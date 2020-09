Trines testamente

KOMMENTAR: Etter ti år som partileder kunne Trine Skei Grande komme med en ektefølt hyllest til seg selv i sin avskjedstale. Og hun har faktisk mye å vise til.

Trine Skei Grande etter hennes siste tale som partileder i Venstre. Bak står påtroppende leder, Guri Melby. Skei Grande har gjort Venstre til et parti med makt og innflytelse langt ut over antall velgere, skriver politisk kommentator Harald Birkevold. Foto: Geir Olsen

Harald Birkevold Kommentator

Det er ikke størrelsen det kommer an på. Venstre er det beste eksempelet i norsk politisk historie på at hvordan man bruker det man har blitt tildelt, også har mye å si for det endelige resultatet.

Minipartiet som har vært i slåsskamp med den magiske sperregrensa i stortingsvalg etter stortingsvalg har tross sin beskjedne størrelse vært en maktfaktor i norsk politikk, med innflytelse langt ut over sitt spinkle velgergrunnlag.

Politisk håndverk

Trine Skei Grandes beslutning om å søke regjeringsmakt sammen med Fremskrittspartiet var kontroversiell, ikke minst på grunn av den personlige helomvendingen hun foretok i 2017. At hun til slutt fikk et flertall i partiet med seg på å gå i regjering med en politisk fiende, var et godt stykke politisk håndverk.

Og under hennes ledelse kan altså Venstre nå skilte med hele fire statsråder. Det er jo en helt ekstrem uttelling for et parti som fikk bare 4,4 prosent av stemmene i stortingsvalget i 2017.

Skryteliste

Uten Venstre i regjering, sa Skei Grande i sin siste tale som partileder, ville ikke Norge opplevd den historisk sterke satsningen på jernbane. Hun kunne røpe at neste års statsbudsjett vil gi 32 milliarder kroner til mer jernbane, en betydelig økning. Hun nevnte arbeidet med den helt nødvendige rusreformen som skal dreie politikken fra straff til behandling. Hun nevnte klima og miljø. Hun nevnte skolesatsning. Hun nevnte kvoteflyktninger.

Hun nevnte ikke pelsdyrpolitikken, men alle vet at det kontroversielle punktet i regjeringsplattformen om avvikling av pelsdyrnæringen i Norge er en blank seier for Venstre.

Tøys om oljekrisa

Det merkeligste punktet på Skei Grandes skryteliste er at hun tar æren for at 90.000 oljerelaterte jobber er borte siden 2015, uten at arbeidsledigheten har steget av den grunn.

Merkelig, fordi det kan virke som om hun mener at masseoppsigelsene i 2015 skyldtes en villet politikk. Men det er jo selvsagt bare tøys. Oljeprisfallet var grunnen til krisen, og selv en partileder i adrenalinrus bør være beskjeden nok til å innse at hun neppe har særlig påvirkning i det globale oljemarkedet.

Hvis vi legger godviljen til - og det skal vi kanskje når det gjelder en avtroppende leders siste tale - kan det friske utsagnet selvsagt også forstås som en understreking av det er skapt alternative arbeidsplasser - kanskje til og med et lysegrønt skifte - for alle dem som måtte slutte i oljenæringen.

Men samtidig skal vi passe oss for å feire tap av lønnsomme arbeidsplasser som en seier, mener nå jeg. Verken på kort eller mellomlang sikt er det mulig å se for seg en næring med større betydning for den norske velferdsstaten enn nettopp olje- og gassbransjen.

Katastrofen i 2009

Venstres beslutning om å inngå kompromisser for å vinne makt kom i kjølvannet av katastrofevalget i 2009, der Venstre havnet under sperregrensa og daværende partileder Lars Sponheim trakk seg allerede på valgnatta. Skei Grande tok i 2010 over et parti i dyp krise.

Under hennes ledelse har Venstre karret seg over sperregrensa både i 2013 og i 2017. Og det fortjener hun honnør for.

Jobben hennes har ikke vært lett. Venstre er et parti med tradisjoner for intern uro. Og slikt har det ikke manglet på. Skei Grande har hatt opprivende stridigheter også med sine to nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik. Og hun har opplevd at Abid Raja og Sveinung Rotevatn åpent har utfordret henne som leder lenge før hun kunngjorde sin beslutning om å trekke seg fra partiledelsen og Stortinget.

Trakk seg fra alt

Det var i mars i år, omtrent samtidig med at landet ble lammet av den første bølgen av koronasmitte, at Skei Grande annonserte at hun trakk seg som statsråd med øyeblikkelig virkning, at hun ville gå av som partileder og at hun ikke søker gjenvalg til Stortinget i 2021. Og dette til tross for at valgkomiteen i partiet nylig hadde innstilt henne til leder for en ny periode.

Det blir feil å si at beslutningen kom som et sjokk, for Skei Grande var tydelig kjørt og sliten, ikke minst av de stadig mer åpenlyse interne stridighetene. Lekkasjer om følelsesutbrudd, både mot partimedlemmer og regjeringskolleger, og ikke minst lekkasjer om et tilfelle av noe uryddig adferd på privaten, bidro utvilsomt til at hun sa at nok er nok.

Metoo

Det er dessverre hevet over tvil at hendelsen i det beryktede bryllupet i Trøndelag ville rammet en mannlig partileder mye hardere, særlig i det opphissede klimaet som oppsto i kjølvannet av #metoo-bevegelsen.

Jeg er glad for at Skei Grande valgte å stå i den saken, fordi jeg er blant dem som mener at det må være plass til mennesker, på godt og vondt, i politikken. Det må være lov å gjøre feil, og det må være lov å være en privatperson også når man har tillitsverv. Jeg ønsker ikke en politikk befolket av sterile roboter som spyr ut ukontroversielle floskler.

Makt er viktig

Trine Skei Grandes ettermæle i norsk politikk vil måtte bli preget av de seierne Venstre har oppnådd under hennes ledelse. Som nevnt innledningsvis tjener Venstre som et skoleeksempel på hva det er mulig å oppnå i norsk politikk hvis man havner i forhandlingsposisjon med et større parti som vil ha statsministeren.

Etter den parlamentariske ørkenvandringen fra 2009 til 2017 ble plutselig Venstre et parti med gjennomføringskraft. Prisen var kompromisser, til dels kontroversielle sådanne.

Venstre er nå tydelig plassert på borgerlig side i norsk politikk. Det var Frp, ikke Venstre, som fikk nok av å sitte i regjering. Venstre vil derfor spille en avgjørende rolle for Høyre og Erna Solberg fortsatte maktmuligheter etter valget i 2021. Det er Trine Skei Grandes fortjeneste.