Eurovision i USA?

GJESTEKOMMENTAR: Europa har Eurovision, og nå har amerikanerne laget sin egen versjon. Er den like bra?

AleXa fra Oklahoma, med K-pop-erfaring fra Sør-Korea, er et lyspunkt i American Song Contest. Ellers er det en god del gammelt og direkte dårlig.

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Om en måneds tid skal årets Eurovision Song Contest («Grand Prix») avgjøres i Italia. Blir det Subwoolfer, årets norske håp, svenske Cornelia Jakobs eller kanskje britenes Sam Ryder som stikker av med det årlige trofeet? Eller oddsfavorittene fra Ukraina, Kalush Orchestra, som har fått fri fra krigstjeneste for å representere landet?

I år har Europas årlige sangfestival imidlertid fått konkurranse fra USA, som har lansert American Song Contest. Men er det i det hele tatt mulig å oversette et så europeisk konsept som Eurovision?

Gammelt konsept

Eurovision har eksistert siden 1956 og gradvis blitt utvidet til å inkludere flere land. Den største utvidelsen skjedde på 1990-tallet, da stadig flere tidligere østblokkland meldte seg på. I år er det 40 land som konkurrerer, inkludert Australia, som ble med for få år siden. Det skjedde visstnok på grunn av en stadig økende interesse for det europeiske showet blant australiere, og til tross for at kriteriet for deltakelse ellers er medlemskap i kringkastingsunionen EBU.

USA har derimot valgt å lage sin egen konkurranse, bygd på den europeiske modellen.

Lokalpatriotiske cowboyer

American Song Contest går for tiden på lørdager på NRK. Amerikanerne har valgt å dele konkurransen inn i fem innledende heat, to semifinaler og en finale. Alle artistene stiller med originallåter, som blir bedømt av en kombinasjon av juryer og seerstemmer. Hver artist representerer sin stat eller et amerikansk territorium.

Hvert bidrag innledes også med en veldig lokalpatriotisk videosnutt. De avslører at det amerikanske bondelandet er svært godt representert. Her er det mange cowboyer og mye prat om hvor snille alle er i hjemstaten deltakerne representerer.

Det hele presenteres av Snoop Dogg og Kelly Clarkson, som gjør sitt beste for å dra opp stemningen som programledere.

Rapperen Snoop Dogg og popsangeren Kelly Clarkson, som ble den første vinneren av American Idol i 2002, har dårlige arbeidsforhold som programledere.

Michael Bolton fylte 69 år i februar, men er still going strong.

Avdankede popstjerner

Artistene som opptrer i American Song Contest, er en brokete forsamling. Vi får blant annet gjensyn med gamle travere som Macy Gray, Michael Bolton og Jewel, sistnevnte mest kjent for hiten «Who will save your soul?» fra 1995.

Ingen av disse imponerer i 2022-tapning. Michael Bolton kommer best ut av det: Han høres sånn omtrent ut som han alltid har gjort. Macy Gray, på sin side, sliter åpenbart med vokalen.

Labert nivå

Utenom de avdankede sangkjendisene er både halvkjente og totalt ukjente artister med. Noe som raskt slår en, er hvor mye lavere nivå det er på sangprestasjonene enn det Eurovision byr på. Det er rett og slett mange som synger skjærende falskt eller flatt.

Nivået på låtskrivingen er også labert. Man kan sette pris på sjangerbredden, som dekker hiphop, country (så klart, i bøtter og spann), pop, rock, latinopop osv. Men det er vanskelig å se for seg at USA ikke skulle ha mer talent enn det som blir presentert i American Song Contest.

K-pop fra Oklahoma

Det har allikevel vært lyspunkter i delfinalene. Ikke minst AleXa fra Oklahoma, som de siste årene har jobbet som popstjerne i Sør-Korea. Mens mange av deltakerne ikke har kommet stort lenger enn til å synge på den lokale kroa, har AleXa samlet en trofast fanskare blant K-pop-publikummet i årevis. Hun kan både synge og danse, og kan muligens bruke konkurransen som et springbrett til å nå bredere ut.

For det er jo noe av det som gjør en konkurranse som Eurovision aktuell: Av og til skapes det store navn. Som med italienske Måneskin, vinnerne av Eurovision 2021. Det italienske bandet har siden herjet hitlistene verden over.

Blass kopi

Utfordringen for et konsept som American Song Contest er å finne fotfeste som noe annet enn en blass kopi av Eurovision. Noe av magien i den europeiske versjonen ligger i at så mange land tar konkurransen på blodig alvor. Derfor får vi mye rart, men samtidig ofte interessant.

I amerikansk tapning virker det nærmest som om enhver lokal pubartist kan delta. Pluss noen nesten glemte kjendiser på toppen som skal bidra til å gi et skinn av seriøsitet.

Liv laga?

Allikevel gjenstår det å se hvor det hele bærer. Slappe sceneshow med dårlige kulisser kan forbedres frem mot finalen. Kanskje blir vi kvitt noe av gamlehjemsfølelsen om noen av ekskjendisene blir stemt ut underveis.

Men skal konseptet overleve, må man klare å rekruttere bedre artister. Og ikke minst høyne nivået på sceneshowene, som foreløpig virker pinlig amatørmessige. Eurovision er muligens camp og kitch, men det er det på et profesjonelt nivå. Å se amerikanske amatørartister virre rundt på scenen uten mål og mening, mens de synger falskt og skjærende, er rett og slett ikke noe man trenger.

Og uansett om USA er et mangfoldig land, er det langt fra så mangfoldig som Europa med omegn. Derfor lyder det meste kjent, bare dårligere enn det vi ellers får fra USA, som jo faktisk er verdensledende på populærmusikk.

Både Eurovision og American Song Contest er planlagt å ha finalene i mai. Om ikke et mirakel skulle finne sted, er det vanskelig å se for seg at sistnevnte skal kunne måle seg med originalen.