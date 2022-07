Støre mot strømmen

KOMMENTAR: En statsminister bør snakke mindre som en direktør og mer som en handlekraftig politiker i møte med strømpriser som kan «gå bananas».

Høy strømpris har gitt regjeringen en hodepine, men har de løsningen for å få den ned?

Hilde Øvrebekk Kommentator

«Vi må forberede oss på en tøff vinter. Strømprisene blir høyere enn vi har vært vant med. Dette er en europeisk energikrise, som omfatter oss alle,» sa statsminister Jonas Gahr Støre til E24 i helgen.

Støre vil ikke ha makspris på strøm og han avviste å gripe inn i kraftmarkedet og handelen med utlandet. «Men han skal følge bedre med».

Statsministeren vil heller ikke stenge kabler. Støre har heller ingen planer om å gripe inn i krafthandelen med utlandet. Når vi har overskudd kan vi selge til utlandet, og trenger vi kraft fra utlandet kan import sørge for at vi får det, mener Støre.

«Denne handelen er bra for oss», sa han.

Nye kabler

Og Støre rett i at sånn har det vært i fortiden. Men som kjent skal man ikke bruke fortiden til å spå om framtiden. For ting endrer seg. Og det som er endret er at vi har fått to nye kabler til Tyskland og Storbritannia, som knytter oss enda tettere til det europeiske kraftmarkedet.

Økt utvekslingskapasitet gjør at norske kraftpriser blir mer eksponert for kraftprisene i Europa, ifølge en analyse fra NVE. De to kraftkablene brukes, ifølge direktoratet, nå hovedsakelig til eksport.

Spesielt Tyskland har tatt beslutninger som har ført til den energikrisen vi ser i Europa i dag. Som å stenge ned atomkraftverk og gjøre seg altfor avhengige av russisk gass.

«Vi vil neppe kunne importere kraft når vi har behov for det uten at vi bidrar til andre land når de har behov. Det er en gjensidighet i dette», sa Støre.

Men dette stemmer ikke nødvendigvis nå. For både Tyskland, Storbritannia og andre land snakker nå om å redusere strømeksporten sin i vinter, også til Norge.

Bananas

Russland stengte forrige mandag gassrørledningen Nord Stream 1 for vedlikehold, og frykten er at de ikke starter den opp igjen som planlagt denne uken.

Olje- og energiminister Terje Aasland sa i forrige uke at dersom den ikke kommer i gang er sannsynligheten for «at prisene da går helt bananas, veldig stor».

«Slik situasjonen er nå, er det en risiko for at vi ikke får import fra Tyskland til vinteren. Det vil i en viss grad også påvirke importen fra Danmark og kanskje også Sverige,» sa Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen til E24 nylig.

Så da teller ikke denne gjensidige avtalen som Norge absolutt må holde seg til for andre enn Norge?

Norge har kraftlinjer til Sverige og Finland og kabler til Danmark, Tyskland, Nederland og England. Hittil i år har nettoeksporten vært rundt 7 TWh.

SBBs tall for elektrisitet viste at det ble eksportert 10,6 TWh i perioden januar-mai 2022, mens det ble importert 6,1 TWh.

Reforhandlinger

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, sa til DN forrige uke at hans parti mener vi bør innføre midlertidige krav til økt magasinfylling i Sør-Norge. Og at regjeringen bør reforhandle strømeksportavtalen med Tyskland og Storbritannia.

Senterpartiets stortingsgruppe har tatt til orde for stans i eksporten for å sikre nok vann til vinteren. Det samme har KrF.

Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet mente i forrige uke at regjeringen må vurdere å begrense kraftprodusentenes magasindisponering, og at eksportrestriksjoner er et av tiltakene som kan bli aktuelt.

Hun skulle muligens ha tatt seg en prat med sin egen partileder og statsminister.

Det samme skulle kanskje også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjort. For i helgen sa han i et intervju med VG at regjeringen «er enige om at vi skal se de mulighetene som finnes for reforhandling av avtalene. Det klare målet er at Norge skal ha lavere strømpris enn Europa».

Men det stemmer vel ikke helt med det Støre samtidig sa om å la markedskreftene råde.

De med minst

Prisene vil fortsatt være svært høye, selv om regjeringen skryter av at de vil øke strømstøtten til høsten. For med dagens priser må vi betale rundt 1 krone per kWt for strømmen, selv med regjeringens nye strømstøtte på 90 prosent av prisen over 70 øre.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt sa til Dagsavisen forrige uke at de som ikke omfattes av regjeringens støtteordninger, som bedrifter, vil kunne være ille ute. Industri og arbeidsplasser kan være i fare.

Men Støre ser heller noen år fremover og mener årets ekstreme situasjon kan snu. Men at «klimaendringene vil gjøre været villere og våtere» og trolig vil fylle kraftmagasinene mer i framtiden, hjelper lite for de som har minst og for bedriftene som må stenge ned akkurat nå.

Politisk styring

Både de som sliter mest, vanlige folk og bedrifter trenger å vite at det er politisk styring i energipolitikken. Og at regjeringen ser på konkrete løsninger, og ikke bare venter og ser, ikke snakker sammen eller satser på markedskreftene.

Norge bidrar allerede med gass til det europeiske energisystemet. Vi skal ikke være et batteri for Europa og selv risikere å gå tomme. Regjeringen er nødt til å sørge for at det er nok vann til vinteren for å opprettholde kraftproduksjonen.

Støre høres mer ut som en direktør enn en politiker når han snakker om marked, tilbud og etterspørsel. Men det vanlige folk som sliter med å betale strømregningene trenger nå er ikke taler om hvor viktig det er å være knyttet til det europeiske strømmarkedet. Det folk trenger å høre nå er hvilke løsninger regjeringen har for å hindre at strømprisen her til lands «går bananas».