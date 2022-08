Nord-Norge kan ikke melde seg ut

KOMMENTAR: Strømkrangelen mellom nord og sør er oppkonstruert, og partiledelsen i Ap er med på å helle bensin på bålet.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun har klart å hisse på seg hele Nord-Norge.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Kari Nessa Nordtun, Stavanger-ordfører og leder for regjeringens energiutvalg, har den siste uken klart å hisse på seg hele den nordligste landsdelen etter at hun i et i intervju i Aftenposten foreslo å bygge ut bedre overføringskapasitet mellom de forskjellige prisområdene i landet.

«Hvis det er strømprisen de er etter, så kan de flytte hit», sa Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) til VG.

Nielsen sa hun syntes det var et «meget provoserende utspill», og at Nordtun terget på seg hele Nord-Norge.

Folk i nord mener alt er mye dyrere for dem, at nettleien er dyrere og at de, som Alta-ordføreren sa, «må ha varmekablene på 10 til 11 måneder i året». Men fakta er at Nordland, Troms og Finnmark har momsfritak på strømmen, og i tillegg har Finnmark og store deler av Troms fritak for elavgiften.

Også nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran fra Nordland, har kastet seg på krangelen mellom Ap i nord og Ap i sør. I en kronikk i Nordnorsk debatt skrev han at partiet ikke vil følge oppfordringen fra Nordtun om å bygge strømkabler fra Nord- til Sør-Norge.

«Strømpriskrisen i sør er alvorlig, og den skal og må løses. Men problemet i sør er ikke at strømmen er historisk billig i nord etter tidenes mest nedbørsrike år», skrev han.

Flaskehalser og kraftunderskudd

Flaskehalser i strømnettet gjør at kraftoverskudd ikke kan sendes enkelt til andre deler av landet der det er større behov. Ifølge NVEs var det i forrige uke et kraftoverskudd i nord hittil i år på drøye 6 TWh, mens det i sør har vært på knappe 2 TWh.

Men det kan snu. For det er mye som tyder på at det er Nord-Norge som om få år kan komme til å slite med kraftmangel og høye og varierende priser.

Når både Melkøya, Wisting-feltet, Horisont Energis hydrogenfabrikk, Nussirs kobbergruve og andre ønsker å bruke kraften på sine anlegg, kan det fort bli tomt. Det kan føre til høyere priser også i nord, ifølge flere rapporter fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Torkil Nersund, daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft, sa til Teknisk Ukeblad forrige uke at «vi kan få kraftunderskudd i vår region om noen år».

Han pekte på studier og kartlegginger som viser at dagens planer for elektrifisering tyder på at forbruket blir høyere enn ny produksjon. Ifølge Nersund er de store vassdragene vernet. Og det som kommer inn av ny kraft fra sol og vind, er ikke regulerbart. Altså blir det ikke nok strøm hvis det ikke blåser eller er nok sol.

I sør ligger an til at det vil bygges ut mer regulerbar kraft som kan demme opp for den uregulerbare kraften i nord. En nettutbygging tar tid, og når den er på plass, er det godt mulig at det er Nord-Norge som trenger denne overføringskapasiteten mest.

Svenskene

Og samtidig som de i Nord-Norge roper høyt for å forbli et eget strømmarked, glemmer de en viktig detalj. Nemlig at de eksporterer strøm til Sverige, som har overføringskapasitet mellom nord og sør.

Nettavisen har flere ganger skrevet om hvordan svenskene har tjent store summer gjennom å kjøpe billig strøm fra Nord-Norge og selge den til en langt dyrere pris til kunder i Sør-Norge.

Beregninger gjort for avisen av investeringsdirektør Robert Næss i Nordea viser at så langt i år har Sverige kjøpt vel 800 millioner kilowattimer (kWh) fra oss.

Denne har de kjøpt for 39 øre per kWh og solgt tilbake til oss i sør for 106 øre. Det har svenskene tjent mer en milliard kroner på. Noe både vi som strømkunder og staten gjennom strømstøtten har betalt for.

Mener virkelig politikerne i Nord-Norge at dette er god politikk?

En oppkonstruert krangel

Krangelen mellom nord og sør har blitt en av «snakkisene» på Arendalsuka, og den er den siste i rekken av saker som splitter Arbeiderpartiet internt. At også partiledelsen nå blander seg inn, gjør saken enda mer betent.

Det er lokalvalg neste år, og mange politikere ønsker å bli gjenvalgt. Da er det lett å ty til følelsesladde og populistisk utspill som tilsynelatende handler om akkurat nå. Både folk i nord og sør kan hisse seg opp over det.

Men dette handler ikke om akkurat nå. Det handler ikke om at det i morgen vil stå et nytt strømnett klart til å overføre strømmen fra nord til sør, og at Nord-Norge plutselig vil få dyrere strøm.

Det handler om å planlegge litt lenger fram i tid.

Da er det lett å forstå Nordtuns frustrasjon i NRKs Politisk kvarter tirsdag, der hun sa at «hele nord-sør-debatten oppleves som kunstig og oppkonstruert».

«Det er ikke dagens strøm i nord som vil løse de problemene vi har i dag i sør», sa Nordtun.

Og det har hun helt rett i. Til det trenger vi andre tiltak. Men Nord-Norge kan ikke melde seg ut av Norge gjennom strømnettet uten at det også får langsiktige konsekvenser for dem.