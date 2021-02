– Heller ikke denne gang kommer fornuften til å seire i Washington

Temperaturen steg i Senatet, under spørsmålsrunden etter Trump-forsvarets prosedyre fredag kveld. Lørdag blir sannsynligvis den avgåtte presidenten frikjent, selv om han er skyldig.

Alt tyder på at Donald Trump blir frikjent lørdag. Foto: Carlos Barria, Reuters/NTB

Som ventet prosederte forsvaret på at Donald Trump ikke hadde til forsett å starte opptøyer 6. januar, og at han derfor ikke kan felles i riksrett. Forsvarerne prosederte blant annet på at Trumps tale 6. januar var innenfor ytringsfrihetens grenser.

Trump-forsvarer Michael van der Veen understreket fredag at ytringsfriheten også gjelder for presidenter. Van der Veen har brakt tyngde og seriøsitet til det litt frynsete Trump-forsvaret, men det var tydelig at han spilte på bortebane i Senatet i det han mest av alt agerte som om han var forsvarer i en straffesak.

– Donald Trumps tale 6. januar oppmuntret ikke tilhørerne til å begå voldshandlinger, sa van der Veen. – Ingenting i talen kan tolkes som at det oppmuntrer, tolererer eller lokker fram ulovlig aktivitet, la han til.

Han understreket at Trump i talen oppfordret til «fredelig, ivrig og patriotisk å marsjere til kongressbygningen», med trykk på fredelig.

Bankranerens unnskyldning

Lederen for påtalegruppen, Jamie Raskin, svarte slik:

– Hvis du raner en bank, men roper «ha respekt for privat eiendom» på vei ut døra, betyr ikke det at du er uskyldig.

Donald Trump arrangerte et folkemøte 6. januar, samtidig som de folkevalgte skulle verifisere resultatet av presidentvalget han tapte. I løpet av folkemøtet oppfordret han de frammøtte til å kjempe og slåss. Han ba dem om å gå til Kongressen.

Resultatet av dette, den fatale stormingen av USAs nasjonalforsamling, ble av Trump-forsvarerne redusert til «en liten gruppe bråkmakere som var der for å ødelegge en ellers fredelig demonstrasjon».

Donald Trump har tidligere i uka uttrykt misnøye med forsvarergruppen. I Trumps verden er dette vanligvis det første hintet om at han ikke kommer til å betale regningen.

Påtalegruppens leder Jamie Raskin. Foto: Senate Television/NTB

Trump-forsvarer Michael van der Veen. Foto: Senate Television/NTB

Politisk sirkus

En av de viktigste oppgavene til forsvarerne i denne riksrettssaken, som langt på vei er et politisk sirkus der utfallet er gitt på forhånd, er å gi Trump-tilhengerne en opplevelse av at den avgåtte presidenten tross alt ikke var så verst, og samtidig gjøre klienten fornøyd, slik at han betaler regningen.

Samtidig som presidenten og andre embetsmenn er beskyttet av ytringsfriheten, er det mange offentlige tjenestemenn som er avsatt for uttalelser de har gitt. For eksempel ved å bli stilt for riksrett. For Trump-forsvaret har det derfor vært et poeng å klargjøre at politikere må ha bedre beskyttelse mot å bli stilt for riksrett enn ansatte tjenestemenn.

Alt tyder på at Trump blir frikjent, fordi Republikanerne trenger støtten fra velgerne hans. Riksrettssaken er en politisk sak. Derfor er det heller ikke utenkelig at Donald Trump senere kan bli dømt i straffesaker og sivilsaker for å ha oppildnet til opprør som førte til at enkeltpersoner mistet livet. En frikjennelse i Senatet er og blir en politisk frifinnelse, og bare det.

– Grunnen til at vi er her, er politikk. Demokratene vil stenge Trump og meningene hans ute fra politikken, konkluderte Bruce Castor, lederen for Trumps forsvarergruppe, etter at de hadde brukt snaut tre timer på sin prosedyre.

Fightfilm

Et innslag jeg ikke kommer til å glemme fra fredagskvelden, er den lange rekken med filmklipp av demokrater som bruker ordet «fight» som ble presentert av Trump-forsvaret. Jeg kjenner litt på at jeg gjerne vil ty til begrepet «ubehjelpelig» om dette - men jeg skal være grei og skrive «ikke spesielt sofistikert» i stedet.

Filmen er litt søt også, for den framstår mest av alt som en relativt amatørmessig levende bilder-filibuster, og det er jo i det minste noe helt nytt, i tillegg til at den rett og slett fornyer fightfilm-sjangeren, selv om det siste nok er «art by accident».

Ifølge kongressreporter Luke Broadwater fra The New York Times, som satt på galleriet i Senatet, framkalte fightfilmen latter og fnising i salen. Poenget med filmen var åpenbart å vise at Trumps politiske rivaler bruker samme retorikk som den avgåtte presidenten, men resultatet var bare ufrivillig komisk.

Sikringen røk

Utpå kvelden steg temperaturen såpass, at sikringen røk for Michael van der Veen under spørsmålsrunden. Han ble fornærmet. Han ble sint. Han lot være å svare på spørsmål.

Da senator Bernie Sanders spurte om forsvareren selv trodde på Trumps påstand om at han faktisk vant valget, endte van der Veen opp med å svare at det er irrelevant hva forsvareren mener. På én måte et godt svar, men samtidig et tegn på at han ikke tror på sin egen klient.

– Dette er den verste opplevelsen jeg har hatt i Washington, sa Michael van Der Veen.

– Du skulle vært her 6. januar, repliserte Jamie Raskin.

Jeg er ikke i tvil om at det ikke hadde kommet til noen storming av Kongressen 6. januar, hvis det ikke var for Donald Trump. Han hisset opp tilhengerne sine over lang tid. Han løy om valgresultatet og skapte splid og usikkerhet. Han inviterte tilhengerne sine til et folkemøte der han oppildnet dem til å angripe nasjonalforsamlingen, noe som satte mange liv i fare og kostet minst fem personer livet.

Donald Trump er skyldig. Det vil være en fornærmelse mot den sunne fornuft å frikjenne ham, men heller ikke denne gang kommer fornuften til å seire i Washington.