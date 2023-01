Nuart-sakens kjerne

GJESTEKOMMENTAR: Det er deprimerende med politikere som bare

er interessert i kunst de selv kan bruke som politiske virkemidler.

Thomas Bendiksen i MDG (t.v.), Ingeborg Sanner i Rødt og Eirik Faret Sakariassen i SV (t.h.) gleder seg stort over at Nuart og Martyn Reed (nr. to fra høyre) igjen kan lage gatekunstfestival i Stavanger.

Natasja Askelund Billedkunstner og helsefagarbeider

Kunståret 2022 gikk ut med en heftig og lang debatt som tilsynelatende handlet om å være for eller imot gatekunst. Diskusjonen startet med en artikkel i Aftenbladet som nok var tenkt som en gladsak, der Martyn Reed sitter smilende og glad mellom Rødts Ingeborg Sanner, SVs Erik Faret Sakariassen og MDGs Thomas Bendiksen, for nå kunne de fortelle at gatekunstfestivalen Nuart skal gjenoppstå. Dette er ellers politikere som ikke akkurat har markert seg i kunstdebatten.

Nuart hadde satt Stavanger på verdenskartet innen gatekunst, kunne Ingeborg Sanner fortelle. Om det er et verdenskart det er vanskelig å komme på, eller om det i det hele tatt er spesielt ettertraktelsesverdig, blir ikke diskutert. Gulost er gulost. Faret Sakariassen minnet om at festivalen setter tydelige spor etter seg med kunst som blir stående i mange år. At kulturadministrasjonen etter oppdrag fra politikerne alt var i gang med å lage en plan og skulle ha høringsmøte om kunst i det offentlige rom samme uke, så ikke ut til å oppta dem noe særlig. Stavanger savner Nuart, slo Sanner fast.

I artikkelen jublet Martyn Reed – gründer og hovedaksjonær i Reed Projects AS, som arrangerer Nuart – over lovnaden om 1,5 millioner kroner årlig i fire år. Han hadde selv i 2021 fortalt i Aftenbladet at han var sliten av å jage etter støtte, så at han nå fikk 1,5 millioner kroner ganger fire, sånn helt uten videre, var han fryktelig glad for.

Det er det ikke vanskelig å forstå. 1,5 millioner i fire år i kulturlivet, og det på det visuelle feltet, er vilt mye penger. Derfor er det ikke uventet at diskusjonen i kommentarene fort handler om misunnelse. Det er kunstnere vant til. De er vant til å bli latterliggjort og mistenkeliggjort i enhver diskusjon om kunst og offentlige midler.

Handler ikke om «folk flest»

I debatten som fulgte, prøvde både Arbeiderpartiets våpendrager Øyvind Jacobsen og Martyn Reed å framstille saken som en kamp mellom den lille mann – eller «folk flest», som det heter nå – og de sutrete, kunstutdannede, privilegerte, enkeltmannsforetakene med sugerør i stats- og kommunekassen.

Men dette handler ikke om «folk flest», og heller ikke om personlig smak. Det handler ikke engang om gatekunst, og det handler i hvert fall ikke om Martyn Reed. Det handler om fellesskapet. Det handler om demokrati, om hvem som skal bestemme, om at vi sammen prøver å bygge en by, et samfunn for alle som bor her, uansett smak, uansett hvor flink man er til å lobbe. Det handler om at både flertallet og mindretallet er viktig. Det handler om skattepengene våre. Det handler om at kunst er viktig. At kunst er ytring, at alle stemmer skal høres.

Farlig

Den forakten noen politikere får seg til å vise mot deler av kulturlivet og mot kunstnere er skremmende arrogant og uopplyst. Men det er verre enn som så, for den er farlig. I en verden der kunst blir ødelagt som en del av aggressiv krigføring, der kunstnere blir forfulgt og fengslet i frykt for at deres kunstneriske uttrykk kan ødelegge for totalitære herskere, der håner og spotter lokale politikere kunstnere som benytter legitime, demokratiske virkemidler for å uttrykke sin mening.

Det er trist og deprimerende at vi i Stavanger har politikere som utelukkende er interessert i kunst de selv kan bruke som politiske virkemidler for å nå ut med egen agenda, – enten det nå er å «sette Stavanger på kartet» eller bevise at «Kari leverer på kulturfeltet» og kan glitre med ordførerkjedet. Ironisk er det også, hvis man får øye på det.

Diskusjonen om gatekunsten handler om dette. Kunst er ytring. I et fritt og åpent demokrati kan politikere gi kunsten og kunstnere spillerom og ytringsrom. I et samfunn som vårt har vi mulighet for å gi de små stemmene stor plass, løfte fram det smale, det rare, de andre, det ubehagelige, det stygge, det vanskelige – i den kunsten som taler der andre tier, den som stiller spørsmål ved etablerte sannheter. Det er gjerne den kunsten ikke «alle liker» eller umiddelbart «forstår», som snakker for «folk flest», som nettopp er for «den lille mann», for alle dem som står utenfor, for dem uten stemme, for dem som ikke kjenner en politiker.

At gatekunsten er for «folk flest» – som kommentarfelt og politikere i de stavangerske flertallspartiene vil ha det til, – og ideen om at de kunstnerne som setter spørsmål ved de enorme bevilgningene til en bestemt aktør i kunstfeltet, er mette, egoistiske så vel som elitistiske, hvite middelaldrende gamle, sedate og uinteressante kunstnere, er alt sammen en fortelling det er lett å tro på hvis man ikke forstår kunstens verdi, og er redd for motstemmer.

Åpent og rettferdig

Vi må verne om en offentlighet som gir alle muligheten til å bli hørt. Der skattepengene våre blir fordelt etter demokratiske prinsipper. Der vi bruker de institusjonene vi har blitt enige om. Det gir like muligheter for alle. På den måten sikrer vi at nåtidens Hertervig, fattig, latterliggjort og utstøtt, blir tatt vare på og kan lage sin kunst til glede for framtidige generasjoner. På den måten får vi sterke, modige stemmer som kan stå imot politikere med gigantiske ego som vil lage rytterstatuer av seg selv på byens torg.