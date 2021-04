Influensere skandalisert som overgripere

GJESTEKOMMENTARER: Den søte influenseren kan være en barne-overgriper.

Skjønnhetsinfluenseren James Charles er en av flere barne- og ungdomsidoler som beskyldes for å utnytte sin status til å begå overgrep mot mindreårige. Foto: Steve Marcus, Reuters/NTB

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

I det siste har flere kjendiser fra sosiale medier måttet beklage upassende oppførsel. Nei, jeg snakker ikke om alle influenserne som har strømmet til Dubai under pandemien for å flashe rumpa ved en bassengkant.

Det er nemlig langt verre skandaler som nå rulles opp – og som gir assosiasjoner til litt eldre skandaler.

Fansen som sjekkepool

Her i Norge er det skjønnhetsinfluenseren James Charles innrømmelse av å ha snapchattet med mindreårige gutter som har fått størst oppmerksomhet. I en 14 minutter lang video forklarer 21-åringen at han har flørtet med gutter på nettet, og at de så viste seg å være mindreårige. Han forklarer at han var desperat etter kjærlighet og ikke sjekket om de var voksne, og at de løy om alderen. Nøyaktig hva som ble utvekslet, kommer ikke influenseren inn på.

Det handler imidlertid ikke bare om tekstmeldinger, men også om utveksling av intime bilder som guttene sier at de har latt seg presse til å sende. Beskyldningene ble først benektet av James Charles, men etter at en rekke gutter hadde stått frem og fortalt om samme type oppførsel, valgte han å innrømme i hvert fall deler av beskyldningene.

Det er heller ikke første gang James Charles har blitt beskyldt for å utnytte kjendisstatusen overfor sine unge fans – som i all hovedsak er tenåringer eller barn.

Får støtte av fansen

Foreløpig har James Charles ikke blitt anmeldt, og til tross for at han har mistet en jobb som programleder for et realityprogram – ser fansen ut til å stå last og brast ved ham. Han har nemlig mistet minimalt med følgere i sosiale medier.

Man skulle tro at kjendiser som bruker den mindreårige fanbasen sin som sjekkemarked, blir uglesett når det kommer for en dag. Imidlertid er det langt fra første gang en stjerne i sosiale medier har gjort lignende ting og kommet unna med det, i hvert fall i første omgang.

I hvilken grad James Charles’ oppførsel kvalifiserer som overgrep i juridisk forstand, er uklart. Men den ligner en god del på oppførselen til en tidlig YouTube-stjerne de fleste i dag har glemt – men som akkurat nå soner en 10 år lang fengselsstraff.

Sjarmøren som var en gris

Austin Jones innrømte litt på sin YouTube-kanal, men løy om det meste. Nå soner han 10 år i fengsel. Foto: Austin James/YouTube

Austin Jones var 14–15 da han først startet opp YouTube-kanalen sin i 2007. Han bygde seg raskt opp en ivrig fanskare ved å synge. Især gjorde han imponerende a cappella-innspillinger av andres låter hvor han la på lag på lag med vokalspor.

Samtidig viste han gjerne en sårbar side ved å snakke om problemer med depresjon og kommunisere direkte med fansen. Det gutteaktige sjarmen og Justin Bieber-aktige sveisen, kombinert med et uskyldsblått blikk, bidro til å sementere stjernestatusen.

Det skulle etter hvert vise seg at Austin Jones hadde andre sider også. Og etter hvert som han ble eldre begynte ryktene å gå om at Jones utnyttet mindreårige fans ved å sende dem private meldinger og manipulere dem til å twerke – en slags rumperisting – eller sende ham seksuelt eksplisitte bilder og filmsnutter.

I 2015 hadde såpass mange jenter anklaget ham for denne typen oppførsel at andre skapere på YouTube slo alarm. Og Jones valgte å poste en video hvor han innrømte enkelte anklager, men ellers løy om det meste og utelot det faktum at ofrene var barn.

Dommen

Og Jones fikk støtte fra fansen. Som altså i hovedsak var barn, og antakelig ikke hadde nok livserfaring til å kunne se for seg at deres store helt, som var så søt og så flink, faktisk kunne være et svin.

Det skulle enda gå to år før Austin Jones’ karriere i sosiale medier kollapset. I 2017 ble han arrestert, anklaget for å produsere barnepornografi. Og to år senere, i 2019, ble han dømt til 10 års fengsel etter å ha innrømt ett tilfelle av å ha mottatt barnepornografi. Han soner fortsatt dommen.

Ikke alene

Både James Charles og Austin Jones benyttet den svært unge fanskaren for å skaffe seg tilgang på seksualiserte bilder og film. De ser begge ut til å ha vært aggressive og manipulerende i kontakten med disse. Og begge har lagt ut en slags unnskyldninger, men underspilt omfanget av hva de ble anklaget for.

Begge var også relativt unge selv, om enn voksne, da kontaktene fant sted.

De er heller ikke alene om denne typen oppførsel. Ikke lenger tilbake enn i januar i år ble en populær gamer, Carson King, anklaget for samme type oppførsel, noe han skal ha innrømt å være skyldig i overfor venner.

Grenseløs tillit

Felles for alle de tre ovennevnte er at det offentlige innholdet de har lagt ut på kanalene sine, er aldeles tilforlatelig. Det er også tydelig rettet mot å erobre en ung fanskare. Det problematiske er det som har skjedd når de har kommunisert privat med unge fans som har forgudet dem.

Og samtidig har nettopp den unge fanskaren, som har en tendens til å forsvare idolene sine med nebb og klør, gjort at oppførselen har kunnet gå under radaren nokså lenge.

Antakelig ligger den største trusselen for barn og ungdom på nettet nettopp i dette – en grenseløs tillit til idoler, – ikke at det de velger å se på i seg selv er skadelig.