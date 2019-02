Må «kong Bibi» abdisere?

Bortsett fra noen jødiske seloter som prøver å sabotere plakater hvor kvinner er avbildet, er det få som gidder å tagge i Israel. Grunnen oppgis å være at de fleste israelere har problemer nok til ikke å kjede seg. Uansett blir de kommende tre førvalgsmåneder i Israel absolutt underholdende nok, uansett høyre eller venstre innfallsvinkel.

Utløst av forsvarsminister Avigdor Liebermans dramatiske, eller taktiske, sorti fra regjeringskoalisjonen, besluttet statsminister Benjamin Netanyahu altså å gå til nyvalg 9. april. Hvorvidt Netanyahus kuvending om nyvalg skyldes hans syltynne majoritet på 61 av Knessets 120 medlemmer, eller omdet skyldes riksadvokat Avichai Mandelblits antatte intensjon om å reise tiltale mot Bibi på tre korrupsjonspunkter, diskuteres. Langt de fleste kommentatorer i israelske medier satser på det sistnevnte.

Politisk soppdannelse

Uansett har valgkaoset, mer korrekt sirkuset, eksplodert i Israel. Fem nye partier – så langt – er allerede blitt dannet, og atskillig flere nye politiske konstellasjoner varsles og overrasker. Det de fleste ledende parti-aktørene har til felles er at de skotter til og vurderer hva som til syvende og sist skjer med Netanyahu, eller «kong Bibi», som han også kalles. Ukentlige galluper forvirrer og gjør dem varsomme: Bibi og hans Likud-parti får fremdeles solid og ubetinget velgerstøtte på 30 Knesset-representanter, korrupsjonstiltale eller ikke – selv om 51 prosent av de spurte mener han bør gå av om riksadvokaten reiser tiltale. Og 39 prosent mener uansett at Bibi er den best egnede statsminister i Israel; hans nærmeste utfordrer, tidligere general Benny Gantz og hans nydannede parti har riktignok begynt å puste Bibi i nakken.

Netanyahu sier at han ikke vil gå av om han virkelig blir tiltalt, noe han etter loven strengt tatt ikke er forpliktet til. Dessuten skal Bibi først til en såkalt høring hos Mandelblit først, og en eventuell tiltale kan deretter komme så sent som et halvt eller ett år deretter.

Netanyahu kjemper med nebb og klør mot at tiltale-høringen skal skje før 9. april-valget, fordi «det vil være udemokratisk og personlig skadelig inngripen i valgprosessen». I en video sammenligner han sin situasjon med en mann med en arm som blir spurt: «Hva hendte?» Og mannen svarer: «Jeg ble dømt for tyveri i første rettssak, og de hogg av den ene armen. Jeg appellerte og ble da frifunnet.»

Kan noen gi ham armen tilbake? henviser Netanyahu til og spør: «Kan noen gi meg valget tilbake?» Underforstått, dersom han blir frifunnet eller bare dømt på to mindre alvorlige av de tre tiltalepunktene om korrupsjon.

Koordinerer Abbas?

Man kan jo spekulere i om palestinernes president Mahmoud Abbas fikk nyss om Netanyahus planer om nyvalg: Få i Israel synes å ha registrert at to dager før Bibi bebudet 9. april-valget, erklærte Abbas at han ville oppløse det palestinske parlamentet (PLC) og utskrive nyvalg «innen et halvt år», ifølge Jerusalem Posts medarbeider Khaled Abu Toameh. Foreløpig har vi ikke registrert den «snarlige» kunngjøringen i det offentlige kunngjøringsbladet som Abbas viste til.

Ikke uventet har Hamas reagert skarpt på Abbas' kunngjøring. Den islamistiske organisasjonens voldelige maktovertagelse i Gaza i 2007 har hittil hindret nyvalg til parlamentet, og Abbas' fireårsperiode som president gikk egentlig ut i 2009. Hamas sier at det ikke er mulig å avholde frie og demokratiske valg så lenge Fatah og Israel slår ned på Hamas-tilhengere på Vestbredden. De hevder at Abbas' «forfatningsmessig ulovlige fremgangsmåte» har gitt dødsstøtet til den egyptiske forsoningsavtalen mellom Hamas og Fatah. De fleste observatører, både på israelsk og palestinsk side, heller til at palestinske valg nok bli holdt – men separat i Gaza og på Vestbredden. Hvilket i klarspråk betyr at begrepet «intet nytt under solen», i alle fall i denne regionen, står sin prøve.

Det kommende israelske valget vil etter alt å dømme styrke høyrepartiene, selv om splittelsene der gjør det totalt uoversiktlig hvem som slår sine pjalter sammen til slutt. Arbeiderpartiet ligger med brukket rygg, og sentrum–venstre-siden synes ikke å ha en ubestridt leder.

Røpet Trumps plan?

Avgått forsvarsminister Avigdor Lieberman hevdes forøvrig å har røpet hovedingrediensen i president Donald Trumps «århundrets avtale» mellom israelere og palestinere. Ifølge denne «lekkede» planen skal palestinerne få en stat i Gaza, med flyplass og havn. På Vestbredden vil de få store selvstyrte områder, både i område A, hvor de allerede styrer seg selv, i område B med delt israelsk-palestinsk styre og i C hvor Israel i dag har full kontroll. Abbas, nå 83 år gammel, har allerede sagt at han «ikke har tenkt å bli husket som forræder», uansett hva Trump kommer med.

Jeg er enig med en kollega som siterer fra Talmud, den jødiske kommentaren til Toraen, når det gjelder evnen til å spå om fremtiden på disse kanter: «Rabbiner Yohanan sier at siden Det hellige templet ble ødelagt, ble profetiene tatt fra profetene og gitt til tosker og barn.»