i arbeidslivet. Samtidig er det viktig at partene ser på det som en siste utvei. I et sammensatt samfunn som vårt, der det meste henger sammen med det meste, vil enhver konflikt berøre omverdenen sterkt. Selv om også dette er et pressmiddel for partene, er det også et argument for å prøve å unngå en konflikt.

Samtidig som det er viktig at muligheten til streik og utestengelse (lock-out) består, er det noe gammelmodig over disse metodene. I et såpass likeverdig samfunn som det norske, må vi stille tydelige krav til partene om å kunne snakke seg gjennom potensielle konfliktområder.

Nettopp denne likeverdigheten var viktig i spørsmålet om reisegodtgjørelse. Her vant arbeidstakerne en viktig seier, fordi den nye avtalen begrenser mulighetene til sosial dumping. Nå vil arbeidsgivers mulighet til å pålegge utenlandske arbeidstakere å selv betale reise, kost og losji begrenses.

God lønnsøkning

Økonomisk ser dette lønnsoppgjøret ut til å bli et av de beste på flere år, med en lønnsramme på 2,8 prosent. Dette er ikke unaturlig ut fra et prinsipp om at de som tar felles ansvar i nedgangstider skal dele på gevinsten av oppgangstider.

At ikke alle pensjonstvistene ble løst, var ventet. Arbeidstakerne har fått en tydeligere og mer forutsigbar AFP (avtalefestet pensjonsordning), mens tvistene rundt OTP (den obligatoriske tjenestepensjonsordningen) blir parkert i et utvalg. Slike utvalgsløsninger er ikke uvanlige når partene står på randen av konflikt, utslitt av søvnløshet.

OTP er en nøtt som kommer til å forfølge partene i privat sektor i lang tid framover, først og fremst fordi den er dyr. Dernest fordi den ikke treffer godt nok. Å gå til streik på dette spørsmålet, ville likevel vært dumt, fordi en lønnsnemndsløsning ikke ville gitt partene noen bedre løsning. Når både YS, LO og NHO var såpass fornøyde med de andre punktene, ville det vært feil metode å ta en konflikt bare på dette punktet.

Fornøyd Erna

Regjeringen har holdt seg godt i bakgrunnen i avslutningen, men både statsminister Erna Solberg (H) og arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fulgt nøye med. De uttrykte tydleig lettelse over at det ble en løsning, men deres medvirkning vil ganske fort bli nødvendig når partene nå skal løse de vanskelige pensjonsspørsmålene. Høyres landsmøte viste for øvrig at politikerne er svært ubekvemme med flere deler av det norske pensjonssystemet.

Begrepet «meklingsfrist» er blitt kraftig utvannet de siste årene. Nå er det nærmest regelen at partene sitter og forhandler på overtid. Søndag brukte de 15 timer mer enn de opprinnelig skulle. Når resultatet ble som denne gangen, kan dette glatt tilgis, men det kan også være en ny indikasjon på at vi trenger en revisjon av måten vi gjennomfører denne type oppgjør på.