Sist uke skjedde det et nytt drap på den spanske solkysten, denne gangen i nærheten av Marbella. En 58 år gammel mann fra Frankrike parkerte bilen sin i garasjen der han bodde, ble overrumplet av en mann med et AK-47 automatgevær og skutt med mer enn 20 skudd. Offeret ble liggende i en blodpøl, mens gjerningsmannen flyktet av sted på en motorsykkel i hui og hast.

Politiet mistenker, ifølge lokale medier, at drapet var ledd i et narkotikaoppgjør.

Episoden føyer seg inn i en serie av alvorlige hendelser de siste månedene. I august ble en mann funnet torturert og drept i nærheten av byen Fuengirola. To dager senere ble en mann drept i Estepona. Drapet i Estepona var en ren henrettelse. Ifølge avisen Sur ble offeret truffet med tre skudd i hodet og flere mot kroppen.

I september ble en 24 år gammel brite stukket ned og skutt på vei ut av en frisørsalong i luksusbyen Puerto Banus. Angrepet skjedde på høylys dag, med familier og barn i gatene.

I oktober smalt det igjen i Estepona, da gjerningsmenn plutselig løsnet skudd i handlegatene. Folk løp for livet, og mange turister gjemte seg i restauranter og barer. Mye tyder at hendelsen var en del av en kidnappingssak. En 29 år gammel spanjol ble funnet drept bare noen timer etter skytingen. Han hadde blitt lempet inn i en BMW X5 og ble deretter knivstukket til døde og dumpet i havnebyen Algeciras.

Voldsbruken har eskalert på Costa del Sol. I løpet av de ni første månedene i år ble det begått 15 drap og 38 drapsforsøk i regionen. Drapstallet har økt med 87 prosent på ett år.

Narkotika

Voldsbruken handler i stor grad om narkotikakonflikter. 80 prosent av all hasjen som røykes i Europa, smugles fra Marokko til den lille, spanske byen La Linea de la Concepción ved Gibraltar. Byen er på størrelse med Sandnes i innbyggertall, men her finnes mer enn 30 kriminelle gjenger og 3000 gjengmedlemmer. Arbeidsledigheten er høy, noe som gir de kriminelle et godt rekrutteringsgrunnlag. Barn utnyttes som løpegutter og speidere. De varsler om politi og kriminelle rivaler. Gjengene oppbevarer narkotikaen i strengt bevoktede depoter.

I tillegg til narkotika har smuglerne ofte med seg våpen og flyktninger fra Afrika. Flyktningene må overbringe narkotikaen til lokale smuglere i Spania. Det er prisen de må betale for å komme seg inn i Europa.

Hasjen i Stavangers gater kommer herfra.

Til Spania

Våren 2017 beordret politimesteren i Oslo en operasjon for å knuse den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia. Operasjonen fikk navnet Operasjon Gamma, og i mer enn et år fulgte jeg Operasjon Gamma som flue på veggen for å skrive bok. Jeg satt i baksetet på politibilen under utrykning, jeg var med på razziaer, etterforskning og spaning. Jeg snakket med kriminelle, kartla smuglerrutene og bakmennene. Young Bloods har spesialisert seg på å selge cannabis, og de har albansk mafia i ryggen. Langs hele den spanske solkysten har italienske, russiske, colombianske og albanske mafiagrupperinger slått seg ned. I august 2018 reiste jeg derfor til Spania for å studere smuglerruten og den lokale mafiaen. Jeg bodde i Estepona, en liten times kjøretur unna La Linea de la Concepcion.

Vandrer du rundt i Estepona midt på dagen, ser du restauranter, koselige torg og trange smug og bakgater. Stranda ligger like ved den største handlegata i byen, og her kan man bade, jogge eller rusle en tur langs en vakker promenade. Det er idyllisk, og lett å trives, men byen har en bakside. Herfra, og byene rundt, styrer mafiaen narkotikadistribusjonen i Europa. De samarbeider med spanske gjenger.

Lokalbefolkningen har begynt å klage på at mafiaen sjelden betaler for strøm og fellesutgifter i leilighetskompleksene. Jeg snakket med flere innbyggere som var skremt og følte seg truet. Mafiamedlemmer gjør som de vil. De frakter hasjen til Nederland. Derfra går hasjen til Norge og det sentrale Østlandet, hvor lokale gjenger står klare til å distribuere den videre til resten av Norge. Det norske narkotikamarkedet er på flere milliarder kroner. Politiet tror at Young Bloods forsyner kunder med narkotika fra Askim i øst til Stavanger i vest gjennom sitt nettverk. De som selger hasj i Stavanger, får varene sine fra kyniske bakmenn. Og de som fyrer opp en joint, finansierer gildet.

Holdningsendring

Det internasjonale bakteppet påvirker lokale forhold. Sist uke skrev Stavanger Aftenblad at narkotikaproblemet er økende i Stavanger-regionen. I fjor registrerte Sør-Vest politidistrikt 124 narkotikalovbrudd i Stavanger og Ryfylke for personer under 18 år. Til nå i år har tallet steget med 88 prosent. Økningen gir grunn til bekymring.

«Vi opplever at det er en økt sosial aksept for bruk av narkotika», uttalte Oddgeir Høyekvam i Norsk Narkotikapolitiforening til avisen. Han viste til en studie fra Folkehelseinstituttet som viste at andelen som sa seg villig til å prøve cannabis, hadde økt fra hver fjerde ungdom på det 10. klassetrinnet i 2007 til hver tredje i 2015.

Vi får glede oss over at Norge fortsatt er et av landene i Europa med lavest narkotikabruk blant ungdommer. La oss håpe det varer.