Nå trenger president Trump hjelp, men vil ikke ha den

GJESTEKOMMENTAR: Donald Trump nekter å bli med i en eksklusiv klubb som vil ha ham som medlem.

Det er stor symbolverdi og reelle muligheter for bedre løsninger når presidenter ber om og får hjelp av sine forgjengere. Obama ba George W. Bush og Bill Clinton om å hjelpe til etter jordskjelvet på Haiti i januar 2010. Foto: Pablo Martinez Monsivais, AP/NTB scanpix

Gunnar Grendstad Statsviter, professor ved Universitetet i Bergen

Mens smitten i mange delstater fortsatt ikke er under kontroll, arbeidsledighetstallene stiger, og antall døde av Corona-viruset i USA nærmest seg 100.000 sist helg – Memorial Day-helgen der USA hvert år minnes sine døde – er det en ny fallitterklæring at president Trump har rotet bort et av USAs sterkeste kort i landets kamp mot koronaviruset (USA passerte 100.000 døde i covid-19-pandemien tirsdag denne uken).

Som presidentkandidat er det forventet at man skal skylde på tidligere presidenter og love å rette opp feilene som de har begått.

Som president skjønner man likevel fort at å love store endringer og å levere på dem er to helt forskjellige ting. Og på et tidspunkt kan man ikke lenger skylde på forgjengerne og må innse at man sitter med alt ansvaret selv.

Som ekspresident skal man skygge unna politikk. Ekspresidenter får livslang sikkerhetsbeskyttelse og en god pensjon og skal helst være opptatt med å holde foredrag og skrive sine memoarer for å sikre ettermælet sitt og en solrik plass i historiebøkene (og samtidig tjene litt penger).

Før, under og etter

«Jeg har sluttet å drikke», svarte president George W. Bush, trolig med et glimt i øyet, da han ble spurt om han følte nærværet av sine forgjengere når han vandret i gangene i Det hvite hus. 42 presidenter har i tur og orden flyttet inn i huset som har vært presidentboligen helt siden 1800. De har bodd og jobbet der, og så flyttet ut igjen når tjenesten tok slutt.

Presidentembetet er majestetisk, og det er viktig. Når du forlater Det hvite hus, vet du at å være president ikke var så glamorøst som det hørtes ut. Det er også en ensom jobb. Ingen som ikke har hatt stillingen vet hvor tung den kan være, sa president Kennedy.

Men den ensomme erfaringen gir deg medlemskap i et eksklusivt brorskap. I boka «The Presidents Club» dokumenterte journalistene Nancy Gibbs og Michael Duffy ikke bare kontaktene mellom ekspresidenter. De forteller også at sittende presidenter gjerne søker råd hos sine forgjengere. President Ronald Reagan spurte Richard Nixon til råds da han innledet samtaler om atomnedrustning med Sovjet. De to utgående presidentene Bush la i 1993 og i 2009 igjen brev til sine etterfølgere Bill Clinton og Barack Obama. Far og sønn Bush var selvfølgelig glad i landet sitt. De visste at når presidenten mislykkes, taper alle. Til tross for sterke politiske motsetninger ønsket de at deres etterfølgere skulle lykkes.

Derfor stiller ekspresidenter seg også til rådighet. Den yngre president Bush ba ekspresidentene Bush senior og Clinton i oppdrag om å bidra til redningsarbeidet etter tsunamien i Asia i 2004 og 2005, og han ba dem også om hjelp etter orkanen «Katrinas» herjinger i 2005. Obama ba ekspresidentene den yngre Bush og Clinton om å hjelpe til etter jordskjelvet på Haiti i 2010. Obama samlet alle sine fire gjenlevende forgjengere og etablerte organisasjonen One America Appeal for å samle inn og koordinere hjelpearbeidet etter orkanene «Harvey», «Irma» og «Maria» i 2017.

Obamas bønn om at to av hans forgjengere i Det hvite, Bill Clinton (t.v.) og George W. Bush ga resultater. De to reiste til jordskjelvrammede Haiti og fikk dermed økt oppmerksomheten om tragedien. Foto: Jorge Saenz, AP/NTB scanpix

Forent kraft gir større kraft

Når ekspresidenter stiller opp for den sittende presidenten, klarer USA mer. Folk som ser at politiske konkurrenter kan dra lasset sammen i vanskelige tider, tenker gjerne at det er jo slik landet vårt burde styres. Bildet av ekspresidenter side ved side, gamle fiender som nå er forsonet, kan gi et sjeldent øyeblikk av våpenhvile og borgfred når stridsøksene er lagt til side og fellesskapet vinner over personlig stolthet og offentlige ambisjoner, skriver Gibbs og Duffy.

Trump har aldri skjønt at han etter mer enn tre år som president sitter med alt ansvaret, og at han ikke lenger kan dumpe problemene sine på andres dørstokk. Helt siden Obama ertet Trump under pressemiddagen i Washington i 2011, ser Trump ut til å ha hatt et alvorlig Obama-problem. Trump har stadig overskredet sin rolle som anstendig president og stadig sent ekspresidenten stikk og beskyldninger.

Obama har i lang tid valgt å la kritikken ligge. Men i denne koronakrisen, hvor Trump har demonstrert sin inkompetanse, klarte ikke Obama lenger å holde tilbake. I taler til avgangselever ved gymnas og universitet for en drøy uke siden fyrte Obama av en bredside mot Trump og hans administrasjon. Han sa at mer enn noe annet har denne pandemien endelig og fullt ut vist hvor feil oppfatningen er om at de ansvarlige i dette landet vet hva faktisk de gjør. Mange av lederne later ikke en gang som om de har ansvaret.

Det er uklart om Obama med denne klare uttalelsen nå har vendt tilbake til den politiske debatten – en måned etter at han også ga sin fulle støtte til presidentkandidat Joe Biden.

Trump trenger hjelp

Koronakrisen er ingen partipolitiske krise. Det er en nasjonal krise, og en større krise enn landet har hatt på denne siden av andre verdenskrig. Mer enn noen gang trenger presidenten og hans administrasjon all den hjelpen som er å få. Jeg håper jeg tar feil, men det er dessverre en nokså sikker gjetning at Trump aldri kommer til å spille ett av USAs sterkeste kort. Trump kommer aldri til å be om hjelp til å håndtere koronakrisen fra hverken Obama eller noen de andre gjenlevende ekspresidentene Carter, Clinton eller den yngre Bush. Til det er Trump både for stolt, for usikker og for egenrådig.

Komikeren Grouch Marx leverte ofte replikken om at han nektet å bli med i en klubb som vil ha ham som medlem. Selv for den humørløse Trump kunne dette vært en morsom replikk – om den ikke samtidig avdekket tragedien.