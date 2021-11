Blodbad og oppgjør for USAs ytre høyre-bevegelse

KOMMENTAR: – Dette er slutten på det amerikanske blodbadet, konstaterte Donald Trump da han ble innsatt som president. Så feil kan man ta.

Her ble Heather Heyer drept av en høyreekstremist da hun protesterte mot Unite the Right-marsjen i Charlottesville.

6. januar ble nasjonal­forsamlingen i USA stormet av Donald Trumps tilhengere, da de folkevalgte skulle godkjenne valget han tapte.

Nå er den politiske rådgiveren Roger Stone og konspirasjons­teoretikeren Alex Jones stevnet av komiteen som etterforsker angrepet på kongressbygningen.

Komiteen har bedt Stone og Jones om å vitne i Kongressen innen henholdsvis 17. og 18. desember og utlevere dokumenter innen 6. desember.

To Trump-musketerer som nå sliter med loven og Kongressen: fikseren Roger Stone (t.v.) og konspirasjonskongen Alex Jones.

Bennie G. Thompson (D), komiteens leder, skriver ifølge The Washington Post at Jones var med og koordinerte en demonstrasjon før Donald Trumps tale og angrepet på Kongress­bygningen. Han skal også ha gjengitt Trumps løgnaktige påstander om valgsvindel offentlig, og oppfordret folk til å reise til Washington 6. januar for å demonstrere.

Også Roger Stones opptreden på demonstrasjoner i Washington D.C. ligger til grunn for stevningen, sammen med bruken av folk fra høyre-ekstremistiske gjenger som personlige sikkerhets­vakter. Flere av gjeng­medlemmene var angivelig involvert i angrepet på Kongressen og minst én av dem er tiltalt for ugjerningen.

Ytre høyre i USA har mer å stri med enn konsekvensene av den dødelige stormingen av nasjonalforsamlingen.

Bedyrer sin uskyld

Men det er flere enn medlemmene av Representantenes hus i Kongressen som vil kikke de to ytre høyre-profilene i kortene. Rollene deres som mulige bakmenn for de voldelige opp­tøyene som krevde fem menneskeliv, og båndene de har til folk som utførte angrepet på Kongressen, er også gjenstand for etterforskning fra FBI og Justis­departementet, ifølge The New York Times.

Trumps venn og tidligere rådgiver Roger Stone ble i februar 2020 dømt til tre år og fire måneders fengsel for å ha truet et vitne, løyet for Kongressen og hindret etterforskningen av russisk innblanding i Donald Trumps valgkampanje i 2016.

I juli 2020 grep Trump inn og omgjorde dommen, kort tid før Stone skulle starte soningen. Oppunder jul i fjor, og kort tid før presidentens avgang, benådet Donald Trump den fargerike rådgiveren som i sin ungdom var involvert i Watergate-skandalen da han jobbet for president Nixon. Skjønt involvert er kanskje et sterkt begrep: Roger Stones rolle skal ha vært å viderebringe en beskjed fra én av de involverte til en annen, noe som ikke har hindret den flamboyante rådgiveren fra uhemmet å skryte av det hele. For å skrive seg selv inn i historien med blekk på hud, har han fått seg en diger Nixon-tatovering på ryggen.

Alex Jones har på sin side brukt internett til å spre en rekke falske påstander om mangt opp gjennom årene, og domstolen har nylig avgjort at han må betale erstatning i et søksmål anlagt av familiene til åtte barn som ble myrdet i skoleskytingen i 2012 på Sandy Hook Elementary School i New Jersey, etter at han feilaktig påsto at det dødelige angrepet var et skuespill iscenesatt av myndighetene som påskudd for å innføre strengere våpenregler.

For ordens skyld: Roger Stone bedyrer sin uskyld for alt som har å gjøre med stormingen av Kongressen 6. januar i år. Alex Jones tier for en sjelden gangs skyld.

En del av problemet for Alex Jones og Roger Stone er tilknytningen deres til ekstremistiske gjenger ute på høyrefløyen, som Proud Boys og Oath Keepers. De har begge beviselige bånd til noen av gjengmedlemmene som allerede er siktet for å koordinere og planlegge angrepet 6. januar.

Men ytre høyre i USA har mer å stri med enn konsekvensene av den dødelige stormingen av nasjonalforsamlingen sist januar. Tirsdag forrige uke ble et titalls ytre høyre-aktivister og rasister gjort ansvarlige for volden under Unite the Right-marsjen i Charlottesville for fire år siden. Arrangørene av ytre høyre-marsjen ligger nå an til å måtte betale 25 millioner dollar – 226 millioner kroner – i erstatning.

På Heathers hjørne

Bilen med James Alex Fields Jr. på vei inn i folkemengden som demonstrerte mot ytre høyre i Charlottesville 12. august 2017.

James Alex Fields Jr. etter i 2019 å ha blitt dømt til livstid i fengsel for 29 tilfeller av hatkriminialitet, inkludert drapet på Heather Heyer i 2017, da han selv bare var 20 år gammel.

Jeg tenkte på det som skjedde, en dag jeg sto på stedet der Heather Heyer ble myrdet. Herfra kom de antifascistiske mot­demon­strantene gående gjennom gata. Derfra kom bilen til høyre­ekstremisten James Alex Fields Jr. i full fart, rett inn i folke­mengden. På åstedet for drapet legges det fortsatt ned friske blomster. Fields soner en livstids­dom i fengsel, han sitter og visner bak murene.

Rett oppi bakken ligger parkeringshuset der en voldelig ekstremist­mobb barket sammen med motdemonstranter, like ved politistasjonen. Stygge voldsscener utspilte seg. Tilfeldigheter gjorde at det ikke ble flere dødsofre. Akkurat som i parken tre kvartaler unna, der høyreekstremistene samlet seg ved rytterstatuen av sørstats-hærsjefen Robert E. Lee. Politiet holdt høyreekstremistene og de antifascistiske motdemonstrantene unna hverandre en stund, men så forsvant lovens lange arm som dugg for solen.

Den tidligere Ku Klux Klan-lederen Richard Preston skjøt rett inn i folkemengden med pistol. Folk lå på bakken og gikk løs på hverandre på tørre never. På papiret handlet Unite the Right om å forene ytre høyre i USA, men så gikk alt galt.

– Det er bra folk på begge sider, sa Donald Trump på tv etterpå.

Nå venter kongresshøringer og rettssaker for flere av protesjéene hans.