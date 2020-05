En overklassegjeng uten peiling på virkeligheten

KOMMENTAR: Dominic Cummings bryter sine egne koronarestriksjoner, parlamentsmedlem Michael Gove påstår at brexitforhandlingene går helt fint. Det blir mer og mer tydelig at Storbritannia styres av en overklassegjeng uten peiling på virkeligheten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kampanjegruppen Led by Donkeys spilte av en video utenfor rådgiver Dominic Cummings hjem der hans sjef, statsminister Boris Johnson, bruker Cummings’ eget slagord «Stay home», etter at rådgiveren brøt koronarestriksjonene. Foto: Simon Dawson, Reuters/NTB scanpix

Hilde Øvrebekk Kommentator

Denne ukens hendelser i Storbritannia har vært preget av avsløringer om at statsminister Boris Johnsons nære rådgiver Dominic Cummings hadde brutt de strenge restriksjonene myndighetene har innført under koronakrisen.

Cummings og hans kone, som da hadde symptomer på covid-19, reiste 27 km til grevskapet Durham nord i England for å sikre barnevakt til sønnen i tilfelle de skulle bli syke. Mens resten av befolkningen ble bedt om å holde seg hjemme og unngå reiser, reiste de halve landet.

Ironisk nok var det nettopp han som kom på og sørget for at slagordet «Stay home» ble brukt i kampanjen for å få alle til å bli hjemme. Det har ført til opprør både blant folk flest og i politiske kretser.

Cummings fikk støtte fra sin sjef, Johnson. Men tirsdag ble det kjent at Douglas Ross, et konservativt medlem av den britiske regjeringen, trakk seg i protest mot Cummings.

Les også Britisk regjerings­medlem trekker seg

Protester

Det er derfor kanskje ikke så rart at dette førte til protester utenfor Cummings’ hjem i London. Der dukket det også opp en varebil med en stor tv-skjerm som spilte av Johnsons tale der han oppfordret folk til å bli hjemme – «stay home». Cummings var også hjernen bak brexit-strategien og slagord som «Take back control».

Varebilen tilhørte Led by Donkeys, en etter hvert ganske profesjonell aksjonsgruppe mot brexit. Hovedstrategien deres har vært å ta twittermeldinger eller slagord fra en av de britiske toppolitikerne som kjempet for brexit, og legge dem ut på store reklametavler for å vise «hykleriet» i meldingene.

Organisasjonens navn kommer fra uttrykket «Lions led by donkeys», en referanse til britiske soldater under første verdenskrig som ble ført i døden av inkompetente og likegyldige ledere.

Da gruppen så smått begynte med dette i 2016, valgte de ut det dem mente var de fire mest oppsiktsvekkende twittermeldingene. En av dem var fra Michael Gove, den nåværende britiske brexit-ministeren: «Dagen etter at vi stemmer for å forlate EU, holder vi alle kortene på hånden og kan selv velge den veien vi vil gå».

Det har vel siden da heller vært som i Beatles-sangen «A long and winding road».

Les også Økt nasjonalisme er ikke svaret

Det går bra, eller?

Gove, som da han var undervisningsminister på tidlig 2010-tallet hadde Cummings som politisk rådgiver, var en av de fremste forkjemperne for brexit. Sammen med statsminister Boris Johnson har han som mål at landet skal være helt ute av EU ved årsskiftet, når den 11 måneder lange overgangsperioden er over.

I forrige uke påsto Gove at «brexit-forhandlingene går bra». Han mente det bare var noen filosofiske uenigheter, og at EU bare måtte være litt mer fleksible.

Man kan kanskje lure litt på Goves definisjon av hva som er bra. For ifølge EUs sjefforhandler, Michel Barnier, er Storbritannias krav «fullstendig urealistiske». Han advarte mot at forhandlingene kommer til å bli helt fastlåste, og at EU nå forbereder seg på en såkalt «no deal»-brexit, et brudd uten avtale.

De fleste skjønner at dette ikke er en god idé. Det skjønner sauebøndene i Wales, de store produsentene som er avhengige av EU, alle som eksporterer varer, finansinstitusjonene og vanlige folk.

Michael Gove, derimot, mener at koronakrisen kan komme til å føre til at EU-forhandlerne har andre ting å tenke på, og at de derfor vil komme til å gi litt mer. Noe blant andre Frankrikes finansminister Bruno Le Maire kontant har avvist.

Les også Glemte brexit, bommet med 500 millioner

Utsettelse?

Labour-partiet har, for å forhindre enda mer arbeidsledighet og økonomiske vanskeligheter på grunn av koronakrisen, bedt regjeringen utsette overgangsperioden. Parlamentsmedlemmer fra Det skotske nasjonalpartiet, Liberaldemokratene og De grønne har skrevet et brev til Barnier der de støtter en forlengelse av overgangsperioden.

Men etter den tredje runden med forhandlinger, brøt kaoset løs da Storbritannias sjefforhandler, David Frost, fyrte løs mot Barnier og sa at han krevde at EU gir mer i neste runde med forhandlinger 1. juni.

Storbritannias krav har av prefessorer i landet blitt kalt «ekstremt dumdristige», «fantasifulle» og «fullstendig urealistiske».

Det er ønsketenkning å tro at EU vil gi et land som ikke lenger ønsker å være medlem, muligheten til å velge hvilke ordninger de vil være med på og ikke. Det ville bety enden for EU. I tillegg er det ubalanse i forhandlingsposisjonene når et land med rundt 65 millioner mennesker skal blir enige med en handelsblokk med et innbyggertall på til sammen rundt 450 millioner innbyggere.

Les også Johnsons rådgiver ser ingen grunn til å gå av

Hva nå?

Ifølge avisen The Guardian kommenterte et parlamentsmedlem, som ikke ville bli sitert, folks reaksjoner på statsminister Boris Johnsons støtte til Cummings på denne måten: «Han påstår han er en del av en regjering av folket som er motstandere av ’eliten’, men alt han er gjort er å vise forakt for folket jeg representerer.»

Både Cummings’ egen historie om hvorfor akkurat han skulle få lov til å reise under pandemien, eller om hvordan han kan endre reglene slik at det passer ham, illustrerer det samme som den britiske regjeringen holder på med i forhandlingene med EU.

I det hele tatt forteller det oss en god del om den politikken som har blitt ført i landet siden rundt årsskiftet.

Det Cummings representerer er skiftet fra en britisk regjering som var en del av det globale fellesskap, til en gjeng med det som oppfattes som selvsentrerte, hensynsløse og kravstore mennesker fra en annen verden enn den folk flest lever i.

Det blir mer og mer tydelig at Storbritannia styres av en overklassegjeng uten peiling på virkeligheten.

Publisert: Publisert: 27. mai 2020 20:46