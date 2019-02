Kommentar: Nye ordførerkandidater og politisk turbulens gjør at valgåret 2019 blir mer spennende i Stavanger enn på lenge.

Torsdag i forrige uke møttes ordførerkandidatene til nesten alle partiene i bystyret i Stavanger til den første duellen i valgåret 2019. Det var såkalt stinn brakke på Kåkå Kverulantkatedralen. Møteleder og forhenværende Frp-er Trond Birkedal innledet med å be dem i publikum som allerede hadde bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på, om å rekke opp hånden. Det viste seg å være et stort flertall av de frammøtte.

Det er grunn til å tro at ute blant velgerne er det flere som er i tvil, i alle fall hvis de nasjonale meningsmålingene er en indikasjon. På landsbasis ligger jo både Venstre og KrF og vaker rundt sperregrensa, skadeskutt av regjeringsdeltakelse og indre splid. Høyre og Frp sliter også.

Ap + H = sant?

To av ordførerkandidatene er et resultat av Nye Stavanger. Nemlig Henrik Halleland fra KrF, som i dag er ordfører i Finnøy, og Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet, som er ordfører i Rennesøy. Og Jan Erik Søndeland har tatt over for veteranen Per A. Thorbjørnsen som førstekandidat for Venstre.

I Stavanger er Høyres grep om ordførerklubba på 24. året gjort mulig av samarbeid med både sentrum og Fremskrittspartiet. Og åtte år i budsjettsamarbeid med Arbeiderpartiet fra 2003 til 2011.

Birkedal ønsket først å få klarhet i om det er tenkelig med et nytt samarbeid mellom Høyre og Ap. En av de første tankene Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes delte da han ble nominert på første plass, var nemlig tanken om et nytt, bredt forlik i bystyret. Det er ikke tvil om at Hernes ønsker seg en situasjon der Ap velger å samarbeide, noe som kan åpne veien for et flertall som ikke er avhengig av støtte fra Frp.

Kristian Jacobsen

Mímir-effekten

Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidaten for Ap, var forståelig nok nølende til å la seg lokke utpå. Hun minnet om det åpenbare, nemlig at alle slike diskusjoner om eventuelt samarbeid bør vente til etter valget. Ap går til valg på sin plan A, altså et samarbeid med MDG, SV og Rødt, og med ambisjoner om tett flørt med sentrumspartiene for å vippe Høyre av pinnen.

Statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger har sagt at Mímir Kristjánssons inntreden i lokalpolitikken kan være en trussel for venstresida, fordi den karismatiske Rødt-politikeren vil kunne stjele stemmer fra SV og dermed svekke venstresida i stedet for å styrke den. Dette er selvsagt en mulighet, men det er langt fra sikkert. Kristjánsson kan også mobilisere velgere som ellers hadde latt være å stemme.

Fattige barn

Det er i alle fall ikke tvil om at Kristjánsson vil være en stemmesanker for ytre venstre. Særlig fordi han understreker at de delene av Rødts program som handler om å stenge ned olje- og gassvirksomheten i løpet av 11 år, ikke er en politikk han vil bruke tid på å forfekte. Venstresida har pekt seg ut to angrepspunkter. Det ene er rett og slett at det er mer enn nok med 24 år med Høyre-ordfører. Det andre er den økende ulikheten. Antall fattige familier øker, og avstanden mellom dem som tjener mest og dem som tjener minst øker.

John Peter Hernes peker likevel på et tankekors: Økningen i barnefattigdom skyldes dels oljeprisfallet for fire år siden, som førte til at mange mistet jobbene sine. Men en større del skyldes innvandring. Arbeidsinnvandrere og flyktninger. Det er venstresida som er mest innvandringsliberal. Er den ikke da med å skape de problemene den siden kritiserer høyresida for å ikke løse?

Kristian Jacobsen

Trøbbel i Frp

I dag sitter det representanter for 11 partier i bystyret i Stavanger. Frp, Miljøpartiet, Bompengeaksjonen og Pensjonistpartiet var ikke til stede i ordførerduellen torsdag.

Nominasjonene i Frp lar vente på seg. Problemene og sykemeldingen til gruppeleder Christian Wedler, med konkursen i restaurantselskapet Stavanger Kamelutleie, har sikkert ikke gjort det lettere for nominasjonskomiteen. Det er ikke umiddelbart enkelt å se hvem partiet eventuelt skulle sette inn dersom det ønsker å fremme en ny ordførerkandidat. De mange konfliktene i Frp lokalt har tynnet godt ut i feltet bak Wedler. Og så er det grunn til å minne om at det ikke er noen forbrytelse å gå konkurs. Wedler er i dag verken mistenkt eller siktet for å ha gjort noe straffbart.

Det har slitt på samarbeidet med Høyre at representanter for Frp, og da særlig den frittgående Leif Arne Moi-Nilsen, stadig er ute og opptrer som «privatperson» i strid med de avtalene partiene har gjort.

Bommene en joker

Jeg er fortsatt overbevist om at raseriet mot de nye bomringene på Nord-Jæren vil påvirke valget. Men jeg er usikker på hvordan. Det er for eksempel et problem for bom-motstanderne at Frp sitter i en regjering som til stadighet åpner nye bomprosjekter. Og Folkeaksjonen mot Bompenger fisker i den samme dammen. Dessuten er SV også imot bompenger.

Basert på de nasjonale trendene og en forståelig tretthet hos den sittende makta i bystyret, tar jeg sjansen på å spå at valget i september blir mer spennende enn på lenge. Men det er samtidig langt fram dit. I Stavanger er det idiotisk å undervurdere Høyre, uansett.