Amazonas brennes, – og Norge svarer med mer handel med Brasil

Brannene i Amazonas minner oss på noe viktig. Vi trenger naturen, og vi trenger mer av den. For å ta vare på artsmangfoldet, og fordi den binder karbon og dermed hindrer klimagassutslipp. Og så den er uendelig vakker og unik.

Jeg er så heldig at jeg har besøkt alle de tre store regnskogsområdene i verden. I Indonesia, i Kongo-bassenget i Afrika og i Amazonas. Jeg har både gått og padlet innover i de mektige skogene, der dyr og insekter, utrolige planter, enorme trær og ukjente lyder skaper en naturopplevelse ulikt alt annet.

Naturen i Amazonas er fantastisk, og den er et ikonisk bilde på den mystiske og fascinerende regnskogen. Det er likevel ikke skjønnheten og villskapen som gjør Amazonas viktig for oss mennesker. Amazonas spiller nemlig en helt avgjørende rolle for klimaet. Den lagrer hvert år store mengder karbondioksid, og inneholder til sammen like mye av denne klimagassen som mennesker produserer på 100 år. Vi finner ingen løsning på verdens klimaproblemer uten Amazonas.

Amazonas er viktig for oss mennesker også fordi 10 prosent av verdens artsmangfold finnes i dette store området. Mange viktige arter som gir oss mat og medisiner – og noen vi knapt vet finnes – kan bli utryddet om økosystemene i Amazonas bryter sammen. Amazonas er en viktig årsak til at det finnes grøderike landbruksområder i resten av Sør-Amerika. Regnskogen skaper nedbør og gjør at det regner mye lenger inn i landet enn det normalt gjør. Reduseres Amazonas, kan landbruksområdene rundt bli mye dårligere.

Norges rolle

Nå brenner altså denne viktige skogen. En forferdelig miljøkatastrofe spilles ut – så alvorlig at verdens ledere diskuterer den. Og bak brannene, som ikke er uvanlige på denne tida av året, ligger noe enda mer alvorlig. For menneskene og artene som lever i denne unike skogen er under sterkt press fra regjeringen og dens støttespillere. Ifølge det brasilianske romfartsinstituttet har avskogingen økt med ufattelige 278 prosent på ett år. Bare i juli forsvant regnskog på størrelse med Vestfold fylke. Den viktigste årsaken er at landbruksproduksjonen i Brasil øker, mens lover og støtteordninger som skal beskytte skogen, fjernes i raskt tempo. Mye av veksten i landbruket – særlig produkter som biff og soya – skjer på områder som gjøres om fra skog til grøderik jord med små kostnader. Derfor var det helt riktig av regjeringen å stanse utbetalingene av regnskogsmidler tidligere i sommer.

For selv om det som skjer angår hele verden, er det faktisk spesielt tett knyttet til Norge. Ingen land i Europa har investert mer i å bevare regnskogen enn det Norge har. Store norske selskaper som Equinor og Hydro er også tungt til stede i Brasil. Brasil er et viktig land for Norge, og Norge et viktig land for Brasil. Norge har gjennom sin posisjon mulighet til å ha innflytelse på utviklingen sammen med andre land.

Forrige helg møttes verdens ledere og diskuterte det som skjer i Brasil. Den franske presidenten kalte skogbrannene for en internasjonal krise. Han ivret for at Amazonas må reddes fra branner og avskoging. Og på denne dagen, av alle dager, ble det klart at Norge (via Efta) ble enige med Brasil, gjennom handelsblokken Mercosur, om en ny handelsavtale!

Brasiliansk seier på verst mulige tidspunkt

Akkurat når det trengs internasjonalt press for å stoppe brannene og avskogingen, får altså Brasil istedenfor en kjempeseier. Og Brasils president visste å feire. På Twitter.

- Concluímos hoje as negociações do Acordo de Livre Comércio entre MERCOSUL e EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), que tem PIB de US$1,1 trilhão e é o 9° maior ator comercial do mundo. Mais uma grande vitória de nossa diplomacia de abertura comercial. 👍🇧🇷 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 23, 2019

Oversatt til norsk: «Vi avsluttet i dag forhandlingene om frihandelsavtalen mellom MERCOSUR og EFTA (Sveits, Norge, Island og Liechtenstein), som har et BNP på 1,1 billion US $ og er den 9. største handelsaktøren i verden. Nok en stor seier for vårt handelsåpningsdiplomati.»)

En frihandelsavtale kan derimot være et tap for naturen, klimaet og mennesker. En handelsavtale uten klare krav kan gi nye markeder for brasiliansk landbruksindustri, og dermed bli en driver for avskoging.

Å stille krav gjennom handel er en viktig ting Norge bør bidra med for å støtte arbeidet mange brasilianerne gjør for å ta vare på skogen sin. Kravene må være mer natur og mindre utslipp, for å si det enkelt. Flere EU-land har varslet at de heller ikke vil ratifisere avtalen før Brasil følger opp sine klimaforpliktelser og tar vare på regnskogen. Norge må også sette denne avtalen på vent. Det er ikke bare vi i WWF Verdens naturfond i Norge som mener det, også WWFs kontor i Brasil, som jobber knallhardt for å ta vare på regnskogen og alle som lever i og av den, er tydelig på at internasjonalt press er viktig.

Norge kan ikke nøye seg med en miljøorientert handelspolitikk. Regjeringen må aktivt kontakte andre land og gå sammen om å stille konkrete krav til brasilianske myndigheter om å redde Amazonas. Regjeringen må sørge for en helhetlig, grønn utenrikspolitikk og gjøre regnskogen i Brasil til tema på FNs generalforsamling i september. Norske selskaper kan også bidra ved å sende et signal om at de støtter kritikken og kun investere bærekraftig I Brasil.

Amazonas brenner, og det angår oss. Vårt framtidige klima påvirkes, vår import av landbruksvarer. Vi har investert i å bevare regnskogen. Vi må engasjere oss når den står i fare.

Twitter: @bardvegar