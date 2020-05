Ja, la oss gjerne snakke om kultur

GJESTEKOMMENTAR: Kulturlivet i Stavanger blør ekstra på grunn av koronakrisen. Kultursjefens svar er at han vil ha debatt når krisen er over.

Natasja Askelund Billedkunstner

«Kulturlivet er organisert og finansiert akkurat som resten av verden. Den eneste forskjellen, og den største forskjellen, er at de som skaper kunsten, de som alle de andre er avhengige av, tjener minst», skriver Natasja Askelund. Foto: Kåre Eikeland

Etter å ha blitt kritisert i Stavanger Aftenblad for å være lite målrettet mot kulturlivet i koronakrisen, svarer kultursjef Arnfinn Bjerkestrand i Stavanger med å invitere til debatt om hvordan kulturlivet er organisert.

I en tid der kulturlivet i Stavanger blør, vil Arnfinn Bjerkestrand snakke om det.

Det passer i grunnen fint. Vi kan ta debatten nå, synes jeg. Debatten om kulturlivet i Stavanger, kunstnernes levekår, politikken og kultursjefens rolle, – for i disse dager er det cirka tre år siden Arnfinn Bjerkestrand fikk jobben som kultursjef.

I mellomtiden har vi fått ny politisk ledelse i byen, og verden for øvrig er blitt nærmest ugjenkjennelig.

Mantraet

Den gangen, i mai for tre år siden, ble kultursjefen intervjuet i Aftenbladet og kom med det som han var opptatt av ikke skulle være en programerklæring, men som han kalte et mantra, – og som vi som har lest intervjuer og hørt ham snakke noen ganger, har skjønt er mer enn et mantra, det er hans misjon: samarbeid.

Kultursjefen mente at selv om den kulturelle infrastrukturen var god, burde kulturen lære av næringslivet og se hverandre i øynene, ikke over skulderen.

Han fortsatte å misjonere sin visjon i et dybdeintervju med Jan Zahl etter at han tiltrådte jobben i august. Da ville han ha mer samarbeid i byens kulturliv, bygge mer kulturbransje, dra i flokk og bli flinkere å bygge nettverk.

I oktober samme år var statens (kultur)budsjett klart, og de gav kommunene strammere handlingsrom. I et intervju med Rolf Frøyland i Aftenbladet var kultursjefen opptatt av at institusjonene burde samarbeide mer og tenke smartere for å ta utfordringene om effektiviseringskutt.

Kulturplanen

I mai 2018 kunne kultursjefen endelig sette sitt merke på kulturlivet i Stavanger da han sendte kulturplanen på høring. Kulturplanen tegnet et bilde av et rikt og blomstrende eksisterende kulturliv, med både institusjoner og enkeltkunstnere som gjorde seg bemerket lokalt, nasjonalt, og internasjonalt.

Planens visjoner og framtidsplaner ble beskrevet sånn: «Stavanger kommune vil legge til rette for mer dialog, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, og utfordre ulike aktører og institusjoner til å bidra, både innenfor kunst- og kulturlivet, men også andre næringer, slik at vi sammen kan lære av hverandre.»

Og sånn: «Stavanger kommune vil følge opp denne strategien og se på ytterligere tiltak som en følge av denne, også sett i sammenheng med bransjeutvikling.»

Hva kunst er

Kunsten er et merkelig fenomen. Eller skal jeg kalle det kulturen? Nei, for hvis vi kaller det kultur, snakker vi plutselig om alt fra fotball til mat og bunader. Det jeg snakker om her, er kunsten – som i romaner, teater, musikk, bilder og dans. Da ser mange rødt, og tenker elite, fiffen og finkultur. De tenker høy champagneføring, kjole og hvitt og lange taler. De tror jeg mener jazz, Symfoniorkesteret, «uforståelig» samtidsdans, det de kaller «moderne kunst» og «Desse auga» på et svaberg.

Og det er akkurat det jeg mener, – men jeg tenker også på heftig dansemusikk på nattklubb, en vilt bra romantisk film på kino, jeg tenker på tegneserier, Netflix-serier og lettleste romaner, jeg tenker til og med på gatekunstneren AFKs Picasso-portrett på Y-blokka. Jeg tenker på alt det som gjør at verden blir litt lysere, det som protesterer mot vedtatte sannheter, det som får oss til å gråte og le, jeg tenker på kulturlivet.

Kulturlivet er noe så mystisk, ubegripelig annerledes og mangfoldig at det ikke er mulig for hverken kultursjefer eller kulturpolitikere å «bygge bransjenettverk» eller «utfordre ulike aktører til å bidra.»

Virkeligheten

Kulturlivet har en rolle, en funksjon og en plass i samfunnet som er helt unik fordi det er kultur som er samfunnet, oss. Det er alt det som gjør oss til oss. Språket vårt, musikken vår, fortellingen vår, gestene våre, historien vår. Det er kulturen som har skapt måten vi handler på, snakker på og organiserer oss på. Samtidig er det et maleri på en vegg. Det er en sang på Spotify. Det er et teaterstykke på Rogaland Teater. Det er et korps. Det er en kirke. Det er et band. Det er MaiJazz. Det er kunstnerdrevne visningssteder. Det er Kapittelfestivalen. Det er NuArt. Det er Tou Scene. Det er Morten Abel og «Tore Tang». Det er Svein Tang Wa og «Morer». Det er Y-Blokka og Carl Nesjar. Det er Tore Renberg, Jan Ove Ottesen og «Det tusende hjerte».

Det er timer på atelieret, i platestudio og dansesal. Det er kilovis med maling, tusenvis av kroner i gitar og bøtter med svette. Det er gallerister, investorer, samlere, sponsorer, managere, kuratorer, kunsthistorikere, pedagoger, mesener, publikum, billettselgere, lydmenn, saksbehandlere, styreledere, revisorer, dirigenter, og frivillige. Kulturlivet er organisert og finansiert akkurat som resten av verden. Den eneste forskjellen, og den største forskjellen, er at de som skaper kunsten, de som alle de andre er avhengige av, tjener minst.

Ikke fordi vi ikke vet hva vi driver med, men fordi vi må ta denne debatten igjen og igjen.