Trongare kår for kunnskapen

GJESTEKOMMENTAR: Ei verd i omvelting og eit land i omstilling treng meir kunnskap, ikkje mindre.

Klimautfordringa, ulikskap, ufred, ressursknappleik og energisikkerheit er tema som treng opplysing og løysing gjennom ny kunnskap basert på forsking.

Klaus Mohn Rektor og professor, Universitetet i Stavanger

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det går mot trongare tider for kunnskapen. Den frie forskinga er under press, frå sterke særinteresser, populistiske politikarar og stadig meir ufine åtak mot formidlarar som engasjerer seg i det offentlege ordskiftet. Den ålmenne tilliten til universitet og høgskular må forsvarast kvar dag, i ein kamp om den siste skansen for ubunden og interessefri kunnskap.

Statsbudsjettet rammar hardt

Samstundes står verda overfor utfordringar som berre kan møtast med ny kunnskap. For verda er det fremste eksempelet kanskje klimautfordringa. Men ulikskap, ufred, ressursknappleik og energisikkerheit er andre tema som treng opplysing og løysing gjennom ny kunnskap basert på forsking.

I denne situasjonen har forslaget til statsbudsjett for 2023 sett norske universitet og høgskular i den mest krevjande situasjonen på mange år. Ei nærmare undersøking av tala avslører at situasjonen for er verre enn det først såg ut. Blant anna skuldast dette at budsjettforslaget ikkje kompenserer for auken i straumprisane, og heller ikkje fullt ut for forventa auke i løner og kostnadar.

No som klimapolitikken blir stramma inn og oljealderen er i ferd med å kulminere, står Noreg overfor ei spesielt stor utfordring knytt til omstilling – frå oljeprodusent til omstillingsagent. Utvinninga av olje og gass har ført med seg høge inntekter og stor rikdom, omfattande velferd og utbreidd velstand.

Men oljerikdommen har òg etterlate oss med ein større offentleg sektor enn våre naboland, og konkurranseevna i næringslivet er svekka av høge kostnadar og løner. Dette siste er i seg sjølv ingen fordel for omstillingsevna. Tvert om kan eit høgt lønsnivå gjere det meir krevjande å flytte arbeidskraft frå gamle til nye næringar.

Les også Torbjørn Kindingstad: «Vi må omstille til helt ny og mer krevende omstilling»

No gjeld det å halde høgda

Om løner og inntekter på sikt skal haldast ved lag på eit særnorsk høgt nivå, føreset det at arbeidskrafta i Noreg kastar meir av seg enn arbeidskrafta i våre naboland. Berre slik kan lønsevna haldast ved lag. Dette handlar om produktivitet, eller verdiskaping per arbeidstime, som reknast som ei hovudkjelde til økonomisk framgang.

For at lønsnivået i Noreg skal kunne forsvarast på dagens nivå, må norske arbeidstakarar vere meir produktive enn dei me samanliknar oss med, og det utan ei superlønsam oljenæring å støtte oss til.

Utdanning, forsking, teknologiutvikling og innovasjon blir rekna som viktige kjelder til betre produktivitet. Land som gjer det bra på slike kunnskapsbaserte indikatorar, vil normalt òg ha forholdsvis høgt inntektsnivå og betre vilkår for materiell framgang.

Utvikling av ny kunnskap gjennom utdanning og forsking er i tillegg viktig for å fasilitere framveksten av nye næringar, og ikkje minst for å utvikle betre og billigare offentlege tenester. Kunnskapspolitikken burde difor legge til rette for å sikre konkurranse- og omstillingsevna i næringslivet, og for å få mest mogleg ut av ressursane i offentleg sektor.

Viktigast av alt er det uansett

at ein held foten på gassen

i kunnskapspolitikken.

Svaret er meir til kunnskap

Dei store utfordringane for norsk økonomi og samfunn lèt seg dermed ikkje løyse utan at kunnskapen får høg prioritet. Universitet og høgskular bør lytte nøye til nærings- og arbeidslivet og tilpasse utdanningar til utfordringar i samfunnet rundt oss. Merksemda bør ikkje kvile på bakspegelen, men snarare vendast utover og framover. I tett samspel med arbeidsliv og praksisfelt bør utdanningane opne for tverrfagleg tilnærming, nytenking og nyskaping.

Med stadig knappare ressursar står helsesektoren til dømes overfor store utfordringar knytt til aldring og standardkrav. Akkurat desse utfordringane burde reflekterast betre i utvikling og tilpassing av helserelaterte utdanningar, og politikken burde støtte opp om omlegging og omstilling.

På tilsvarande vis bør òg forskinga i større grad rettast direkte mot utfordringar i samfunnet rundt oss. Om ei hovudutfordring for helsesektoren er knappe ressursar og ein stadig auke i behova, så burde ein forske meir på korleis ein skal få endane til å møtast. Dette inneber tøffe prioriteringar og vanskelege problemstillingar: Skal ein forske enno meir på kreft, eller skal ein forske meir på kostnadar?

Slike tankesett ventar framleis på gjennomslag. For enno er den store hovuddelen av merksemd og middel retta mot nyvinningar i diagnostisering og behandling. Av dette blir helsetenestene kanskje betre, men billigare blir dei berre unntaksvis. For nye tilbod har ein tendens til å skape sin eigen etterspurnad, med auka ressursbruk og utgifter som resultat.

Les også Klaus Mohn: «Orda og oljerikdommen»

Som ein sår, vil ein hauste

Viktigast av alt er det uansett at ein held foten på gassen i kunnskapspolitikken. Desto meir urovekkande er det at høgare utdanning og forsking ikkje får større plass i politikken og i nasjonale planar. Samanlikna med samla verdiskaping og storleiken på statsbudsjettet, så tapar forskinga terreng. Prioriteringane peikar i feil retning.

Høgare utdanning og forsking er å sjå som investeringar i framtida. Og i ei verd prega av bryting og omstilling, burde utforskinga etter ny innsikt halde fram med auka styrke. Utvikling av ny kunnskap har ein langsiktig horisont og føreset føreseielege og stabile rammevilkår. Difor bør ein ikkje la prioriteringane pregast av politiske kjepphestar og kortsiktige omsyn, for då risikerer ein uheldige konsekvensar som på lang sikt kan bli vanskelege å vende.

Følg på Twitter: @mohnitor