Mange av oss har ventet på et nytt Sputnik-øyeblikk, det punktet hvor USA samler seg stilt overfor utfordringen fra Kina (som da Sovjet i 1957 sendte opp sin første kunstige satellitt, Sputnik 1, og USA slo tilbake med en gigantisk satsing på romfart og månelandingen med Apollo 11 i 1969; red.mrk).

Vi kan nå være vitne til et slikt tidsskille – men i Beijing. USAs beslutning om å svarteliste Huawei – verdens sjuende største teknologiselskap – kan svært gjerne være Kinas Sputnik-øyeblikk, med omveltende konsekvenser.

AP/NTB scanpix

Forsøk på å utradere en konkurrent

Trump-administrasjonen har gitt noen midlertidige unntak fra svartelisten, men det ser ut til at Huawei vil miste nøkkelutstyr (mobilprosessorer fra ARM) og programvare (fra Google) selskapet trenger til sine mobiltelefoner og tilhørende teknologi.

Dette trekket kan bare tolkes som et forsøk fra Trump-administrasjonen på å utradere Huawei, verdens nest største produsent av smarttelefoner.

Mot en svekket, todelt verden

Kineserne vil se dette som et vendepunkt. Hvis Washington så lettvint kan avskjære Kina fra amerikansk teknologi, vil Kina være fast bestemt på å bygge sin egen teknologiske infrastruktur, fra topp til bunn. Huawei, som har vært forberedt på dette, utvikler sitt eget operativsystem som ikke er avhengig av amerikanske selskaper, og de sier at det kan være på plass ved årsskiftet. (Å miste ARM er faktisk et mye mer ødeleggende tap for det kinesiske selskapet, det gjør det svært vanskelig for Huawei å produsere sine egne chipper.) Når en ser på Kinas teknologiske dyktighet for tiden, er det lett å forestille seg at landet vil mestre denne utfordringen.

Vi kan bevege oss mot en todelt verden innen digital teknologi, med to adskilte økosystemet: det amerikanske og det kinesiske. Denne delingen vil bryte ned den åpne verdensøkonomien, den dyptgripende gjensidige avhengigheten og de grenseoverskridende investeringene og forsyningskjedene som karakteriserer verdensøkonomien i dag.

Fire sentrale poenger

Før USA begir seg ut på denne veien, bør en sørge for å på plass ha den smarteste strategien for å kunne håndtere den virkelige utfordringen fra Kina.

For det første bør Trump-administrasjonen klargjøre de prinsippene en forsvarer ved å straffe Huawei. USA har så langt vært motvillig til å legge fram beviser, muligens fordi de er hemmeligstemplede. Men en må hjelpe verden til å forstå at en ikke bare blokkerer en suksessrik utenlandsk konkurrent, men handler for å bevare sikkerheten til digitale nettverk og privatlivet til enkeltpersoner. Den britiske regjeringen har konkludert med at de kan bruke Huaweis teknologi så lenge visse sikkerhetsforanstaltninger er på plass. Vi trenger å forstå hvorfor London tar feil og Washington har rett.

For det andre burde USA har bygget en internasjonal koalisjon å møte Beijing med. Helt fra starten har Trump-administrasjonen inntatt en tøff holdning overfor Kina. Men jeg forstår fortsatt ikke hvorfor vi går alene, i stedet for å smi en bred allianse. Å trekke seg fra Trans-Pacific Partnership (TPP) er fortsatt et tåpelig «selvmål» som bare skader USA og hjelper Kina. En framtredende europeisk leder har fortalt meg at Trump har avvist europeiske tilbud om å opptre samlet om internasjonal handel.

For det tredje bør vi tenke gjennom hvordan en todelt verden vil se ut. Kinas teknologi vil bli billigere fordi de har lavere lønnskostnader, færre reguleringer og offentlig støtte. Huawei er allerede dominerende i utviklingslandene. Mange av disse landene vil være på utkikk etter den billigste teknologien. Fra deres synspunkt vil enhver teknologi medføre risiko for at en stormakt – Kina eller USA – vil spionere på dem.

For det fjerde, er det realistisk å gå løs på Kina med forbud og svartelister når verden er så dypt bundet sammen? Finnes det en annen og smartere måte? En teknologileder jeg snakket med foreslår at det ville være en bedre respons fra USA å bli verdensledende innen kryptering og kampen mot cyberspionasje. Han foreslo at et universitet, som MIT, får oppgaven med å bruke bare Huawei-utstyr til å utvikle et system som er kryptert fra ende til annen, noe som ville beskytte alle data overfor det kinesiske selskapet. «Det ville være en stor utfordring, men definitivt en USAs beste ingeniører kunne løse», sa han.

Konkurranse framfor krig

Til slutt, er ikke det virkelige svaret på Kinas ekstraordinære teknologiske utvikling heller politiske endringer og investeringer som gjør USA i stand til å konkurrere med Beijing? Det er vanskelig å forestille seg at Washington skulle være i stand til å stenge ned den økonomiske utviklingen og innovasjonen i et dynamisk land, med 1,4 milliarder mennesker, som allerede har mange av verdens ledende teknologiselskaper. I stedet trenger vi vårt eget Sputnik-øyeblikk som får USA til å fokusere på å utkonkurrere Kina.

En slik teknologistrategi vil gi langt bedre resultater enn handelsforhandlinger. Innen handel har Trump-administrasjonen mange legitime klager på Kinas oppførsel, og den spiller tøft mot Beijing. Men sluttmålet er å skape mer økonomisk gjensidig avhengighet mellom de to landene. Hvis det blir en avtale, vil Kina kjøpe flere amerikanske varer, investere mer i USA og gi mer markedsadgang til amerikanske selskaper.

En teknologikrig, i stedet for teknologikonkurranse, vil ta oss i en helt annen retning. Ikke til en kald krig, men til en kald fred, – i en delt og mindre velstående verden.